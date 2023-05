Risparmio: 7 abitudini da copiare alle donne di successo

N on sai da dove iniziare a risparmiare? Copia le abitudini delle donne di successo. Regola numero uno: creare un fondo di emergenza. Ecco tutte le altre

Chi lo ha detto che i soldi non fanno la felicità? Certo, non sono tutto nella vita. Ci sono cose più importanti, come la salute. Ma avere una sicurezza finanziaria rende tutto più facile. Detto questo, sebbene la situazione economica di ciascuno sia diversa, ci sono abitudini finanziarie che tutte le donne di successo praticano, e che potremmo provare a copiare, nel nostro piccolo, per garantirci una certa tranquillità. Eccole.

Creare un fondo di emergenza

Se c'è una cosa che riguarda tutte le donne di successo, è l'indipendenza. Vogliono sapere che possono fare affidamento su se stesse in tutte le strade della vita. Come? Dando la massima priorità alla creazione di un fondo di emergenza. Non importa quanti sacrifici dovrai fare, ma il tuo primo obiettivo dovrebbe essere avere almeno sei mesi di spese di affitto risparmiati. Avere un bel cuscino finanziario per le donne di successo non è un lusso esclusivo, è un must assoluto. Quindi, modificheranno il loro budget secondo necessità, eviteranno acquisti pazzi e vivranno al di sotto dei loro mezzi per costruire il fondo di emergenza.

Le donne di successo sanno risparmiare

Le donne di successo non credono nella trappola di chi vuol farci credere che il denaro sia "cattivo". Invece, semplicemente lo vedono e lo rispettano per lo strumento che è, e lo usano con saggezza. Questo significa ottimizzare il risparmio e include cose come rivalutare, annullare o confermare periodicamente gli abbonamenti. Oppure scegliere di preparare i pasti e cucinare a casa. Questo non significa che le donne di successo non spendano soldi, perché sicuramente lo fanno. Tuttavia, apportare questi piccoli cambiamenti quotidiani allo stile di vita le aiuta a risparmiare di più e a investire strategicamente i loro soldi rimanenti in ciò che è più significativo per loro. Si concentreranno sulla spesa per cose che portano gioia, che si tratti di viaggiare, di una serata fuori con i propri cari e così via. Questa mentalità le aiuta anche a evitare acquisti impulsivi o emotivi.

Controllare il saldo del proprio conto

Ogni volta che devi controllare il saldo del tuo conto in banca, tremi? Tante persone evitano di guardare in faccia la realtà: lontano dagli occhi, lontano dalla mente, giusto? Ma trascurare di controllare lo stato delle tue finanze per paura di ciò che potresti scoprire è uno dei maggiori indicatori di una relazione malsana con il denaro. Ecco perché le donne di successo non evitano di controllare il proprio conto in banca. Sanno che i numeri raccontano una storia e possono dare un'idea delle cose per le quali si spende troppo o su dove bisogna agire per risparmiare. Questo non vuol dire che non siano ansiose per ciò che potrebbero vedere collegandosi al proprio conto online. Ma ricorderanno a se stesse che farlo è un atto di amor proprio.

Aumentare passivamente i propri soldi

Un altro talento universale che le donne di successo possiedono è la capacità di fare crescere la propria ricchezza senza muovere un dito. Sono finanziariamente produttive in ogni singolo aspetto e posizionano strategicamente i loro soldi in conti di risparmio ad alto rendimento, investimenti a lungo termine e portafogli pensionistici. Dopotutto, lavorano sodo per i loro soldi e aumentare passivamente la ricchezza fa sì che i soldi restituiscano il favore dieci volte.

Sfruttare bene le carte di credito

Le carte di credito spesso, e ingiustamente, sono viste come deleterie. Tuttavia, se è vero che possono diventare un pendio scivoloso per molte persone, quando le usi in modo responsabile, possono darti molti vantaggi. Questo è il motivo per il quale le donne di successo si impegnano a effettuare pagamenti puntuali, acquistando solo ciò che sanno di potersi permettere e ricorrendo il meno possibile al credito. Inoltre, le donne di successo si assicurano anche che la loro carta di credito corrisponda esattamente a ciò di cui hanno bisogno. Se stanno pianificando una vacanza, opteranno per la carta di una compagnia che faccia ottenere loro uno sconto. Oppure approfitteranno di una carta di credito cashback per ottenere premi per gli acquisti effettuati. Qualunque sia il caso, adattano la loro carta di credito al loro stile di vita, non il contrario.

Le donne di successo si premiano

Contrariamente all'opinione popolare, le donne di successo non accumulano denaro. Sebbene siano indubbiamente risparmiatrici esperte, sanno anche trattarsi bene, quando è il momento giusto. Alcune stabiliscono di premiarsi ogni volta che raggiungono l'obiettivo che si sono poste. Sapere che, una volta raggiunto un obiettivo, troverai ad aspettarti un premio, potrebbe motivarti ancora di più. E sebbene queste ricompense possano variare da semplici a sontuose, non romperanno mai il “porcellino”. Quindi, le donne di successo possono continuare a costruire la loro ricchezza.

Non avere paura di spendere

Il denaro va e viene e le donne di successo lo sanno. Invece di preoccuparsi per la quantità di denaro che lascia il loro conto in banca, confidano che altri soldi ritorneranno a loro. Tutte sanno che è naturale che le loro finanze fluttuino, e questa convinzione le libera da una mentalità di scarsità e le aiuta a vivere in uno stato naturale di abbondanza. Fidarsi del flusso di denaro è anche ciò che le aiuta a fare mosse finanziarie geniali. Alla fine, si tratta solo di far lavorare i propri soldi per se stesse, risparmiare dove si può e, in definitiva, godersi i frutti del proprio lavoro.