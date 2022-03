5 app per affinare tutte le tue skill

S ul mercato esistono una grande quantità di applicazioni destinate a migliorare le tue skill, qualsiasi esse siano. Per aiutarti nel mondo del lavoro e dintorni, abbiamo fatto un elenco di alcune applicazioni che non dovrebbero mancare sul tuo smartphone

Scommettiamo che tra i buoni propositi per il 2022 c’era quello di affinare le tue skill. Almeno una, dai. Per esempio, avevi in piano di imparare il tedesco, o magari di fare un corso di panificazione o di cucito. Niente di straordinario, in realtà, si tratta di propositi comuni.

Ciò che però è meno comune è la disciplina per mantenerli davvero. Ecco un elenco di cinque app dedicate a te, alle tue competenze o a quelle che ti piacerebbe acquisire. Ricordati che non è mai troppo tardi per imparare, e che trovare un nuovo hobby è tanto bello (quasi) quanto innamorarsi ancora.

Udemy

La prima app per affinare le tue skill che ci sentiamo di consigliarti e Udemy. Questa applicazione offre corsi on demand dedicati a skill per il mondo del lavoro o del digitale in senso lato. Impara a padroneggiare Python, Excel, Sviluppo web, JavaScript, data science, certificazione AWS o disegno digitale richiedendo i tuoi corsi preferiti a pagamento.

Ogni corso dura un certo numero di ore e, a un piccolo prezzo, ti permette di entrare nell’ottica di qualcosa che non conosci o di cui hai una competenza superficiale, al fine di poter padroneggiare la skill al punto che, con un po’ di impegno, potresti decidere di aggiungerla al tuo curriculum vitae.

Non solo: le categorie principali di Udemy si dividono in design, sviluppo, marketing, IT e software, sviluppo personale, business, fotografia e musica. Qualsiasi sia il tuo obiettivo, dal padroneggiare Photoshop al comprendere le potenzialità dell’analisi finanziaria o dell’hacking etico, ci sono tanti modi per crescere.

Molto simile a Udemy, Domestika si concentra un po’ meno sul mondo del lavoro (sebbene se ne parli) e apre le sue porte a corsi creativi. Qui puoi imparare a illustrare ad acquerello, con la pittura gouache, a matite colorate, a ricamare, cucire, scrivere. Puoi fare corsi di lettering, design, fotografia, moda e musica. Noi abbiamo trovato una quantità di corsi particolarissimi dedicati alla scultura con argilla, alla creazione di sculture in legno, di amigurumi, gioielleria in resina, fotoricamo. Se ti senti abbastanza creativa da maneggiare un cazzuola, puoi anche fare un corso di mobili in cemento per principianti.

Insomma, se pensi ancora che non esista niente che ti interessi davvero, dovresti farti un giro su Domestika. C’è di tutto, per tutti, a prezzi molto, molto accessibili!

App per affinare le tue skill linguistiche: Duolingo

Basta rimandare. Questo è l’anno in cui scaricherai Duolingo e comincerai ad imparare una lingua straniera. Se ne hai già le basi, questa App è più che sufficiente. Se ti manca qualche nozione grammaticale, è meglio affiancarla a una grammatica.

Per esempio, se desideri imparare il russo, il giapponese o il coreano, potresti impiegare più tempo e avere bisogno di supporti in affiancamento. Tuttavia, il risultato sarà davvero sorprendente. A distanza di mesi, ricorderai ancora parole che Duolingo ti ha inculcato nei 10 minuti al giorno che ti porterà via.

Hai capito bene: Duolingo lo puoi utilizzare quanto vuoi, con un minimo sindacale di dieci minuti al giorno per non perdere la pratica. Le notifiche di questa App sono abilissime a farti sentire in colpa quando salti, e ti aiutano a mantenere il focus.

Lumosity

Se preferisci prenderti una pausa e vuoi affinare le tue skill attraverso qualcosa i più generico, sappi che il tuo smartphone ha la soluzione. Lumosity è un’applicazione in italiano e in inglese dedicata ai tuoi momenti di pausa. Essa ti permette, attraverso giochi e rompicapo, di staccare dalla quotidianità e approfittarne per potenziare la tua mente.

Cosa vorresti migliorare? La capacità ritentiva della tua memoria, il problem solving o la reattività? Lumosity focalizza gli esercizi su determinate skill, aiutandoti attraverso giochi “scientificamente sperimentati” per offrire meglio alla tua mente. Ogni giorno avrai a disposizione nuovi esercizi per divertirti e migliorare, basati sul tuo livello di capacità.

Lumosity offre anche una reportistica accurata dei tuoi progressi, in modo da aiutarti a capire in che modo la tua mente sta facendo passi avanti.

Goodreads

Quanti libri hai detto che avresti letto nel 2022? Tecnicamente Goodreads non ti permette di affinare le tue skill in senso stretto, ma è un ottimo veicolo per imparare attraverso l’alleato meno noto della conoscenza: i libri. Goodreads è un social network dedicato ai libri in tutte le loro forme e direzioni che conta una community italiana abbastanza viva e attiva.

Oltre a farti registrare la tua libreria di libri letti, puoi inserire anche un elenco di titoli che fanno parte della tua lista dei desideri, comparare le recensioni e valutare l’acquisto. La sfida annuale Goodreads, infine, ti permette di importi un minimo di libri – quanti e quali, lo scegli tu – da leggere nel corso dell’anno. Contrariamente a quanto può sembrare, Goodreads ti aiuta a tenere il filo delle letture e ti mantiene motivata su un obiettivo: accrescere le tue competenze e aumentare il volume della tua libreria.