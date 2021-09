U na cena improvvisata dopo il lavoro? Un’uscita a sorpresa? Se non vuoi farti cogliere impreparata prepara un kit da beauty emergency e tienilo sempre in borsa. Così potrai dare una rinfrescata al tuo look in qualsiasi momento

Un aperitivo improvvisato con i colleghi dopo il lavoro? Una riunione last-minute? Un possibile incontro inaspettato con il tuo ex? Non ci crederai, ma quelle che potrebbero trasformarsi in sciagure per la tua immagine e la tua reputazione possono diventare esperienze innocue, se non addirittura piacevoli. Come? Preparando un kit da beauty emergency e tenendolo sempre in borsa. Così potrai dare una rinfrescata al tuo look in qualsiasi momento e non farti mai cogliere impreparata. Ecco gli essenziali da portare sempre con te.

Il balsamo per le labbra

Quanto è fastidioso avere le labbra secche? È una di quelle sensazioni capaci di rovinare anche il momento assolutamente perfetto. Fra l’altro, non è solo questione di confort. Le labbra screpolate sono anche brutte da vedere. Per sentirti e apparire al meglio in ogni situazione, quindi, non puoi dimenticarti il lip balm. Ma non sceglierne uno qualsiasi.

Punta su un prodotto di qualità, altamente idratante. E possibilmente non neutro, così da ammorbidire ma anche illuminare le labbra. Ricorda che un balsamo per le labbra colorato è un’ottima opzione da avere a portata di mano per qualsiasi beauty emergency.

I balsami per le labbra colorati sono disponibili in una varietà di colori e di livelli di opacità: alcuni forniscono un colore molto trasparente mentre altri possono quasi fungere da rossetto.

Puoi anche usarli per le guance. Applica una piccola quantità di prodotto sulla zona e usa le dita per sfumare verso l’alto e creare un rossore. È come avere due prodotti in uno!

Il correttore

Hai presente quell’orrendo brufolo che decide di far capolino sulla tua liscissima fronte proprio prima di un appuntamento? O quelle occhiaie post- nottata da incubo che ti ritrovi la mattina del tuo primo giorno di lavoro? Se vuoi annullare nuovi eventuali “pericoli”, attrezzati.

Inserisci nel tuo kit da beauty emergency anche un correttore. È la tua ancora di salvezza nei giorni no. Fra l’altro, occupa anche poco spazio.

Magari scegline uno double, che unisca consistenze diverse, o uno con più tonalità affiancate, così potrai creare i tuoi mix a seconda delle esigenze del momento.

La mini-palette

Ricorda: lo sguardo è tutto. Se vuoi apparire perfetta in ogni occasione non puoi assolutamente trascurare gli occhi. Insieme a una matita occhi e/o un kajal del tuo colore preferito, infila nel tuo kit da beauty emergency anche una palette. Non serve strafare. Una versione mini può essere più che sufficiente.

Punta sui modelli piccoli e compatti, ma con più tonalità. In questo modo, puoi usarli per ombre, evidenziatori, fard, contorni. Insomma, tutto.

Naturalmente non dimenticare pennelli e pennellini: anche in questo caso non serve che esageri. Selezionane pochi, ma giusti.

Le salviettine struccanti

Ottimo avere tutto il necessario per rinfrescare il trucco. Ma se poi si sbava o si sbaglia? Potrebbe scoppiare una bomba se non si ha un lavandino a portata di mano. Ecco perché le salviettine per il trucco devono essere considerate un elemento essenziale per qualsiasi borsa per il trucco.

Scegli un prodotto che sia sicuro anche per la zona degli occhi e sia delicato. E ricorda che non è necessario strofinare. Molti marchi hanno anche confezioni mini, che non occupano troppo spazio nella tua borsa.

Lo shampoo a secco

Pensare al viso è giusto, giustissimo. Ma non sempre è sufficiente. Potrai anche avere un make up da prima pagina, ma se poi i tuoi capelli non sono all’altezza sarai un mezzo disastro. Come ravvivare e sistemare la chioma? Con lo shampoo a secco.

È irrinunciabile se non hai avuto modo di lavare i capelli, che ora, al pensiero di quell’appuntamento improvviso, ti sembrano ancora più sporchi e unti. Ma la sua utilità non si riduce solo alla “pulitura”.

Se i capelli sono flosci e desideri aggiungere volume, solleva le sezioni di capelli sopra la testa e spruzza un po’ di prodotto alle radici. Quindi, massaggia delicatamente per ottenere un aspetto perfettamente arruffato. Lo shampoo a secco è tuo alleato anche se stai mettendo forcine o fermagli tra i capelli: ti offrirà una consistenza e una tenuta delicata extra.

Hai la frangia? Spruzza lo shampoo a secco sulla parte inferiore per evitare che i capelli diventino oleosi e si attacchino alla fronte.

Beauty emergency, gli altri alleati irrinunciabili

Se nella tua borsa c’è ancora un po’ di spazio, metti anche questi alleati: non te ne pentirai.

Elastici per capelli : non c’è quasi nulla che un elastico per capelli non possa aggiustare, motivo per cui gli elastici sono un must assoluto per la borsa. Il look più semplice e infallibile da creare con un elastico? Uno chignon basso. Sì anche alle forcine e a una mini spazzola.

: non c’è quasi nulla che un elastico per capelli non possa aggiustare, motivo per cui gli elastici sono un must assoluto per la borsa. Il look più semplice e infallibile da creare con un elastico? Uno chignon basso. Sì anche alle forcine e a una mini spazzola. Uno specchietto : è vero che potresti avere un bagno a disposizione, ma potresti anche non averlo o non averne uno sufficientemente illuminato. Evita qualsiasi rischio portando con te uno specchietto. Altrimenti potresti avere una nuova beauty emergency.

: è vero che potresti avere un bagno a disposizione, ma potresti anche non averlo o non averne uno sufficientemente illuminato. Evita qualsiasi rischio portando con te uno specchietto. Altrimenti potresti avere una nuova beauty emergency. CC cream : invece di portare con te il fondotinta, porta una CC cream. Oltre a colorare la tua pelle, la idraterà. Questo prodotto può fungere anche da correttore leggero ed è ottimo per coprire gli arrossamenti.

: invece di portare con te il fondotinta, porta una CC cream. Oltre a colorare la tua pelle, la idraterà. Questo prodotto può fungere anche da correttore leggero ed è ottimo per coprire gli arrossamenti. Crema mani : usi le mani tutto il giorno, quindi è importante che te ne prenda cura. Tieni una crema per le mani nella borsa e applicala più volte, specie se sono screpolate.

: usi le mani tutto il giorno, quindi è importante che te ne prenda cura. Tieni una crema per le mani nella borsa e applicala più volte, specie se sono screpolate. Mascara: se ami dare un tocco di colore al tuo sguardo, nel tuo kit da beauty emergency non dimenticare un mascara.