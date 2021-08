Quali sono le app che velocizzano (davvero) lo smartphone?

I l vostro smartphone vi sembra lento e poco performante? Non dovete cambiarlo per forza, vi basta scaricare un'app che vi permetta di velocizzarlo, riportandolo all'efficienza di quando lo si è acquistato. Ecco quali sono le più usate!

Prima o dopo capita a tutti. Vuoi per il loro utilizzo, vuoi per la “vecchiaia” dello strumento, a un certo punto i nostri smartphone rallentano, le loro prestazioni non sono più ottimali come appena acquistati, la batteria riduce la sua durata e le operazioni che prima ci sembravano fulminee iniziano a richiedere una tempistica maggiore.

È ora di cambiare telefono? Assolutamente no. Ma sicuramente è arrivato il momento di scaricare un’applicazione per alleggerirlo, pulirlo e velocizzarlo. Rendendolo come nuovo. Tra i vari motivi per cui lo smartphone rallenta, infatti, alcune riguardano semplicemente l’eccessivo numero di applicazione installate, la versione non aggiornata del sistema operativo o la mancanza di spazio nella memoria. Tutti fattori risolvibili grazie all’uso di specifiche app. Ecco, allora, quali potete provare per dare nuova vita al vostro smartphone in un solo tap.

Velocizzare lo smartphone? Provate MobileGO

Questa applicazione si può scaricare sia sullo smartphone o tablet sia direttamente sul pc, per spostarla sul telefono in un secondo momento. Una volta installata, l’app inizierà a funzionare in automatico proponendovi diverse soluzioni per poter velocizzare il vostro smartphone ovvero:

pulire la RAM : eseguendo una scansione automatica del vostro dispositivo vi permette di pulire la memoria e alleggerendola;

: eseguendo una scansione automatica del vostro dispositivo vi permette di pulire la memoria e alleggerendola; visualizzare le app in uso, per poter chiudere quelle non necessarie;

accelerare qualsiasi tipologia di gioco;

ottimizzare lo smartphone in qualunque momento.

Android Booster Free

Un’altra app ideale (e piuttosto famosa) per velocizzare il vostro smartphone è Android Booster FREE. Potente e performante, è in grado di aumentare la velocità del vostro dispositivo prendendosene cura.

Oltre ad avere tutta una serie di funzionalità per ottimizzare il telefono e le sue performance, infatti, ne contiene anche alcune in grado di gestire al meglio l’utilizzo della batteria. Riducendone lo spreco e migliorandone l’uso.

Greenify, un congelatore per lo smartphone

Una sorta di freezer per il vostro smartphone. L’applicazione Greenify, infatti, vi consente di riportare il vostro dispositivo ai bei tempi in cui l’avete acquistato (o quasi). Come? “Congelando” le applicazioni e i diversi servizi in esecuzione nel background come in una sorta di ibernazione temporanea.

Scongelandoli, poi, non appena ce ne sarà la necessità e ne avrete bisogno.

Fast Reboot

Avete presente la classica frase “provi a riavviare”? Benissimo, l’applicazione Fast Reboot fa proprio questo. Ma non si tratta di riavviare il vostro smartphone. Quello che fa, invece, è simulare un riavvio delle diverse app e chiudere e ripristinare tutti i processi di base del dispositivo.

Liberando la memoria da tutto ciò che la appesantisce e aiutando il vostro smartphone a tornare veloce come un tempo.

Android Assistant

Un’applicazione semplice ma allo stesso tempo estremamente completa. Android Assistant aiuta a ottimizzare il vostro smartphone Android con ben 18 funzionalità per liberare la RAM, monitorare l’utilizzo delle diverse risorse nel dispositivo, rimuovere i file che non sono più necessari, ecc.

Oltre a eseguire il backup e il ripristino delle diverse applicazioni, gestire la batteria, ecc. Tutte funzionalità in grado di velocizzare l’uso del vostro smartphone e ottimizzarne le performance.

Advanced Task Manager – Killer

In linea generale i telefoni con un sistema operativo Android, hanno molti servizi in esecuzione che restano in background, consumando tantissime risorse del vostro smartphone. Grazie all’applicazione Advanced Task Manager – Killer, è possibile ottimizzare e velocizzare le performance del telefono.

Andando a liberare la memoria da ciò che non è necessario, risparmiare batteria durante le diverse fasi di funzionamento e accelerare lo smartphone. Riportandolo come nuovo.

AppMgr III (App 2 SD)

Un’altra app per velocizzare il vostro smartphone molto semplice da usare, è App Mgr III. Questa vi permette di sapere se e quando un’applicazione si può spostare sulla scheda SD. Ma non solo, questa app vi consente anche di “nascondere” le diverse applicazioni (solitamente quelle predefinite in uso sul dispositivo) in un cassetto apposito.

Ma anche creare dei batch di disinstallazione, eliminare la chache e condividere varie applicazioni coni vostri amici.

Altri consigli per velocizzare lo smartphone

Tante app da scaricare ma non senza aver provato anche tutte quelle azioni utili e preventive, che potete svolgere voi stesse periodicamente. Per alleggerire il vostro smartphone, donandogli più vigore, velocità e una nuova vita. Tra queste, per esempio, potete provare a:

disinstallare le app troppo pesanti ;

; eliminare le app che non sono necessarie e che magari ci si è anche dimenticate di avere;

eliminare i file inutili, foto, video, file ricevuti su Whatsapp, download di documenti, ecc. Un passaggio che richiede un pochino di tempo ma che garantirà un’efficienza maggiore al vostro smartphone;

aggiornare il sistema operativo , in linea generale ogni volta che il vostro smartphone ve lo richiede, installando tutti gli aggiornamenti necessari;

, in linea generale ogni volta che il vostro smartphone ve lo richiede, installando tutti gli aggiornamenti necessari; per chi è abituato a tenere lo smartphone sempre acceso è importante spegnerlo almeno una volta alla settimana.

Così facendo, in aggiunta alle app descritte che potete provare fin da subito, garantirete al vostro smartphone una durata maggiore, performance più efficaci e una velocità pari (o quasi) a quando lo avete acquistato. Insomma, non vi resta che provare!