I l 25 aprile, come tutti sanno, è la Festa della Liberazione. Questa giornata è molto importante perché ha un grandissimo significato politico per la storia d'Italia. Essa infatti ricorda il giorno della resistenza dei partigiani e la fine della seconda guerra mondiale.

Il 25 aprile è molto importante anche perché alcuni giorni dopo questa data tutte le truppe alleate sono corse in aiuto e questo ha aperto la strada al primo referendum dove è stato concesso anche alle donne il diritto di votare per esprimere la loro preferenza tra la repubblica e la monarchia, fino ad arrivare alla Repubblica Italiana.

Tutti i cittadini conoscono molto bene il valore di questa data memorabile, ma come spiegare ai più piccoli cosa rappresenta? In questa guida dedicata a tutti i genitori vi indico in modo dettagliato come spiegare ai bambini il significato del 25 aprile. Leggendo questi suggerimenti sicuramente riuscirete a coinvolgere i vostri figli in questa ricorrenza ed aiuterete il loro percorso di formazione.

Designata come festa nazionale, il 25 aprile ci sono numerosi eventi promossi da numerose associazioni, oltre a quelle governative: concerti, mostre, raduni, cori di canti partigiani e corone di fiori sono depositati nei monumenti al caduti in ogni città e ricordano le perdite patriottiche degli italiani durante la seconda guerra mondiale. Il 10 luglio 1943, l’offensiva alleata contro il regime dittatoriale di Mussolini iniziò con lo sbarco della Sicilia. Gli alleati con Patton e Montgomery in testa seguirono il piano del generale Eissenhower di “ripristinare l’Italia come libertà come nazione”.

Ricordiamo che le truppe della Germania nazista si erano diffuse in tutta Italia. I progressi riescono a liberare la penisola fino a quando nella primavera del 1945 viene liberata la zona nord, la Toscana accoglie gli alleati. Il 21 aprile cade Bologna , e nei giorni seguenti Milano, Genova e Venezia, liberate dalle truppe partigiane della Commissione nazionale di liberazione, abbracciano le truppe anglo-americane.

Il 25 aprile è la data scelta per celebrare la liberazione e soprattutto onorare coloro che hanno perso la vita in questa lotta, inclusi numerosi italiani, da diversi ideali politici che hanno contribuito alla fine del regime fascista.

Il 25 aprile e la democrazia

I bambini formano la loro cultura fin da piccoli e per questo motivo è basilare insegnargli le nozioni storiche più importanti e significative. Spiegare il significato del 25 aprile ai bambini significa metterli a conoscenza del significato del patriottismo. Se volete insegnare ai vostri figli l’importanza di questa data iniziate spiegando loro che la parola Repubblica significa ” una cosa che appartiene a tutti “.

Questa è la nozione più importante. Dite ai vostri bambini che ogni persona adulta con il suo voto decide a chi far governare il paese. Queste parole sono molto semplici e per questo motivo sono comprensibili anche dai bimbi più piccoli. Se i bimbi vi chiedono che cos’è la Democrazia, spiegategli con parole adatte alla loro età che tutte le persone devono e possono essere coinvolte nella gestione dello Stato. Se i piccoli vi chiedono di spiegare meglio questo concetto, fategli capire che è molto importante rispettare la legge, lavorare onestamente ed esprimere le proprie preferenze attraverso il voto.

Libertà

Un altro concetto molto importante che dovete far comprendere ai vostri bambini riguardo il 25 Aprile è cosa comporta vivere in una Repubblica Democratica, e cioè avere la libertà di esprimere le proprie opinioni. Per terminare, raccontate ai bambini in modo molto chiaro e sintetico chi era Mussolini e chi erano i partigiani, e di come riuscirono a liberare Milano. Cercate di usare parole adatte all’età dei bambini, e sicuramente essi saranno molto felici di avere imparato questo importante pezzetto di storia.