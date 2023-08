Le frasi di Buon Ferragosto da dedicare agli amici il 15 di Agosto, parole per augurare un Ferragosto indimenticabile

Ferragosto è una data sacra per gli italiani: il 15 di Agosto di ogni anno ci si ritrova con amici o con semplici vicini di ombrelloni per festeggiare l’estate. Si tratta di una data simbolica alla quale dedicare delle frasi belle e delle frasi di auguri, condividendole come frasi per Whatsapp e sui social.

Frasi Buon Ferragosto

Per questo abbiamo preparato un elenco di frasi di Buon Ferragosto per fare gli auguri a tutti, vicini e lontani e celebrare una volta di più questa giornata magica, non solo con il cibo, ma anche con delle parole di augurio sincero.

Leggi queste frasi e aforismi e trova quello da dedicare all’amica del cuore o all’amico del cuore, ai parenti e a chi vorrai!

Frasi Buon Ferragosto divertenti

La parola d’ordine di Ferragosto è divertimento, di conseguenza delle frasi divertenti per Ferragosto sono un must. Potete inviare queste citazioni e aforismi di Ferragosto divertenti agli amici, ma anche ai parenti: a chiunque abbia un buon senso dell’umorismo. Se siete in cerca di parole che non si riferiscano unicamente al 15 agosto, provate anche con le più generiche frasi su agosto.

Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto! (Stephen Littleword)

Buon Ferragosto, ricorda di mangiare un po’ di cocomero anche per me!

C’è poco da fare: di Ferragosto ce n’è uno solo!

Ferragosto, lavoro mio non ti conosco!

Godiamoci questa festa di Ferragosto fingendo che Settembre non arrivi mai

Ferragosto è un girarrosto, occhio a non scottarti

In questo incredibile caos di Ferragosto cerco accanitamente un centro di gravità permanente

Nulla stanca come il cercare di riposarsi a Ferragosto

A Ferragosto non resta che dedicarsi al cibo e dimenticare tutto il resto

Un Ferragosto a dieta è…semplicemente impossibile!

Auguri Buon Ferragosto

A Ferragosto si è soliti scambiarsi gli auguri di Buon Ferragosto: poche parole che bastano a mantenere vivo il contatto nelle famiglie, quando magari non si è in vacanza tutti insieme. Ecco, il 15 Agosto è la perfetta scusa per dirsi l’un l’altro che ci si pensa e che ci si augura che ciascuno stia trascorrendo la propria vacanza nel modo migliore possibile. Scegli tra questi auguri di Buon Ferragosto e completa l’augurio anche con delle frasi sull’estate!

Buon Ferragosto a tutti i tuoi cari, spero trascorrerete la giornata tutti insieme

Auguri di Buon Ferragosto a te che sei lontana: goditi la vacanza!

In questo caldo Ferragosto italiano il mio pensiero vola a te: augurissimi

Buon Ferragosto, tanti auguri a tutti gli amici

Buon Ferragosto! Sperando di ritrovarci tutti insieme davanti a una bella fetta di cocomero l’anno prossimo

Tanti auguri per un Ferragosto ricco di gioia e allegria

Che bellezza Ferragosto, ti auguro di trascorrerlo con chi vuoi

Buon Ferragosto: un bacio grande a chi ha reso spesso il nostro 15 Agosto assolutamente speciale

Tanti auguri di buon Ferragosto, approfitta di ciò che resta dell’estate

Non dimenticarti di lasciare uno spazietto per il dolce: buon ferragosto!

Frasi su Ferragosto

Che cos’è Ferragosto? Qual è il significato di questa data? Ecco alcune frasi su Ferragosto che vogliono raccontarci qualcosa di più su questa giornata che è indimenticabile per molti aspetti. Infatti il 15 Agosto è quella giornata in cui davvero nessuno lavora (o quasi) e tutti possono godere del meritato riposo, mangiando e divertendosi con la famiglia

Ferragosto è un giorno veramente magico, ogni anno non vedo l’ora che arrivi

Ferragosto…quindi l’estate è davvero qui?

L’estate è arrivata, Ferragosto ci illude che durerà per sempre

Il Ferragosto è un momento da passare in compagnia, caldo e divertente

Quando arriva Ferragosto sembra che l’estate non debba finire mai

Ferragosto è un momento unico dell’estate, adatto per ogni genere di follia

Tradizione che non si salta: cocomero e bagno di mezzanotte a Ferragosto

Ferragosto è l’incontro di ogni genere di piccola pazzia estiva

Non riesco proprio a immaginare un’estate senza Ferragosto

Ferragosto: quel giorno unico in cui tutti, davvero, sono in vacanza