Vorresti avere una chioma lunga e lucente ma i tuoi capelli sono deboli e cadono o si spezzano facilmente? Questo può succedere a causa di numerosi fattori, tra cui l’inquinamento ma anche un modo troppo aggressivo di asciugarli. Se usi spesso la piastra, o il phon con aria molto calda, potresti provocare danni senza rendertene conto. Adottando qualche semplice buona abitudine per rivitalizzare la radice potresti risolvere questo problema e ottenere la capigliatura che hai sempre sognato.

I trattamenti pre-shampoo

Prima di lavare i capelli, non rinunciare a un trattamento pre-shampoo. Questi supportano le corrette funzioni del cuoio capelluto e in più aiutano l’idratazione della chioma. Chiudono le cuticole rendendo la capigliatura meno fragile e incline a spezzarsi. Puoi sceglierlo in olio, scrub, crema, spray o fiale a seconda delle tue esigenze e richiedono un brevissimo tempo di posa.

Maschere nutrienti e oli vegetali per i tuoi capelli

Per rigenerare la fibra capillare, trova il tempo di concederti regolarmente una bella maschera nutriente. Puoi utilizzare un olio naturale come quello di avocado, di cocco, di ricino, d’argan o di jojoba per ridare vigore alle radici. Questi hanno un apporto nutritivo importante e rinforzano la struttura dei capelli dal loro interno. Inoltre ne stimolano la crescita. Scegline uno e applicalo generosamente sulle radici, lasciandolo agire. Per purificare il cuoio capelluto, utilizza l’aceto di mele per il risciacquo: elimina i residui di prodotto e ristabilisce il pH naturale della pelle. Vedrai in poco tempo i capelli trasformati e le radici rivitalizzate.

Scegli uno shampoo senza solfati

Quando acquisti lo shampoo, fai attenzione a sceglierne uno che rispetti il tuo cuoio capelluto. Non importa che sia in formato liquido o solido, quello che conta è che sia un prodotto senza solfati. Sono quelli che non ne contengono, infatti, a idratare più in profondità e a far sì che i capelli non si secchino. Ma in questo modo proteggerai anche la radice, rendendo la tua chioma più setosa e sana.

Evita di sfregare l’asciugamano

Dopo aver lavato i capelli, resisti alla tentazione di sfregare l’asciugamano per eliminare l’acqua. Meglio tamponare delicatamente la chioma, senza strizzare con troppa energia. In questo modo non sottoporrai la radice a stress, e la tua capigliatura potrà crescere con maggiore forza e vigore.

Massaggio del cuoio capelluto

Massaggiare regolarmente il cuoio capelluto aiuta a contrastare la caduta dei capelli. Il massaggio infatti stimola l’afflusso di sangue e in questo modo migliora l’ossigenazione e il nutrimento della chioma, che non solo risulterà più forte, ma la sua crescita verrà stimolata.

