Se manterrete queste promesse, starete insieme per sempre

F are durare una relazione non è facile: l'amore non basta. Però, non è nemmeno impossibile. Ecco alcune promesse che potreste farvi per rafforzare la vostra unione

Avere una relazione non è così difficile. Quello che non è automatico, è farla durare nel tempo. Amarsi non basta: servono obiettivi comuni, valori condivisi, fiducia reciproca, rispetto, pazienza verso il partner e i suoi sbagli e, soprattutto, la voglia di crescere assieme. Ecco nove promesse che puoi fare al tuo partner, e che puoi farti fare da lui, per far sì che la vostra relazione duri per sempre. O, almeno, provarci.

Non guardare da soli il "vostro" programma preferito

Tra le promesse da farvi c'è questa: «Prometto di non fare abbuffate (inserisci qui il vostro programma preferito su Netflix) mentre sei al lavoro o altrove». Sorprendentemente, alcuni dei momenti migliori per stare insieme si possono trovare proprio sul divano. Per questo è importante promettervi l'un l'altro di non guardare la serie, il programma, il reality show che guardate sempre insieme quando l'altro è via. Avere qualcosa da poter chiamare «il nostro spettacolo» ha un certo peso in una relazione: è come se fosse disposti ad aspettare per condividere un'esperienza, ed è davvero fantastico. In questo momento sembra una richiesta facile. Ma sicura che alle due del mattino, quando lui non c'è, non cederai alla tentazione di guardare l'ultima puntata di Stranger Things?

Promesse da farvi: no alla sciatteria

«Prometto di non trascurarmi, perché per me sei ancora attraente». Quando state insieme da un po', piccole cose come indossare una maglietta pulita o radersi non hanno molta importanza. Ma è comunque bello fare queste cose, perché vuoi che il tuo compagno o compagna sappia che ci tieni ancora.

Niente liti con le famiglie

Un'altra tra le promesse che potreste farvi è questa: «Prometto di non litigare con la tua famiglia». Non c'è niente di peggio in una relazione che non andare d'accordo con la famiglia, che si tratti della tua o di quella del partner. Rende solo le cose imbarazzanti e scomode, e potrebbe potenzialmente causare una lite tra voi due durante il viaggio verso casa. Il che significa niente Netflix insieme, niente coccole e sicuramente il 99 per cento di probabilità di dormire da soli.

Vietato non rispondere al telefono

«Prometto di risponderti sempre al telefono». Essere nel bel mezzo di una discussione è una cosa, ma evitare completamente il tuo partner è un'altra. Lo devi a te stessa e a lui/lei. Quindi, se ti chiama dopo un litigio, non lasciare squillare il telefono a vuoto. Forse si è già dimenticato della lite e vuole sapere se vorresti andare a cena. O forse sta chiamando solo per vedere come va il lavoro, o per scusarsi. Tutte cose che non saprai mai se lasci che il telefono squilli, o che risponda la segreteria, e ti comporti come una bambina.

Promesse da mantenere: no al cibo d'asporto tutte le sere

Tra le promesse da farvi c'è anche questa: «Prometto di non ordinare cibo da asporto tutte le sere per il resto della nostra vita». Gli appuntamenti notturni non dovrebbero mai invecchiare, mai. Anche se state insieme da anni, l'appuntamento notturno dovrebbe comunque essere una priorità. Perché una relazione rischia una grave condanna a morte quando le vostre notti insieme diventano banali e prevedibili.

In una relazione è importante condividere le passioni

«Prometto di non alzare gli occhi al cielo ad ogni evento al quale mi trascini. Invece, prometto di partecipare sinceramente». Gli eventi sportivi possono essere la tua passione oppure no, proprio come le sfilate di moda non sono assolutamente la sua. Ma, quando sei in una relazione, è importante almeno dargli la possibilità di condividere queste cose, e anche qualunque altra cosa. E poi, chissà: potresti divertirti e creare ricordi indimenticabili per la coppia.

Aiutarsi con le faccende domestiche

«Prometto di non lasciare ogni piatto che abbiamo nel lavandino fino a quando puzza. Invece, prometto di aiutare con le faccende domestiche ogni volta che posso». Lavare i piatti, fare il bucato e portare fuori la spazzatura è noioso. Ma quando sei in una relazione, fa ancora più schifo quando hai il doppio della spazzatura, della biancheria e dei piatti e nessuno che ti aiuti a ripulirli.

Promesse da mantenere: le decisioni si prendono in coppia

«Prometto di non lasciarti fuori da nessuna seria decisione rivoluzionaria che prenderò». Significa consultarsi l'un l'altro prima di accettare un'offerta di lavoro in un altro Paese. O prima di qualsiasi altra decisione che potrebbe cambiare la vostra vita.

Sostenere i suoi sogni

«Prometto di non trattenerti per motivi egoistici». Questa è probabilmente la promessa più importante che puoi fare al tuo partner. Permettere a lui o lei di crescere come individuo e sostenerlo nelle sue speranze e nei suoi sogni è un modo importante per dimostrare che il tuo amore è reale e che durerà per un lungo periodo. Quindi, quando ti dice che vuole trasferirsi lontano per ottenere quella laurea che ha sempre desiderato, o che vuole viaggiare in Nuova Zelanda per ritrovare se stesso, non avere paura di dirgli come ti senti. Ma non respingere del tutto la sua idea.