Le parole più belle da dedicare a un bimbo o una bimba che soffia la sua prima candelina? Le abbiamo trovate noi!

Auguri per il primo compleanno

Il primo compleanno di un bimbo o di una bimba è un'occasione davvero speciale e merita delle frasi belle per celebrarlo! Il piccolo festeggiato non è ancora pienamente in grado di comprendere cosa si sta celebrando, o perché tutti, genitori, nonni e amici tutti siano così emozionati! E osservando con stupore e curiosità quanto gli accade intorno, con occhioni sgranati e l'innocenza data dai suoi soli 12 mesi, si chiede il perché di tutto quel trambusto...

Anche se il protagonista in futuro non ricorderà granché del giorno del suo primo compleanno, i suoi genitori conserveranno nel cuore le emozioni di questo piccolo grande traguardo di vita. Proprio tenendo a mente queste emozioni abbiamo pensato a degli auguri di compleanno davvero speciali. É importante infattu condividere con i piccoli la gioia di questo giorno e contribuire a rendere i festeggiamenti davvero super con frasi e aforismi scelti per l'occasione che comprendono anche auguri simpatici di compleanno. Leggete anche le frasi di auguri di buon onomastico.

Intanto cominciamo con le prime bellissime frasi di auguri per il primo compleanno di un bambino!

Ti auguro di realizzare ogni tuo sogno. Felice primo compleanno!

È il tuo primo compleanno e mi sembra di conoscerti da sempre! Sarà stupendo vederti crescere giorno per giorno. Auguri affettuosi

Auguri per questo giorno importante: il tuo primo compleanno! Che la vita ti sorrida sempre

I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso’’ (Christian Bobin)

Il tempo durante la tua attesa sembrava non passare mai…ora invece è già passato un anno dal tuo arrivo! Auguri al bimbo più bello

Buon primo compleanno piccolo grande uomo! Sbrigati a crescere perché abbiamo tante cose da fare insieme

In un solo anno ci hai portato così tanta felicità…grazie per essere così speciale e unico

Uno è il bambino più bello del mondo, uno è il suo posto nel girotondo, uno è l’amore di mamma e papà, uno è l’anno che compie già

La tua prima candelina…che emozione! Buon 1 compleanno al nostro cucciolo!

Ogni compleanno è unico e speciale…figuriamoci il primo! Tanti auguri

Buon primo Compleanno! Auguri per questo tuo piccolo traguardo

Hai percorso il primo km di un viaggio lunghissimo. Siamo sicuri che lo saprai rendere spettacolare. Buon compleanno!

Oggi compi un anno! Tanti baci e un augurio speciale

Auguri per il primo compleanno di una bambina

Il primo compleanno di una bimba è senza dubbio un momento elettrizzante per i genitori e per tutta la famiglia che le è accanto e che l'ha vista crescere in questi 12 mesi entusiasmanti. Ecco perché degli auguri di compleanno speciali per una bambina alle prese con la sua prima candelina sono assolutamente d'obbligo! Abbiamo pensato a queste 10 frasi e citazioni, che ne pensi? C'è quella giusta per la tua piccolina? Per quando sarà cresciuta abbiamo anche le frasi di auguri di compleanno per i 18 anni.

Buon compleanno bambina/oggi tu sei la regina/regina di nessun re/la più importante che c’è (E.Bennato)

Tanti auguri piccola, di anno in anno potrai diventare tutto ciò che vorrai. Questo è solo il primo traguardo di una grande storia

Che bello è stato vederti crescere quest'anno, con tantissima gioia ti abbiamo vista diventare quella che sei oggi e ti seguiremo negli anni futuri

Una grande donna, una grande astronauta, una grande avvocatessa, una grande ingegnera, una grande manager: siamo curiosi di scoprire cosa sceglierai di essere, ma siamo certi che qualsiasi cosa sarà, sarà grande

Tanti auguri di compleanno alla ragazza di casa, che oggi compie un anno e che domani conquisterà il mondo

E' stato un anno di avventure e scoperte, vedrai che i prossimi saranno ancora più entusiasmanti

Il primo compleanno non si scorda mai, speriamo che anche se non lo ricorderai, porterai la gioia di questa giornata nel cuore

E' bello vederti muovere i tuoi primi passi nel mondo, speriamo che ogni anno sia per te speciale!

Un mondo di baci e tantissimi auguri alla bambina che ha colorato i giorni di mamma e papà

Tanti auguri alla piccola bambina che ha cambiato le nostre vite per sempre

Frasi di auguri primo compleanno dagli zii

La zia e lo zio sono due figure speciali, due persone adulte di riferimento che però non hanno tutti i "vincoli" dei genitori e molto spesso rappresentano la parte più giocosa e spensierata della vita in famiglia. E' normale dunque che gli zii desiderino rivolgere al loro nipote o alla loro nipote un augurio speciale per il suo primo compleanno, per la sua prima brillante candelina. Ecco 10 frasi di auguri per il primo anno dagli zii al nipote. Trovate anche dei suggerimenti per le frasi per il Battesimo e nelle frasi per zia e zio.

Tanti auguri dai tuoi super zii alla nostra super nipotina

Tutte le volte che vorrai fare cose un po' pazze...la zia sarà sempre al tuo fianco! Tanti auguri

E' trascorso il primo anno di coccole e bacini, ne inauguriamo un altro nuovo nuovo!

Auguri di buon compleanno alla nipote migliore di tutti, la nostra

Tanti auguri di buon compleanno al piccolo di casa, un cucciolo che sia ben felici di veder crescere

Buon compleanno alla nipote preferita, la mia adorata ragazza che oggi fa 1 anno

Auguri cucciolo d'uomo, come sei cresciuto!

Buon compleanno, questa è la prima di 1000 candeline e 1000 desideri

Tanti auguri, grazie per la gioia che hai portato nella nostra vita

Che gioia immensa averti con noi piccolo, dolce nipotino

Auguri dai nonni per il nipotino

Diventare nonni è una gioia immensa, si rivede qualcosa del proprio figlio nel nipote e in più, come da tradizione, lo si può viziare a piacimento! Sono delle figure speciali, tanto che esiste una vera e propria festa dei nonni e tantissime frasi di auguri per i nonni. In caso di compleanni e feste saranno quasi certamente i nonni quelli a fare il regalo più grande e bello e lo accompagneranno con un bel biglietto di auguri. Ecco le frasi di compleanno dei nonni ai nipoti che compiono 1 anno.

Piccolo nipote, sei la gioia dei nostri giorni

Grazie piccolino per averci fatto tornare giovani

Un anno insieme e ancora non ci siamo stancati, anzi, non vediamo l'ora di viverne altri

Non c'è nessuno di più speciale del topolino dei nonni

Con la tua allegria ci regali ore di autentico spasso, non vediamo l'ora di fare altre scoperte con te

Tanti auguri al nostro nipotino adorato, i nonni ti mangiano di baci

Auguri di buon compleanno al piccolo nipote che rende ogni giorno speciale

Grazie di cuore per averci fatto ritrovare la gioia di giocare

Un nipote come te...e chi se lo aspettava? Che bello questo primo anno insieme

Tanti auguri per questa candelina così speciale

Immagini di auguri per il primo compleanno

Qualche spunto per trovare le frasi di auguri di compleanno più belle potete trovarlo sfogliando la nostra gallery che trovate qui sotto, dove abbiamo selezionato 14 dolcissime frasi di auguri

Auguri per il primo compleanno da mamma

C'è sicuramente un'altra persona che nel giorno del primo compleanno va festeggiata e quella è la mamma che, dopo aver ricevuto gli auguri per la nascita, celebra un altro traguardo. Anche la mamma spegne una speciale candelina con questa ricorrenza. Mettiamo per un attimo da parte le frasi per la festa della mamma, che sono adatte principalmente per quell'occasione e pensiamo invece a delle parole che possano parlare direttamente di questo avvenimento speciale.

Avevi tanti dubbi e invece non hai sbagliato nulla: tanti auguri per il tuo primo anno da mamma"

Che la dolcezza che hai trovato nel tuo cuore questo primo anno non ti abbandoni mai"

Un anno da mamma è qualcosa di speciale, un primo compleanno che di certo non dimenticherai"

Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe" (Albert Einstein)

Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri" (Joseph Joubert)

Non è il tuo compleanno, ma è una festa importante anche per te, non dimenticarlo e vivila!"

Ti auguro tanti anni di coccole e abbracci con il tuo piccolino"

Tanti auguri per un primo anno speciale ad una mamma davvero speciale"

Un traguardo importante anche per la mamma, questo primo indimenticabile anno"

Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano" (Antoine de Saint-Exupéry)

Auguri per il primo compleanno di mio figlio

Anche mamma e papà vogliono fare degli auguri speciali al loro bambino che compie un anno. Se sono a corto di idee per il bigliettino, possono trovarne alcune qui, tutte belle e tenere, divertenti e spensierate, come è giusto che siano delle frasi di auguri dedicate al proprio bambino. Ecco come dire tanti auguri al proprio bambino

Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli (Antoine de Saint-Exupéry)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: delle radici e delle ali (Harding Carter)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini (Dante Alighieri)

Puoi imparare tante cose dai bambini: per esempio, tutta la pazienza che hai (Franklin P. Jones)

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo (Bruce Barton)

Un bambino va cresciuto a latte e approvazione (Charles Lamb)

Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un alberon(Detto Zen)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si scottino le dita

Alcune sono mamme che baciano e alcune altre sono mamme che rimproverano, ma è lo stesso amore, e molte madri baciano e rimproverano (Pearl S. Buck)

Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: dargli un raggio di luce, e seguire il nostro cammino (Maria Montessori)