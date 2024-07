I benefici della vacanza arrivano solo se trovi il tempo per riposarti e rigenerarti. Segui i nostri 10 consigli pratici (e intelligenti): riuscirai a staccare da tutto. E da tutti. Per un benessere totale

In vacanza massaggia i punti di energia per una ricarica veloce

La digitopressione sui meridiani d’agopuntura è veramente un automassaggio efficace: per un’immediata sensazione di energia, il punto da stimolare si trova sul dorso del dito medio della mano, vicino al margine dell’unghia, dalla parte rivolta verso il pollice. Pigialo in maniera pulsante, come se dovessi spegnere e accendere un interruttore, per un paio di minuti su entrambe le mani, più volte al giorno.

Salta con la corda

È divertente, aiuta a bruciare calorie (da 600-800 in un’ora), ed è un ottimo esercizio cardio che sviluppa la coordinazione, allena il core (i muscoli dell’area addominale) e scolpisce polpacci, gambe, braccia e spalle. Ti basta una corda. Mentre salti, tieni sempre le caviglie e le ginocchia rilassate per assorbire meglio l’impatto.

Prova il Chakra Mudra

I mudra sono movimenti yogici delle mani che aiutano a riequilibrare le energie velocemente, oltre che un’ottima ginnastica per avere dita più flessibili. Per catturare il prana, l’energia vitale, uno dei punti più potenti è il Chakra Mudra: porta le mani sovrapposte davanti al petto, palmo destro su dorso sinistro, palmo sinistro rivolto verso il cuore. Apri bene tutte le dita, tenendole tese e, facendo perno sui palmi, muovi le mani mimando i raggi di una ruota che gira.

Sgranocchia la frutta secca

Mandorle & Co. sono uno snack perfetto per ritrovare la carica, perché riforniscono di acidi grassi essenziali, amidi, proteine, vitamine (soprattutto la E, potente antiossidante). Ma contengono anche tanto magnesio, calcio, fosforo e potassio, minerali fondamentali per gli equilibri idrosalini dell’organismo e per dare energia. Quali preferire? Sgranocchia pure 3-4 noci, mandorle o anacardi, a seconda dei tuoi gusti, ma non di più: 100 g contengono circa 670 calorie.

Chiedi aiuto al freddo

Niente come il freddo dà vitalità, specialmente quando la temperatura è rovente e l’afa fiacca ogni energia. Ecco qualche beauty accorgimento da provare per sfruttare questo potere. Applica sul viso la tua crema tenuta in frigo e per massaggiarla, usa attrezzini, come il gua-sha o i tool di acciaio, anche loro ben gelati. Operazione consigliata anche quando la sera stendi il doposole: per aumentare il beneficio energizzante, preferisci quelli con la texture in gel, più leggera e fresca, e formule frozen con menta o zenzero. E ricorda: a fine doccia, usa il getto freddo, sempre in direzione dai piedi alla testa per riattivare la circolazione.

Nel beauty della vacanza, i prodotti che ti caricano

Se scegli i cosmetici giusti anche la skincare diventa un momento di benessere totale. Hai bisogno di ricaricarti? Vai di texture gel fresche e scegli un bagnodoccia a base di estratti stimolanti come il bergamotto, la menta e il vetiver. Per il viso bene le formule che racchiudono pool di vitamine in grado di stimolare il metabolismo cellulare.

Con estratti di bergamotto e guaranà, Bagnocrema Energizzante di Biopoint (7,50 euro) allevia la stanchezza.

Con sette vitamine amiche della pelle, Vitaminica Dermo-gel Corpo Idratante di Equilibra (14,50 euro, in esclusiva su QVC) ricarica e rivitalizza.

Formula freschissima con vetiver stimolante per Doccia Crema Aromatico di Tesori d’Oriente (2,15 euro).

Un’acqua profumata che rinfresca corpo e capelli: Ginger Swag di Veralab (12 euro, su veralab.it).

Tonifica la pelle e rinfresca, Extra Tonic Siero Spray di Recharge Me System (45 euro, in istituto).

E per rilassarti…

Allena il respiro

Gli esercizi di respirazione profonda riequilibrano i ritmi biologici, ossigenano ed eliminano le tossine (e i pensieri negativi). Soprattutto se li fai in riva al mare, con il sottofondo rilassante delle onde e l’aerosol dei sali inalati. Ecco una tecnica semplice, ma efficace. 1. Esegui quattro respirazioni complete, inspirazione ed espirazione, senza interruzioni. 2. Fai una quinta respirazione completa lunga e profonda. 3. Ripeti la sequenza di quattro respirazioni complete più la quinta profonda per altre 4 volte.

Preparati il drink giusto

Bere una tisana è un rito che assicura sonni di qualità anche in vacanza. Ecco un mix di erbe che rilassa la mente e stimola la rigenerazione della pelle: combina menta acquatica, camomilla romana, arancio, passiflora, fiori di luppolo, tutti in parti uguali. Prepara un infuso con 2-3 g di miscela in 100 ml di acqua e bevila fredda un’ora prima di coricarti.

Cammina a piedi nudi

Pratica più che puoi il barefoot hiking, la camminata a piedi scalzi o con le apposite scarpine. Soprattutto sui terreni più impervi, come quelli di un bosco o un torrente, il barefoot stimola i punti di agopuntura della pianta del piede, favorisce la propriocezione, rafforza i muscoli di caviglie e polpacci e stimola ritorno venoso e circolazione linfatica. In pratica, funziona come un massaggio di digitopressione che drena, rilassa e, cosa che non guasta mai, contrasta la cellulite.

Abbraccia un albero in vacanza

Stare sotto gli alberi e soprattutto abbracciarli, come sostiene la silvoterapia – branca del forest bathing – attiva l’area limbica del cervello, che regola emozioni come il piacere e la gioia. E se annusi la corteccia di pini, abeti & Co., fai il pieno delle sostanze volatili contenute nelle resine, che riducono l’ansia. Ma anche gli stimoli cromatici del verde delle foglie, attraverso i fotorecettori degli occhi, raggiungono il cervello inducendo pensieri di abbondanza, rigenerazione e sollievo.

Affidati al potere della lavanda

È dimostrato da numerosi studi: l’aroma della lavanda è rasserenante e ansiolitico. Basta spruzzarlo sul cuscino o riempire un sacchettino con fiori secchi da tenere sul comodino per rilassarsi a fondo. Ma questa pianta aromatica è anche un ingrediente cosmetico efficace: è antinfiammatorio, purificante, lenitivo e decongestionante, ideale persino sulla pelle provata dal sole. Puoi aggiungerne un paio di gocce di olio essenziale al doposole oppurea un gel d’aloe puro.

E nel beauty della vacanza prodotti “zen”

Ci sono oli essenziali che grazie al loro aroma particolare stimolano l’olfatto e aiutano a ritrovare benessere mentale e fisico. Quali sono? La lavanda, l’arancia dolce, il geranio soprattutto. Ma anche la melissa, la camomilla e la maggiorana. Nelle formule di cosmetici & CO. fanno miracoli. Perché non provare?

De-Stress Massage Oil di Elemis (54 euro), a base di oli essenziali di melissa, maggiorana, geranio, lavanda e camomilla, distende corpo e mente.

Calm Perfumed Body Lotion di Alps (30 euro, alpslifestyle.com) distende le tensioni e rigenera la pelle.

Relax Body Scrub di LeLang Skincare (38 euro, in farmacia) lascia la pelle setosa e ha un profumo rasserenante.