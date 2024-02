San Valentino: sei su 10 festeggiano, spesa media da 85 euro a persona

N onostante il caro-vita la festa degli innamorati resiste: il ristorante meta preferita per festeggiare, i cioccolatini il regalo più gettonato

Il caro vita morde ma gli italiani non rinunciano a San Valentino: tra regali (meno) e menù a tavola sei su 10 si preparano a celebrarlo. È quanto emerge da un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da IPSOS per Confesercenti in occasione della festa degli innamorati.

San Valentino, si spende in media 85 euro a persona

Ai tempi dei rincari, sale così anche il budget medio: 85 euro a persona. Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno, ma a trainare – per quasi la metà dell’incremento – è l’inflazione, sottolinea Confesercenti. E l’aumento dei prezzi finisce per pesare sulle scelte anche a tavola: una cena su cinque, quest’anno, viene preparata a casa per contenere i costi.

Vince la cena romantica

Che sia home-made o al ristorante (ci andranno 5,5 milioni di italiani, + 7,4% rispetto allo scorso anno) la cena romantica è il modo preferito di festeggiare, scelta dal 73% degli intervistati. Una quota che batte anche quella di chi farà un regalo, che si ferma invece al 61%. Solo il 5%, invece, festeggerà mentre è in viaggio con il partner.

Tra chi celebra con una cena romantica, la stragrande maggioranza – il 69% – sceglierà un ristorante o pubblico esercizio: il 10% opterà per una pizzeria o una trattoria low-cost, mentre il 35% si orienterà su un locale di medio livello e il 15% proverà un’esperienza superiore. A questi si aggiungono un altro 6% che affiderà il proprio San Valentino a un servizio di delivery ed un 3% che chiamerà invece uno chef a domicilio. Ma crescono anche i pasti domestici: il 22% di chi celebra con una cena si metterà ai fornelli per preparare una cenetta romantica risparmiando senza rinunciare alla festa.

Quali sono i regali preferiti?

Ancora una volta, i cioccolatini si confermano il dono romantico più gettonato dagli italiani. Li sceglie il 37% degli intervistati. Seguono i prodotti di profumeria – 27% – poi prodotti e accessori di gioielleria (24%) e fiori (23%). Al quinto posto, grazie alla spinta dei saldi invernali, i prodotti e accessori moda, scelti da due innamorati su 10.

Tra gli altri regali troviamo poi vacanze e pacchetti di attività di coppia (entrambi all’11%) e prodotti o servizi di cosmetica/benessere (10%). Non mancano infine i doni più originali e green: nella lista c’è anche chi sceglie la coppia di alberi da piantare per festeggiare la ricorrenza facendo un regalo pure all’ambiente.

Chi festeggia San Valentino

A festeggiare sono soprattutto ragazzi e giovani adulti: celebra il 66% delle persone dai 34 anni in giù, contro il 57% delle generazioni più vecchie. Ma a spendere di più sono i più grandi: il budget medio per persona è di 100 euro sopra i 35 anni, il 40% in più di quello dei più giovani.

“San Valentino resiste”

“San Valentino resiste, nonostante ci sia una importante fascia di popolazione che fatica a venir fuori da un lungo periodo in cui inflazione e caro-vita hanno pesantemente intaccato potere d’acquisto e risparmi”, commenta Giancarlo Banchieri, Vicepresidente di Confesercenti e Presidente di Fiepet, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione. “Una resilienza che non era scontata e che costituisce un segnale positivo per tutta l’economia. In particolare, per il settore pubblici esercizi, che ha vissuto un avvio dell’anno un po’ sottotono, tra rallentamento dei consumi ed aumento dei costi di impresa. L’auspicio è che questo 14 febbraio possa segnare un momento di ripresa”.

Codacons denuncia il caro-San Valentino

I consumatori, però, denunciano il caro-San Valentino. Secondo il Codacons, le coppie al ristorante andranno incontro ad aumenti medi dei listini del 3,7%, ma la spesa più alta attende chi regala un viaggio o un weekend fuori casa: dormire in albergo costa infatti in media il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, un volo nazionale l’11,1% in più, mentre i pacchetti vacanza rincarano del 6,9%. Stessa tendenza per i regali: l’aumento medio con cui le coppie devono fare i conti quest’anno ammonta all’8% rispetto al 2023, calcola Federconsumatori.