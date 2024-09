Tanto lavoro da sbrigare, nuvoloni all’orizzonte, umore carico di pioggia. All’improvviso una risata argentina squarcia l’aria dello studio. Mio figlio, nella stanza accanto, gioca con la baby sitter e ride di gusto. Come per magia, mi ritrovo a ridere anche io: senza motivo ho già il cuore più leggero. «La risata è contagiosa e potente: porta leggerezza ed energia nelle nostre giornate. Funziona come un vero e proprio pranayama, respirazione cosciente: sbloccando il diaframma, permette di immettere più ossigeno nel corpo e nel cervello» mi spiega Lara Lucaccioni, principale formatrice italiana di Yoga della Risata, (happinessforfuture.it). Fosse facile, penso: tra lavori precari, guerre e inflazione, non c’è molto da ridere.

Ridere è un antidepressivo naturale

«Siamo abituati a credere che serva un motivo per essere felici, ma non è così. Se porti il tuo corpo a ridere, la mente lo seguirà: è dimostrato che la pratica della risata autoindotta produce gli stessi benefici fisici e mentali – in particolare il cosiddetto joy cocktail, un mix di ormoni del benessere, antidepressivi e ansiolitici – di una risata spontanea» continua l’esperta, autrice di Ridi Ama Vivi. Scegli di essere felice con lo yoga della risata e la coerenza cardiaca, Bur Rizzoli.

Lara Lucaccioni, formatrice italiana di Yoga della risata

Yoda della risata: una disciplina che si pratica in tutto il mondo

Lo Yoga della Risata nasce in India nel 1995 dall’intuizione che tutti possono ridere anche, in assenza di umorismo, con innumerevoli benefici scientificamente dimostrati. Coinvolge oggi, più di 3 milioni di persone in oltre 115 Paesi.

L’esercizio della risata autoindotta

Vuoi provarci? Fai così: al mattino, appena sveglia, fai una bella inspirazione profonda, col naso, trattieni finché puoi, indossa il tuo più bel sorriso e lascia uscire l’aria aggiungendoci il suono “ha ha ha”. All’inizio la risata potrà essere timida e delicata, forse anche non molto sonora: continua a provarci. La risata autoindotta vien ridendo.

Un weekend con i maestri del sorriso

Vuoi imparare a praticare la risata intenzionale e immetterla come abitudine quotidiana nella tua vita? Vuoi provare i benefici di un training che ti insegni ad avere uno strumento sempre a disposizione per stare meglio anche nei momenti più complessi? Donna Moderna è media partner del IV Congresso di Yoga della Risata organizzato a ottobre da Lara Lucaccioni e dai principali esponenti italiani e stranieri della disciplina, psicologi, biologi, pedagogisti, docenti yoga, tra cui lo stesso fondatore, Madan Kataria, congressoyogadellarisata.it.



Lo sconto per le lettrici di Donna Moderna

Tu, come nostra lettrice, puoi partecipare all’evento con un prezzo speciale. Dall’11 al 13 ottobre appuntamento a Peschiera del Garda (Verona), con oltre 30 eventi tra talk, workshop e momenti di formazione per sperimentare la via più semplice ed economica al benessere. Vai al link congressoyogadellarisata.it/prenota-il-congresso-di-yoga-della-risata, e usa il codice congressorisataDM per ottenere uno sconto del 50% sui biglietti, giornalieri o sull’intero congresso.