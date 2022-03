10 benefici della ginnastica posturale che devi proprio conoscere

D ire addio a dolori muscolari e alla spossatezza, e acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo è possibile grazie al giusto allenamento. Tra le tante tipologie, scopriamo insieme quali sono i benefici della ginnastica posturale

Adesso non ci sono più scuse: c'è talmente tanta consapevolezza del self-care, che prendersi cura di sé e del proprio corpo è diventato ormai un dovere. Il dovere è informarsi, il dovere è prevenire. Tra tutti i modi per potersi prendere cura di se stessi, c'è la ginnastica posturale con i suoi 1000 + 1 benefici.

Non si tratta di agire sull'aspetto fisico, anche se ovviamente alcuni esercizi prevedono un lavoro muscolo-scheletrico non indifferente. L'obiettivo reale, però, non è l'estetica, quanto agire sui disturbi e le cattive abitudini (posturali) che compromettono la qualità della vita di una persona.

Diventa alleata dei tuoi muscoli

Strappi, contratture, elasticità e resistenza muscolari: queste, e tante altre cose, sulle quali si può agire effettuando gli allenamenti di ginnastica posturale. Tra i benefici maggiormente riconosciuti di questo tipo di allenamento fisico, rientrano proprio gli esercizi rivolti ai muscoli e alla mobilità muscolare.

La maggior parte di questi, infatti, sono specifici per favorire l'elasticità muscolare e la mobilità articolare. Oltre a un aumento del tono muscolare, queste tecniche di allungamento impediscono l'insorgere di contratture muscolari a lungo termine.

Impara a gestire lo stress

Da che mondo è mondo, fare sport aiuta a combattere lo stress grazie alla secrezione degli ormoni della felicità come la serotonina e le endorfine. In questo caso, si tratta di agire anche per vie traverse.

Effettuare esercizi posturali, infatti, non solo aiuta a produrre più ormoni positivi ma serve, come abbiamo visto, anche ad ammorbidire le tensioni muscolari che accumuliamo giorno dopo giorno. Quelle stesse tensioni che ci fanno avvertire cefalee e stress a fine giornata. Insomma, per scaricare la tensione e ritrovare il buon umore basta unire una dose di giusta respirazione, una postura corretta, premere il tasto pausa, e il gioco è fatto!

Riduci il dolore

Se sei reduce da un intervento chirurgico, o semplicemente soffri di mal di schiena, dolori cervicali ed emicranie frequenti, la migliore alleata è proprio la ginnastica posturale. Agendo sulla decompressione dell'apparato muscolo-scheletrico, questo tipo di allenamento non solo favorisce il recupero funzionale, ma serve anche da perfetto analgesico naturale.

Concentrati e respira

Zitta e concentrati. Trova un momento a settimana solo ed esclusivamente per te e stacca la spina. A volte dimentichiamo che anche il nostro cervello è un muscolo e, che come tale, deve essere allenato a suo modo.

Un metodo infallibile è staccare da tutto e tutti, e prendersi un'ora a settimana per concentrarsi su se stessi è l'esercizio necessario. È utile non solo per aumentare le capacità di concentrazione ma anche per ristabilire un contatto con la propria respirazione.

Tra i benefici della ginnastica posturale, infatti, si ritrova proprio la rieducazione respiratoria diaframmatica che, insieme alla concentrazione, creano la combo perfetta per conoscerti meglio e rigenerarti.

Ritrova l'equilibrio del tuo corpo

Dopo che sei riuscita a focalizzarti solo su te stessa, respirando correttamente, ritrovando l'equilibrio mentale ed escludendo tutto il mondo esterno, ecco che puoi sfruttare l'altro beneficio: la propriocezione.

Con questo termine si indica la consapevolezza del proprio corpo negli spazi e con la ginnastica posturale si ha proprio la possibilità di rieducare i riflessi propriocettivi. Questo vuol dire che, con il giusto allenamento (costante), il vostro corpo sarà in grado di migliorare i riflessi e la postura; di migliorare la capacità di equilibrio e la coordinazione.

Stimola la circolazione

Quanto è importante stimolare la circolazione cardiovascolare e proteggere il proprio cuore? La risposta è "tanto", dal momento che si agisce in anticipo su un apparato fondamentale quanto delicato.

Tra i benefici della ginnastica posturale a livello circolatorio, rientra la prevenzione contro le vene varicose e la ritenzione idrica; una diminuzione dei problemi cardiovascolari e dell'affaticamento del cuore. Insomma, cosa sarà mai un'ora a settimana di allenamento posturale rispetto a tutta una vita in salute?

Decomprimi i dischi vertebrali

Conosciuta anche come "scarico della colonna vertebrale", la decompressione dei dischi intervertebrali è un'azione da non sottovalutare. Si tratta di un beneficio da sfruttare soprattutto in quei casi in cui si sta seduti nella stessa posizione tutto il giorno per lavoro, con conseguente stile di vita basato sulla sedentarietà.

Decomprimere le vertebre che durante tutta la giornata tendiamo inconsapevolmente a schiacciare, significa reidratarle e contemporaneamente allungare i muscoli lombari. Questo tipo di azione, permette non solo di abbandonare lo stato di tensione a cui sottoponiamo la nostra schiena tutto il giorno, ma anche di rilassare i muscoli dalla zona lombare alla zona testa-collo.

Così facendo, addio mal di schiena!

Se associata fa dimagrire

Trattandosi di una ginnastica "dolce", la ginnastica posturale non è propriamente indicata per dimagrire o rassodarsi. Ciò nonostante, essendo pur sempre un'attività fisica, permette di conferire maggiore elasticità ai muscoli e, se associata a un altro sport, può contribuire alla perdita di peso.

Sono consigliati, da associare, gli sport come passeggiate all'aria aperta, jogging, bicicletta o anche altri tipi di attività aerobica. La ginnastica posturale non sarà in grado, da sola, di migliorare la silhouette, ma sicuramente preparerà i muscoli a un miglior allenamento rassodante e tonificante.

Previeni

Come dicevano i nostri nonni: "Prevenire è meglio che curare". Questo concetto si ricollega un po' a quello iniziale dell'articolo, in cui affermavo che oggi abbiamo il "DOVERE" di prenderci cura di noi stessi. Oggi siamo fortunati ad avere una consapevolezza medica differente rispetto a tanti anni fa e questa consapevolezza dobbiamo saperla sfruttare.

Oggi abbiamo la possibilità, infatti, di prevenire tanti disturbi, disfunzioni e malattie: sta solo a noi mettere in pratica i giusti accorgimenti. Nella maggior parte di questi casi, l'assunzione di qualsiasi tipo di farmaco è completamente esclusa: l'unica medicina che dobbiamo imparare ad assumere correttamente, e con più costanza, è quella dell'allenamento fisico.

Educa il tuo corpo

La differenza della ginnastica posturale rispetto agli altri allenamenti è il concetto di "rieducazione" che vi si cela dietro. Adottare questo stile di training, infatti, comporta un consapevole e, soprattutto, corretto percorso di rieducazione posturale che, anche se fatto una sola volta a settimana, come abbiamo visto, apporta innumerevoli benefici.

Spesso lo dimentichiamo, ma vivere una vita più leggera e meno complicata è possibile. Non c'è bisogno di rinunciare a qualcosa, né di ritirarsi a vita privata in un monastero tibetano. A volte anche una semplice sessione di allenamento può essere d'aiuto: a volte, basta anche solo adottare la giusta postura!