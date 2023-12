Le nuove parole del sesso: ecco i sex trend del 2024

Gooning, Femboy, Shibari. Mai sentite queste parole? Ciascuna di esse corrisponde a una pratica sessuale. E sì, ne sentiremo parlare spesso nel prossimo anno. Ecco i termini e le pratiche che dovremmo conoscere, e quelle che stanno cadendo in disuso

Come faremo sesso nel 2024? Da un’analisi su 160 milioni di ricerche effettuate su Google sono emerse la crescita e il declino di oltre 100 parole stravaganti negli ultimi cinque anni. Per esempio, in cima alla lista c’è il gooning, il raggiungimento di un’eccitazione prolungata attraverso il sovraccarico sensoriale. Invece, ci siamo disinnamorate del dogging, delle sculacciate e dei preliminari.

Cambiano le preferenze sessuali

I dati mostrano un cambiamento nelle preferenze e nei comportamenti sessuali, in gran parte influenzato da Instagram e TikTok e dal cambiamento delle opinioni generazionali. I gusti sessuali si stanno evolvendo, soprattutto quando si tratta di rapporti non-monogamici. Non a caso, un enorme trend del 2024 saranno le relazioni a tre.

I dati mostrano che le generazioni più giovani, che crescono in un mondo digitale, stanno voltando le spalle alle storie d’amore convenzionali e cercano qualcosa di più aperto e libero. Sei pronta a esplorare le future frontiere del sesso? Ecco che cosa sarà hot in camera da letto e cosa no il prossimo anno.

I trend in arrivo: Gooning

Si riferisce generalmente a uno stato di eccitazione o di aumento del piacere da sovraccarico sensoriale. Questo sovraccarico potrebbe avvenire attraverso l’ipnosi erotica o anche bendando il tuo partner. “Eliminare” uno dei sensi, come la vista, manderà gli altri in overdrive, aumentando il piacere e le possibilità di orgasmo.

Le nuove parole del sesso: Femboy

Si tratta di una parola gergale popolare della Gen Z per indicare un giovane maschio che mostra caratteristiche tradizionalmente femminili. Fa tutto parte del movimento verso la fluidità di genere, che è stato abbracciato dai più giovani.

Trappola della seta

Pubblicare contenuti sexy sui social media come uno scatto in bikini o un selfie in palestra per attirare l’attenzione o i like. Da Emily Ratajkowski ad Amanda Holden, le celeb adorano questa tendenza, e non solo loro.

Throuple

Un triangolo amoroso etico in cui tre individui sono in una relazione consensuale. Si diceva che il pugile David Haye, 43 anni, avesse una relazione a tre con la cantante Una Healy, 42, e la sua fidanzata di lunga data Sian Osborne, 31.

Le nuove parole del sesso: Edging

Una tecnica sessuale utilizzata da coloro che ritardano deliberatamente l’orgasmo per prolungare il piacere sessuale o combattere l’eiaculazione precoce.

Le parole del sesso: Findom

La dominazione finanziaria è un feticcio in cui un “sottomesso” trae piacere dal dare regali e denaro a un “dominante”. Non c’è alcun requisito di intimità e la relazione può svolgersi interamente online.

Le nuove parole del sesso: Shibari

Questa è una forma di bondage con corda giapponese che prevede intricati e bellissimi motivi creati con corde sul corpo di una persona. È visto come una forma d’arte e spesso messo in scena alle feste sessuali dagli artisti.

Sesso, mai provato l’OWO

Un’emoticon che rappresenta un’espressione facciale sorpresa o curiosa: pensa alla O come a grandi occhi e alla W come a una bocca. Viene spesso utilizzato durante il sexting per esprimere il desiderio.

I trend in declino: Cottaging

Impegnarsi in relazioni rischiose nei bagni pubblici o nelle aree esterne appartate. Una scarica di adrenalina durante il sesso può aiutare ad aumentare le sensazioni di eccitazione e piacere, rendendo l’esperienza più piacevole e soddisfacente.

Parole del sesso: Sploshing

Reso popolare su TikTok, questo vizio alimentare deriva dal fatto che le persone traggono piacere dalla sensazione di avere il cibo applicato sulla pelle nuda. Samantha Jones di Sex And The City ha dato un significato completamente nuovo a cenare con stile quando si è ricoperta di sushi per il suo toyboy.

Le parole del sesso, sai cos’è il Zental?

Può sembrare una sorta di piano dentale, ma questo termine si riferisce a coloro che nella comunità kink provano piacere nell’indossare una tuta aderente total body realizzata in spandex o nylon.

Addio superdotati

Contrariamente alla credenza comune, non tutte le donne amano gli uomini ben dotati. Alcune hanno un’ossessione per gli uomini il cui membro è più piccolo della media. Ci sono anche app di appuntamenti specializzate, come Dinky One, che si rivolgono a coloro che pensano che meno sia meglio.

Cybersex

Dal sexting alle videochiamate maliziose, Internet ha dato origine a modi virtuali per fare sesso. Le Zorgies – feste sessuali su Zoom – sono state di gran moda durante il lockdown, ma il gioco virtuale è passato di moda dopo la pandemia.

Il bondage ha perso il suo fascino

Una forma di BDSM, resa popolare dai libri erotici, come 50 sfumature di grigio, che consiste nel legare o trattenere un partner per il piacere sessuale. Da allora è diventato più mainstream, forse così tanto che non lo stiamo più cercando.

Le parole del sesso: Dogging

Impegnarsi o provare piacere guardando attività sessuali rischiose in luoghi pubblici, spesso coinvolgendo estranei. Sta cadendo in disgrazia.

Sesso, la sculacciata piace sempre meno

Nelle sculacciate erotiche consensuali il sub viene colpito sulle natiche con la mano del dom o con un attrezzo come una pagaia o una frusta. Se stai provando a farlo, assicurati di avere una parola di sicurezza nel caso in cui desideri che si fermi.

Addio preliminari

Notizie deludenti per il 75% delle donne che non raggiungono l’orgasmo solo dal rapporto sessuale. Togliere gli antipasti dal menu potrebbe avere, però, effetti spiacevoli sul piacere femminile.