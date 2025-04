Vince il color block: anche per questa primavera, in fatto di tinte capelli, il castano è super di tendenza, complice un fattore economico. Dal momento che è a più bassa manutenzione del biondo, fa risparmiare. «Adesso è il momento della versione mediterranea, italiana, profonda, non “ammorbidita” da sfumature più chiare, cioè da mèches, colpi di sole, graffiature e balayage. Quindi, sicuramente dall’effetto più naturale» spiega Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza.

Castano: le nuance di tendenza del 2025

Anche se compatto, però, il brown 2025 è declinato in tante bellissime sfumature. «Tra i toni freddi, profondi e scuri, resistono cioccolato fondente, caffè e castagna, ma salgono le quotazioni di nuance più calde e in sintonia con la stagione» dice Lucio Ocria, hair stylist di Glow Hair & Beyond. «È il caso del mocaccino e del mocha mousse, del liquirizia rose brown e del cacao vellutato che richiama il cioccolato al latte: tutte tonalità che sposano ogni tipo di incarnato».

Launchmetrics/Zimmermann

Per le castane naturali che vogliono più luce e le bionde tinte che desiderano riscurirsi, invece, c’è il sempreverde bronde, mix perfetto tra il castano e il biondo (brown+blonde), che illumina tantissimo il viso. «Se hai una base bruna, più scura» aggiunge Sabrina Arvizzigno, hair stylist e artistic director Framesi «opta per l’honey mocha, un ibrido tra il marrone cioccolato e il dorato del miele, oppure per il cocoa powder, un marrone-rossiccio terroso ma ultra elegante. E sappi che si conferma il trend dei castani caldi come il chocolate cherry, a metà tra il rosso e il castano».

Launchmetrics/Elie Saab

Come dare movimento al colore?

Perché il risultato non sia “ingessato”, piatto e indurisca i lineamenti, le soluzioni non mancano. «Invece che con strisce evidenti di mèches e colpi di sole, si può intervenire con sottilissime shades tono su tono o con riflessature caramello e cachemire miscelate ad hoc che danno più movimento al colore o, ancora, con un lavoro di contouring che aggiunge pennellate di luce studiate in base alla forma del viso» spiega Filetti. «E non sottovalutare il taglio. Un sapiente gioco di forbici con scalature strategiche, infatti, ha l’effetto di alleggerire un colore troppo compatto».

Launchmetrics/Ermanno Scervino

Come valorizzare i capelli castani: i consigli

Non basta che il castano sia super trendy però. La parola d’ordine per averlo al top, indipendentemente dalla nuance scelta, è luminosità. «Le chiome brown rischiano di appiattirsi, se perdono luce e brillantezza» spiega Lucio Ocria. «Per mantenere vibrante la tonalità, in salone ci sono appositi servizi glossing: non solo ristrutturano la fibra capillare che le tinte rendono più porosa e arida, ma richiudono le squame riflettendo la luce, aggiungono dettagli radiosi e lucidano il colore. Da provare anche i trattamenti tonalizzanti a base di henné: arricchiti con aminoacidi del grano e altre erbe tintorie miscelate ad hoc dall’hair stylist, regalano lunghezze super lucide e a effetto specchio».

Launchmetrics/Duran Lantink

E a casa? Anche se il castano è un colore a più bassa manutenzione del biondo, è molto importante esaltarlo con una haircare routine su misura, altrimenti si opacizza, spegne l’incarnato e invecchia subito. «Per quanto riguarda la detersione, preferisci shampoo e impacchi formulati apposta per proteggere il colore: sono arricchiti di principi attivi che riscaldano la tinta e la rendono subito più lucente» suggerisce Sabrina Arvizzigno, hair stylist. «Per evitare indesiderati riflessi arancio o rossi, invece, esistono prodotti che contengono pigmenti blu, necessari per mantenere il castano freddo, evitando che viri».

Se vuoi esaltare la brillantezza, è fondamentale anche prendersi cura della cute. «Ogni due, massimo tre settimane, fai un hair scrub: non solo purifica il cuoio capelluto ma, facendo piazza pulita di particelle di smog e residui di prodotti di styling, rende immediatamente le lunghezze più brillanti» aggiunge Ocria. Che consiglia un facile rimedio fai-da-te. «Prima dello shampoo, tieni in posa a mo’ di impacco per almeno un’ora dello yogurt bianco magro: il suo pH acido ha un’azione sigillante sulle cuticole del capello e un effetto glossy immediato sulla chioma».

La tendenza castano sui capelli delle celeb

È proprio il caso di dire “the brown carpet”: la chioma castana è di super tendenza anche tra le star. E riconquista alcune celebri fan del biondo. Qualche nome? L’attrice Jessica Biel ha scelto un nocciola mielato, caldo e luminoso, che esalta gli occhi verdi.

Jessica Biel. Foto: IPA

Mentre la 32enne supermodella Karlie Kloss sfoggia un expensive brunette, nuance che concentra all’interno sfumature multiple con effetto tridimensionale.

Karlie Kloss. Foto: Jacopo Raule/Getty Images

Anche un’altra top, Hailey Bieber, 28 anni, ora si preferisce scura: per lei la tonalità mushroom brown, un castano freddo e stiloso, appena più chiaro sulle punte.

Hailey Bieber. Foto: Getty Images

Nel beauty: i prodotti must have per illuminare il castano

Brilliant Brunette The Ultimate Colour Mask di My Hair Doctor (26,90 €, su Qvc.it) rigenera

i fusti e fa splendere il castano.

Protegge la luminosità e scalda le ciocche tinte o riflessate Acid Color Gloss Gentle Color Shampoo di Redken (31,50 €, in salone).

Mantiene la tinta brillante ed evita riflessi caldi, Vitamino Color Spectrum Professional Glass Shine Serum di L’Oréal Professionnel (32 €, in salone).

Spray tonalizzante senza risciacquo: contiene pigmenti blu che attenuano i riflessi aranciati dal castano: Cold Brunette Toning Spray di Milk_Shake (21,20 €).

Glow Beyond Anti-Fade Serum Colorful di Joico (29,70 €, in salone) illumina le ciocche, evitando che sbiadiscano.

Alchemic Conditioner Cioccolato di Davines (36,60 €, su it.davines.com) è una crema condizionante colorata che esalta il brown.

Color Fresh Mask Chocolate Touch di Wella Professionals (12,80 €) è una maschera pigmentata che ravviva il castano.

I prodotti SOS per mascherare la ricrescita

Con pratico e morbido applicatore a pennello, Ritocco Perfetto Permanente di L’Oréal Paris

(9,90 €, in 4 nuance) copre la ricrescita fino a 4 settimane.

Root Cover Up di Color Wow (38,90 €, in 8 nuance, da Sephora) è una polvere minerale che maschera la ricrescita.

Root Retouch: Spray Ritocco Ricrescita Castano di Schwarzkopf (8,49 €) contiene pigmenti cosmetici micro-fini che assicurano una copertura naturale.

