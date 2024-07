Tra le tendenze moda estate 2024 ci sono loro: le infradito da mare, a cui (in tutta verità) lo street style internazionale non rinuncia neppure per i look urban sfoggiati nel quotidiano. In questa guida di stile ti vogliamo portare alla scoperta dei modelli di infradito più cool del momento, da valutare qui e ora per un acquisto furbo che non ti deluderà. E poi, naturalmente, come omettere l’ispirazione in fatto di look? Ti sorprenderà scoprire che le it-girls sfoggiano le infradito di gomma proprio come fossero sandali, con i jeans, gli shorts oppure gli abiti lunghi.

Infradito da mare: come indossarli in chiave urban?

La parola d’ordine è semplice da ricordare e anche da metabolizzare: nonchalance. Sì, è esattamente con nonchalance che si indossano le infradito da mare anche in città. In questi due look street style che ti proponiamo in foto sotto, troverai un’immediata diversificazione in fatto di styling: c’è chi preferisce l’abbinamento con i jeans lunghi e il top nero, e chi invece predilige gli shorts sportivi (altro must-have estivo) sdrammatizzati in chiave chic con una camicia celeste. Entrambe le opzioni chiamano in causa le comodissime infradito di gomma, che di colore nero si rivelano autentici passepartout.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E poi c’è l’abito lungo in fresco lino o cotone, da scegliere monocromatico o con una fantasia briosa e divertente: lì dove avresti immaginato sandali gioiello o ciabattine di pelle, ecco ricomparire i nostri cari alleati aka le infradito di gomma. La comodità resta dunque la conditio sine qua non di questa estate (e così sia oggi, domani, sempre).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Ok, il costume è giusto per ogni forma

Shopping: i modelli must-have da comprare adesso

Pronta per identificare il tuo alleato di stile? In piscina o al mare, in casa o in città come ci insegnano le it-girls dello street style: ogni occasione è buona per indossare le infradito in gomma. La moda estate 2024 ci invita a spaziare tra stampe animalier e colori pop, dettagli gioiello e cinturini intrecciati, piccole borchie e tacchetti stiletto per un vero look amarcord dei primi anni Duemila. Non ti resta che passare in rassegna le nostre proposte shopping, selezionate ad hoc per te.

Con stampa animalier e con cinturini una finitura in velluto stampato, Dolce & Gabbana x Havaianas (€120)

In gomma e con cinturino intrecciato, Terranova (€7,99)

In gomma EVA, leggerissima, resistente e lavabile. United Colors of Benetton (€22,95)

In gomma e a tinta unita, OVS (€6,95)

Con borchie e sfere, Ipanema (€22,90)

In gomma leggera e con borchie. Christian Louboutin, su MyTheresa (€350)

In gomma e con tacco stiletto basso. Palm Angels, su Farfetch (€309)

In TPU impermeabile, Hermès (€310)

Con dettaglio gioiello, Casadei (€160)