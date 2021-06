Auguri Buon Onomastico: frasi per chi festeggia il santo del giorno

Le frasi di Buon onomastico per fare gli auguri a chi festeggia il proprio nome nel giorno dedicato al santo corrispondente

Auguri Buon Onomastico

Le frasi di buon onomastico servono a fare gli auguri a coloro che amano celebrare il proprio nome. Si tratta di una ricorrenza di origine cattolica, infatti il nome proprio si festeggia nel giorno dedicato al santo che lo porta.

Tuttavia non è insolito dedicare delle frasi di buon onomastico anche a chi non è credente, quando si conosce la data giusta, magari perché si tratta di un santo famoso, come Francesco o anche Chiara (11 agosto). Per questo abbiamo pensato di realizzare una raccolta di frasi belle per fare gli auguri di Buon onomastico a familiari ed amici con frasi e aforismi!

Se anche voi siete tra coloro che non festeggiano l'onomastico, sappiate che ci sono persone che lo ritengono più importante degli auguri di compleanno, quindi meglio essere preparati. A proposito di onomastico, se siete in cerca di nomi femminili e nomi maschili bellissimi, leggete i nostri articoli per prendere spunto

Frasi Auguri Buon onomastico

Un elenco di frasi di auguri di buon onomastico da usare con amici e parenti, magari anche con i colleghi con i quali siamo un po' più in confidenza. Potete condividerle come frasi su Whatsapp, oppure mandarle via messaggio. Più difficilmente, infatti, si acquista un regalo per l'onomastico, di conseguenza l'opportunità di inserire la frase di auguri in un biglettino è assai più scarsa.

Oggi è la tua giornata, auguri a te che hai un nome bellissimo!

Buon onomastico: pensa a tutti i grandi che hanno portato il tuo nome nei secoli

Buon onomastico: fai onore a quello che è il significato del tuo nome (inserire breve spiegazione)

Hai un nome splendido e questo è il giorno per festeggiarlo!

Anche se non hai mai apprezzato troppo il tuo nome, sappi che chi lo ha ispirato e il suo significato sono invece bellissimi: buon onomastico

Buon onomastico, tanti auguri a chi porta un nome speciale come il tuo

Auguri speciali di Buon onomastico al mio XXX preferito

Buon onomastico a te il cui nome mi mette sempre allegria

Auguri di buon onomastico, che sia una splendida giornata!

Tanti auguri speciali di buon onomastico

Frasi Buon Onomastico divertenti

Per l'amico o l'amica più ironica, scegliete delle frasi di buon onomastico divertenti! Anche in questo caso si tratta di poche parole, a volte pungenti e altre davvero buffe, per fare gli auguri. In questo modo strapperete di sicuro un sorriso a chi quel giorno festeggia grazie al santo che porta il proprio nome.

Buon onomastico, nel tuo caso è proprio vero che omen nomen!

Auguri buon onomastico...ma com'era che ti chiamavi??

Buon onomastico, auguri, auguri, auguri!

Tanti auguri di buon onomastico, anche se non sei certo un santo!

Un buon non onomastico a te, come direbbe il Cappellaio Matto, così è festa tutti i giorni

Buon onomastico, io ancora ci spero che tu possa prendere spunto da quella santa donna che ha ispirato il tuo nome!

Un giorno dedicato al tuo nome, proprio quel che ci voleva per uno che ama i riflettori come te!

Tanti auguri per l'onomastico, ma almeno tu lo sapevi che è oggi?

Buon onomastico, alla fine trovi sempre una scusa per far festa, vero?

Auguri per la giornata dedicata al tuo nome, anche se probabilmente neanche lo sai!

Frasi Buon onomastico per il figlio

Ci sono tantissime occasioni per fare gli auguri alla propria figlia o figlio. Ci sono le frasi per il Battesimo, gli auguri per il primo compleanno e senza dubbio non possono mancare le frasi di buon onomastico, dato che proprio i genitori hanno scelto con cura e amore il nome che il figlio o la figlia portano. Ecco quindi alcune parole che potete dedicare a lei o lui.

Ciao piccolino, tanti auguri di buon onomastico

Auguri di buon onomastico al cucciolo di mamma e di papà

Quando abbiamo scelto questo nome eravamo così felici: buon onomastico!

Tanti auguri di buon onomastico, speriamo tanto che il nome che abbiamo scelto per te con tanto amore ti piaccia

Auguri per il tuo onomastico, alla mia dolce bambina che porta il suo nome con orgoglio e fierezza

Auguri di buon onomastico, la prima volta che abbiamo visto il tuo viso abbiamo subito capito che il nome ti calzava a pennello

Mamma e papà ti fanno tanti auguri di buon onomastico!

Un bacio grandissimo e una buona giornata a chi ci rende orgogliosi ogni giorno: buon onomastico

Buon onomastico alla nostra adorata figlia, che anche se cresce ci sembra sempre piccola come il primo giorno

Auguri per il tuo onomastico, piccolina, che sia per te una giornata speciale

Per il papà

Anche i figli ogni tanto fanno gli auguri ai genitori e così è giusto avere a portata di mano delle frasi per l'onomastico del papà. Come in altri casi, ad esempio le frasi per la festa del papà, si tratta di espressioni di affetto e di riconoscenza per il ruolo che il nostro papà ha nella nostra vita

Buon onomastico papà! Passa una buona giornata

Tanti auguri di buon onomastico Babbo, tanti baci speciali alla mia guida

Auguri di buon onomastico al mio papà, ti copro di bacini affettuosi

Buon onomastico papino mio, ti voglio tanto bene e hai un bellissimo nome, anche se per ovvi motivi non lo uso mai

Buon onomastico al mio papà speciale, ti abbraccio fortissimo

Ti faccio tanti auguri di buon onomastico, papà. Spero tanto di vederti presto per poterteli fare di persona

Papà, tanti auguri di buon onomastico, spero un giorno che qualche bambino porti il tuo nome

Tanti auguri di buon onomastico al mio carissimo papà, che amo di più ogni giorno

Un bellissimo nome il tuo, per un papà davvero eccezionale, tanto che mi viene da sorridere ogni volta che incontro qualcuno che si chiama come te: buon onomastico!

Auguri di buon onomastico al mio papà, il migliore di tutti e con il nome più bello ;)

Per la mamma

E per la mamma che frasi di auguri abbiamo per il suo onomastico? Tante parole affettuose e dolcissime, naturalmente! Sono leggeremente diverse dalle frasi per la festa della mamma, perché la ricorrenza ha un altro spirito e anzi, in questo caso specifico, sottolinea proprio il fatto che la mamma non è semplicemente la mamma, ma anche una donna con un suo nome e una sua precisa identità

Buon onomastico alla mia mamma, di tutte le feste hai questa è quella che preferisco, perché il tuo nome è bellissimo!

Da sempre il tuo nome è per me simbolo di tutto ciò che c'è di bello e dolce: buon onomastico mamma!

Auguri di buon onomastico alla mia mamma, anche se raramente uso il tuo nome proprio non c'è motivo per cui non si festeggi!

Mamma, goditi questa giornata tutta dedicata al tuo nome: tanti auguri per il tuo onomastico

Auguri di buon onomastico alla mamma migliore di tutte e con il nome più bello

Tanti auguri di buon onomastico alla mia mammina, ti abbraccio forte

Buon onomastico alla mia mamma che ha un nome splendido che rispecchia la bellezza della sua persona

Tanti auguri mamma, oggi è il tuo onomastico, non vedo l'ora di festeggiare con te

Auguri mamma, questo è il giorno del tuo onomastico, so che non badi a queste cose, ma per me è sempre bello quando posso farti gli auguri per qualcosa!

Tanti auguri di un buonissimo onomastico alla mia santa mamma, che se non ci fosse bisognerebbe inventarla!

Per la sorella

Chi ha una sorella sa quanto sia un rapporto speciale quello che si crea con lei. Non a caso ci sono delle frasi sulle sorelle e i fratelli specifiche. E allora come rinunciare a fare alla nostra sorellona o sorellina gli auguri di buon onomastico? Eccovi accontentate

Auguri di buon onomastico sorellina, spero che il nome che ormai tanti anni fa ho contribuito a scegliere per te ti piaccia!

Buon onomastico a mia sorella, bella di persona e di nome!

Buon onomastico sorellona, ho sempre invidiato il tuo nome...ma del resto sei arrivata prima!

Buon onomastico alla mia unica e adorata sorella, ti penso sempre, anche quando non è il giorno del tuo nome

Tanti auguri di buon onomastico: hai un nome bellissimo, cara sorella, che rispecchia perfettamente la tua persona e il tuo essere dolce

Buon onomastico alla mia sorella, quella che festeggerei ogni giorno per la gioia di averla accanto per tutta la vita

Buon onomastico, tanti auguri, goditi questa giornata sorellona!

Cara sorellina, buon onomastico! Ogni scusa è buona per pensarti!

Buon onomastico alla sorella più mitica di tutte

Auguri per un buon onomastico, tantissimi baci e vediamoci presto per una delle nostre seratine!

Per l'amica

Con le amiche si festeggia tutto, a partire dall'amicizia, fino agli eventi più importanti. Non a caso abbiamo delle frasi per il compleanno di un'amica davvero splendide e siccome è sempre bene avere un buon motivo per fare un brindisi e così via, ecco le frasi di auguri di buon onomastico

Buon onomastico alla mia migliore amica, tantissimi auguri!

Tanti auguri per il tuo onomastico, sei l'amica migliore e vale la pena ricordartelo anche oggi

Auguri di buon onomastico: per l'amica speciale, solo auguri specialissimi!

Buon onomastico amica mia, sei unica come è unico il tuo nome!

Auguri per il tuo onomastico, so che non lo festeggi, ma ogni scusa è buona per uno spritz insieme!

Tanti auguri, oggi è il tuo onomastico in caso non lo sapessi...anche a questo servono le amiche, giusto?

Buon onomastico: auguri grandi ad una grande amica

Un'amica come te non si trova certo facilmente, tanti auguri di buon onomastico

Ciao amica mia, ti faccio dei grandissimi auguri per il tuo onomastico

Auguri di buon onomastico: ti mando un bacio grandissimo!