San Valentino si avvicina e già pensi alla manicure per il giorno più romantico dell’anno. Se l’idea di disegnare cuori sulle unghie ti sembra esagerata, forse non hai visto le immagini che stanno infiammando i social.

Cuori sulle unghie: come farli

Nel 2025 le manicure a cuoricino domineranno ovunque nei giorni intorno al 14 febbraio Impossibile sfuggire alla tentazione, anche perché le idee alle quali ispirarsi sono tantissime e per tutti i gusti: dalla più romantica alla più dark, fino alla classica french manicure declinata sul fronte dell’amore.

Inoltre, realizzare i cuori sulle unghie è anche facile. Puoi utilizzare un pennello dalla punta sottile per definire meglio la forma. Oppure ricorrere ai disegni già pronti di nail deco, transfer foil, stickers e così via. Ecco alcune idee alle quali ispirarti.

Passione red

Per le più romantiche, un classico: le unghie rosse. Mai come a San Valentino questo colore è stato più azzeccato. Infatti, rappresenta l’amore e la passione. Se, però, sei stanca del total red su ogni unghia, perché non declinare la manicure con tante decorazioni a forma di cuore?

Natural love

Da un po’ di mesi assistiamo alla diffusione di make-up sempre più naturali e minimalisti. Una tendenza che ha contagiato anche le manicure. Via libera, allora, a unghie dal colore naturale, nude, bianco latte, ma con applicati cuoricini rossi o rosa. E per illuminare la nail art, via libera agli strass.

Cuori sulle unghie pastello

Magari non sono i colori della passione, ma i delicati pastello riescono sempre a rendere la tua manicure delicata e chic. Per realizzare i cuori sulle unghie puoi scegliere tra il lilla, il rosa, l’azzurro, il giallo, il verde e il pesca.

Cuore al cioccolato

Il cioccolato va di pari passo con il rosso, quando si parla di passione. Quindi, ecco un altro colore speciale da considerare per la tua manicure di San Valentino. Puoi optare per tonalità cannella o vaniglia, usarlo solo per realizzare i cuoricini, oppure stenderlo sulle intere unghie.

Cuori sulle unghie dark

Se hai un’anima dark, preferirai sicuramente gli smalti scuri e neri. Puoi usarli come base, e poi applicare cuoricini bianchi o colorati. Oppure, per un effetto meno gotico, applicare i cuoricini neri su una base naturale. L’effetto sarà chic.

Manicure fluo

Per chi, invece, adora i colori sgargianti, sui social si sprecano le proposte di idee audaci che rendono la manicure di San Valentino decisamente vibrante. Puoi mescolare il pink Barbie con il rosso corallo o scegliere altre tonalità elettriche. Non passerai inosservata.

