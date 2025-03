A partire dal 5 maggio prossimo WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni smartphone considerati “obsoleti”. Dopo aver smesso di funzionare dal 1° gennaio su 19 modelli Android, ora la popolare app di messaggistica istantanea “abbandona” definitivamente alcuni dispositivi Apple.

Perché WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni dispositivi

I modelli Apple non supportati a partire dal 5 maggio utilizzano versioni di IOS antecedenti alla 15.1. Si tratta di telefoni piuttosto vecchi il cui sistema operativo non può essere aggiornato con versioni successive ad iOS 12.5.7. Ciò li rende incompatibili con le nuove funzionalità di WhatsApp. L’assenza del supporto per le API più recenti, ad esempio, impedisce la creazione di avatar personalizzati e le chiamate video, strumenti che richiedono versioni aggiornate di iOS per funzionare correttamente. Non da meno la questione sicurezza: gli smartphone in questione non sono più in grado di garantire la compatibilità con le librerie di crittografia utilizzate dall’app per la protezione dei messaggi, compromettendo così la salvaguardia delle comunicazioni.

Gli smartphone esclusi da WhatsApp

I telefoni sui quali non sarà più possibile utilizzare WhatsApp da maggio sono:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Cosa fare se possiedi uno dei telefoni in questione

Per gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, l’unica soluzione disponibile per continuare ad utilizzare WhatsApp sarà quella di dotarsi di un dispositivo compatibile con iOS 15.1 o versioni successive.

Attenzione a non perdere i contenuti delle chat

Prima di perdere l’accesso all’app di messaggistica istantanea, i possessori dei modelli Apple in questione potranno conservare il contenuto delle proprie conversazioni tramite backup. Per farlo occorre selezionare su WhatsApp la voce “Impostazioni” > Chat > Backup delle chat e poi selezionare “Esegui backup”. In questo modo le chat cono salve e trasferibili su un nuovo dispositivo compatibile.

