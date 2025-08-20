Secondo un recente sondaggio di Credit Karma, il 44% degli americani sta modificando le proprie abitudini finanziarie. Non tanto perché sono cambiate le loro entrate, ma per via del clima di incertezza economica che li circonda. Da qui nasce l’approccio chiamato «vibes-based budgeting», ovvero un modo di gestire le finanze guidato da stimoli emotivi.

Cos’è la gestione del budget basata sulle «vibrazioni»?

Più di quattro americani su dieci dichiarano di aver adottato uno stile di spesa dettato dalle «vibrazioni». A livello pratico ciò si manifesta nel lasciarsi influenzare da ciò che si «respira»: i titoli dei giornali, le conversazioni sui social, il clima generale di incertezza sullo sfondo di continui richiami alla possibile recessione, l’aumento dei prezzi e i frequenti annunci di licenziamenti.

Perché Gen Z e Millennials si affidano alle vibes

I principali protagonisti di questa nuova filosofia sono la Generazione Z e i Millennials, due fasce d’età cresciute in un’epoca segnata da crisi economiche ricorrenti. Tra debiti studenteschi, difficoltà ad accedere al mercato immobiliare e un mondo del lavoro sempre più precario, l’idea stessa di stabilità economica sembra un’utopia. A questo si aggiunge il confronto generazionale con i Baby Boomer, che hanno acquistato casa a prezzi oggi impensabili, e con la Gen Alpha che già sembra aver monetizzato i propri contenuti online prima ancora di aver raggiunto la maggiore età.

In questo contesto, la preoccupazione per l’economia è diventata parte integrante della vita quotidiana. I social, lungi dal rassicurare, spesso amplificano questa ansia. L’inflazione, i tassi d’interesse e il timore costante di un nuovo crollo finanziario alimentano l’idea che qualcosa di negativo sia sempre dietro l’angolo. Anche chi ha una buona gestione del proprio denaro fatica dunque a sentirsi davvero al sicuro.

Il sondaggio rivela che quasi la metà delle persone percepisce un aumento costante dei prezzi, mentre più di un quarto è convinto che una recessione sia imminente. In questo clima di preoccupazione diffusa, la gestione del budget basata sulle «vibes» diventa una sorta di meccanismo di autodifesa: non è solo un modo per affrontare l’incertezza, ma anche per sentirsi in controllo.

Un approccio utile o rischioso?

Reagire in modo emotivo agli stimoli esterni può avere i suoi effetti positivi. Ridurre le spese quando si ha la sensazione che l’economia sia instabile può essere una scelta sensata. Darsi dei limiti, rinunciare a qualche acquisto non essenziale e mettere da parte qualcosa può creare un senso di sicurezza. In fondo, essere prudenti non è mai una cattiva idea, soprattutto quando serve ad abbassare i livelli di stress legati al denaro.

L’altra faccia della medaglia è che affidarsi troppo all’umore del momento può diventare un ostacolo. Se la paura prende il sopravvento, si rischia di rimanere bloccati, evitando spese importanti o investimenti, anche quando le proprie finanze lo permetterebbero. In pratica, si finisce col prendere decisioni finanziarie non tanto basate su dati oggettivi, quanto sulle sensazioni – e ciò potrebbe compromettere i propri obiettivi a lungo termine. L’ansia rischia di rinviare continuamente i propri progetti, anche quando non ce n’è davvero motivo, o a non seguire un piano di risparmio coerente.

Vale la pena di affidarci alle «vibrazioni»?

L’idea di basare il proprio bilancio sulle vibrazioni può sembrare rassicurante, perché ci fa sentire in sintonia con ciò che accade attorno a noi. Ma non dovrebbe mai sostituire un piano finanziario ragionato. È utile essere cauti in tempi incerti e può avere senso contenere le spese quando si percepisce un rischio all’orizzonte. Tuttavia, lasciare che siano solo le «vibes» a guidare tutte le nostre scelte economiche non è il modo più efficace per costruire sicurezza e benessere nel tempo.

Essere informati e ascoltare il proprio istinto è importante, ma queste sensazioni dovrebbero servire più come spunto di riflessione che come unico riferimento. Le emozioni possono e devono convivere con la realtà dei numeri: creare un equilibrio tra ciò che sentiamo e ciò che effettivamente possiamo fare è la chiave per una gestione finanziaria sana e sostenibile.

