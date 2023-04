Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall'Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

L'arredamento

Attenti ai particolari e dotati di buon gusto, i Toro preferiscono lo stile rustico-campagnolo, oppure i mobili antichi ma non pregiati, tipo quelli della nonna.

Amano le case accoglienti, con pavimenti in parquet e mobili di legno: sanno abbinare tessuti e rivestimenti e prediligono i colori della natura, dal verde ai toni caldi del giallo-arancio.

In salotto, non rinunciano a divani ampi con tantissimi cuscini dove rilassarsi e accogliere gli ospiti.

Il consiglio

Il timore di separarsi dagli oggetti costringe i Toro, possessivi e gelosi delle loro cose, ad accumulare di tutto.

Per vivere meglio e lasciare posto a nuove energie, i nati del segno ogni tanto dovrebbero fare pulizia dei loro armadi e dei loro sgabuzzini per eliminare ciò che non serve più.

Da evitare

Mobili freddi, tipo hi-tech, o in materiali non naturali; sedie da pranzo rigide e scomode