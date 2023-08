L a festa di mezza estate sta arrivando! Ecco come trascorrerla insieme alle persone che ami

L’arrivo del mese di agosto porta con sé tutta la magia dell’estate più autentica, quella da vivere appieno insieme alle persone che amiamo. Passare Ferragosto con le amiche diventa quasi un obbligo, un rituale per celebrare le emozioni legate a questa giornata e alla stagione più attesa dell’anno.

E di cose da fare il 15 agosto ce ne sono tantissime. Dalla tradizionale grigliata in compagnia degli amici di sempre, a una gita fuori porta, fino a una notte in spiaggia ad ammirare le stelle e ad esprimere i desideri.

E certo è, che qualunque sia il programma, trascorrere questa giornata insieme alle persone che riempiono la nostra vita, ha tutto un altro sapore. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi 10 idee straordinarie per passare Ferragosto con le amiche!

Ferragosto con le amiche: la grigliata

Nei ricordi della vita di tutti noi c’è almeno una grigliata di Ferragosto. Si tratta, infatti, di una delle attività più tradizionali e svolte in occasione del 15 agosto. E nonostante questa sia ripetuta, anno dopo anno, non smette mai di stupire.

Basta solo un barbecue, del cibo da grigliate, delle bibite e un posto per sedersi. Tutto il resto, poi, lo fa la compagnia giusta. Ecco perché la grigliata resta una delle cose più belle da fare a Ferragosto con le amiche.

Al mare, a guardare le stelle

Se il caldo è troppo forte e la stanchezza di un anno trascorso al lavoro si fa sentire, allora la soluzione può essere quella di trascorrere la giornata del 15 agosto all’insegna del riposo. A patto poi che, la sera, ci si incontri con gli amici al mare.

L’obiettivo è uno soltanto: trascorrere il Ferragosto con le amiche di sempre, tra chiacchiere e risate, sotto il cielo stellato d’estate. Non è un programma perfetto?

Ferragosto con le amiche: una passeggiata fuori città

Se quest’anno avete voglia di fare qualcosa di diverso, e di trascorrere il Ferragosto con le amiche in maniera memorabile, il consiglio è quello di organizzare una bella gita fuori porta.

Scegliete un posto che metta d’accordo subito, studiate il percorso e organizzate la giornata. Non serve andare in capo al mondo se si è con la compagnia giusta. Anzi, può essere questa l’occasione perfetta per scoprire, e riscoprire, dei luoghi nei dintorni della vostra città.

La scampagnata

Un po’ come la grigliata, anche la scampagnata è un must have del ferragosto. Il consiglio è quello di scegliere parchi naturali, giardini, o laghi dove gli alberi creano delle piacevolissime zone d’ombra dove rigenerarvi. Vi basterà solo portare da mangiare e godervi la giornata.

Ferragosto con le amiche: il cinema all’aperto

Se siete stanche delle solite attività che organizzate a Ferragosto con le amiche, quest’anno potrebbe essere quello del cambiamento. Cercate un’idea originale? Ce l’abbiamo! Che ne dite di trascorrere la serata al cinema all’aperto con gli amici di sempre?

Un weekend all’agriturismo

C’è sempre una buona occasione per organizzare un weekend fuori città con le amiche. Nel nostro caso si tratta di Ferragosto. Le cose da fare sono tantissime, ma se la vostra idea di relax si incontra con un palato goloso e sopraffino, allora la destinazione non può che essere un agriturismo.

Circondate dalla natura autentica e meravigliosa, lontano dal caos cittadino, potrete degustare cibi genuini e autentici e rilassarvi insieme alle amiche.

Andare in barca con le amiche

Se state cercato un idea originale per trascorrere il Ferragosto con le amiche in maniera speciale, una giornata in barca può essere quello che fa per voi. In questo modo non rinuncerete alla vista del mare, ma avrete comunque un posticino esclusivamente a voi dedicato. Non dimenticate, però, di prenotare con grande anticipo.

Ferragosto con le amiche: le feste e le sagre

Ogni Ferragosto che si rispetti ha le sue feste. Da nord a sud del nostro stivale, infatti, dalla sera alla mattina si svolgono feste, manifestazioni e sagre, in città o in riva il mare. Date un’occhiata alla programmazione degli eventi in città, o nei suoi dintorni, e organizzate una serata dinamica e divertente con le vostre amiche.

Alla scoperta dei sentieri d’Italia

E se il 15 agosto fosse l’occasione perfetta per scoprire, a piedi o in bicicletta, alcuni dei sentieri più belle delle regioni d’Italia? Preparate l’itinerario, munitevi di scarpe comode, e preparatevi a trascorrere un avventuroso Ferragosto con le amiche.

Il parco divertimenti

E chi lo ha detto che i parchi divertimenti siano solo per bambini? Se avete voglia di divertirvi, in maniera pura e genuina, proprio come quando eravate piccine, organizzare un Ferragosto con le amiche al parco divertimenti. L’idea è sicuramente originale.

Se però volete passare un 15 agosto all’insegna del divertimento, ma soffrite particolarmente le alte temperature, allora la destinazione può essere una soltanto: un’acqua park. E allora sì che sarà un Ferragosto di puro divertimento con le amiche di sempre.