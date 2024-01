Discrepanza del desiderio sessuale, cos’è e come affrontarla

N on è sempre facile trovare una sintonia a livello sessuale con il partner: i tempi del desiderio sono spesso diversi e questo può provocare malumori e tensioni. Ecco come affrontare la "discrepanza del desiderio sessuale"

L’intesa sessuale è un elemento fondamentale della vita di coppia, ma non è detto che il desiderio dei due partner vada di pari passo. Anzi, spesso di verifica quella “discrepanza del desiderio sessuale” che, se non affrontata adeguatamente, può generare insoddisfazione e tensioni.

Come si manifesta la discrepanza del desiderio sessuale

La discrepanza del desiderio sessuale si verifica quando i partner hanno livelli di desiderio sessuale significativamente diversi. Non è una condizione patologica, ma una differenza che può variare nel tempo e in base alle circostanze. Non esiste una frequenza “normale” o “ideale” dei rapporti sessuali, ma solo quella che soddisfa entrambi i partner. Tuttavia, quando questa differenza diventa troppo marcata e persistente, può generare problemi e manifestarsi in diverse forme: uno dei partner, per esempio, può sentirsi trascurato e desiderare più intimità, mentre l’altro potrebbe percepire la pressione o l’incombenza di soddisfare costantemente le richieste altrui. Situazioni che a lungo andare possono creare frustrazione, risentimento, sensi di colpa, incomprensione, un distanziamento emotivo crescente e minare l’autostima delle persone coinvolte.

Le cause della discrepanza nella libido

Fattori fisici, come gli squilibri ormonali legati alla menopausa, possono influenzare il desiderio sessuale. Ma quando si parla di discrepanza del desiderio sessuale, le radici del problema risiedono in fattori psicologici legati alla vita di relazione. Questo disallineamento della libido si può manifestare, per alcune coppie, fin dall’inizio. In altri casi partner che magari hanno sempre avuto un’ottima intesa sotto le lenzuola si trovano in seguito ad allontanarsi. I fattori esterni che possono incidere sono i più diversi: stress, stanchezza, lavoro, i figli e non da ultimo l’invecchiamento possono ridurre la disponibilità e l’interesse per il sesso. Così come fattori interni alla coppia, come la routine, la noia, i conflitti irrisolti, la mancanza di intimità e di fiducia, l’infedeltà.

Comunicazione aperta ed empatia

Affrontare la discrepanza del desiderio sessuale richiede una comunicazione aperta e onesta tra i partner, oltre che pazienza e comprensione reciproca. Creare uno spazio sicuro in cui entrambi possano esprimere i propri bisogni, desideri e preoccupazioni è fondamentale. Evitare di colpevolizzare o giudicare l’altro è essenziale per favorire un dialogo costruttivo. L’empatia reciproca è un elemento chiave; cercare di comprendere le esperienze e i sentimenti del partner contribuisce a creare una connessione più profonda. Considerare la consulenza individuale o di coppia può essere utile per affrontare questo specifico tema legato all’intimità.

Giocare con la sessualità per ritrovare la passione

Esplorare nuove dinamiche sessuali può essere una strategia costruttiva per ricostruire l’intesa perduta e ritrovare una sintonia nel desiderio rispettando i reciproci tempi. Questo potrebbe includere l’introduzione di nuove fantasie, giochi o semplicemente la volontà di provare cose nuove insieme. Naturalmente nel rispetto del piacere e della comfort zone di entrambi i partner.

Vademecum per affrontare la discrepanza del desiderio sessuale

La discrepanza del desiderio sessuale non è una situazione irrimediabile. Ecco alcuni consigli utili per affrontarla, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio soddisfacente per entrambi i partner.

Comunicare apertamente e con rispetto i propri bisogni, le proprie emozioni e le proprie difficoltà riguardo alla sfera sessuale. Evitare di accusare o criticare l’altro, ma esprimere i propri sentimenti con frasi in prima persona.

Ascoltare con attenzione e senza giudicare il punto di vista dell’altro. Cercare di capire le sue ragioni e le sue motivazioni, senza minimizzare o banalizzare il suo vissuto.

Negoziazione un compromesso accettabile per entrambi. Questo può implicare modificare la frequenza dei rapporti sessuali, ma anche la qualità e la varietà degli stessi. Esplorare nuove modalità di esprimere il proprio affetto e il proprio piacere, come le carezze, i baci, i massaggi e le fantasie erotiche.

Mantenere vivo il romanticismo e la passione nella relazione. Dedicare tempo alla coppia, organizzare momenti speciali e sorprendenti, coltivare gli interessi comuni e le attività piacevoli.

Richiedere l’aiuto di un professionista qualificato se la situazione è troppo complessa o se ci sono altri disturbi sessuali associati alla discrepanza del desiderio sessuale. Un terapeuta sessuologo può aiutare i partner a identificare le cause del problema e a elaborare delle soluzioni personalizzate e adatte al loro caso.