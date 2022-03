Esistono dei modi per scoprire davvero chi visita il tuo profilo Instagram?

H ai sempre voluto scoprire chi visita il tuo profilo Instagram ma non sai come fare? Esistono dei modi per vedere a chi interessano i tuoi post

Se anche tu a volte ti chiedi chi visita il tuo profilo Instagram e se ci sono dei modi per scoprire davvero chi guarda il tuo feed senza seguirti e lasciare like e commenti, allora sarai felice di sapere che dei modi ci sono, ma sono più indiretti di quello che potresti pensare.

Instagram infatti non comunica direttamente i nomi degli utenti che visualizzano il tuo account, a meno che queste non interagiscano in maniera diretta con i contenuti che pubblichi.

Chi visita il tuo profilo Instagram?

Se non è possibile sapere nomi e cognomi (a differenza di social che come Linkedin permettono di vedere i profili in anonimato o in chiaro) di chi è passato sul tuo feed Instagram senza lasciare reazioni e commenti, è però possibile avere un’idea generale degli utenti che visualizzano i tuoi contentuti.

I mi piace e i commenti

Iniziamo cone le cose semplici: utenti che visitano il profilo e lasciano tracce. Questi indicatori sono due: i mi piace e le visualizzazioni delle storie.

Certo, sembrerà banale, ma quante volte ti è capitato di lasciare un like per sbaglio mentre scrollavi il profilo della nuova ragazza del tuo ex? Capita a tutti, così come un like sovrappensiero, prontamente cancellato (ma la notifica in anteprima sul telefono rimane!)

Passa a business per gli insights

Uno strumento che Instagram mette a disposizione per gli account business (ma fare l’upgrade non costa nulla) sono gli insights, ovvero una serie di dati e statistiche che ti permettono di inquadrare la media degli utenti che visitano il tuo account.

Si tratta di informazioni generiche, come età, genere e provenienza geografica ma possono aiutarti a creare contenuti ad hoc per il tuo pubblico.

Sapere che visualizza il tuo feed infatti è utile anche per creators e influencers che vogliono migliorare le performance e aumentare numero di like e followers.

Le stories: utenti in chiaro

Se il tuo cruccio riguarda le stories di Instagram, ovvero quei contenuti foto o video che scadono dopo 24h, nulla di più semplice.

Questi sono infatti gli unici contenuti di cui possiamo conoscere con certezza i nomi (o meglio i nomi utente) di chi li visualizza. Basta cliccare sulle statistiche in basso a sinistra della storia di cui vogliamo sapere di più e il gioco è fatto!

Se ami il rischio, usa una app esterna

Esistono anche delle app non di proprietà di Meta (il “gruppo” che possiede Instagram e Facebook) che dicono di poterti dare con precisione e in tempo reale i nomi di chi visita il tuo profilo Instagram.

Questo metodo però non è approvato dal social network e il suo algoritmo sta diventando sempre più bravo a scoprire chi si avvale di questi trucchetti, e mette uno shadow-ban (ovvero nasconde i tuoi contenuti) al tuo profilo.

Inoltre spesso queste app richiedono abbonamenti costosi per funzionare: sei sicura che ne valga la pena?

L’algoritmo di Instagram

L’algoritmo che sta dietro un social network e ne regola il funzionamento è un segreto che nessuno conosce, tranne ovviamente gli sviluppatori stessi.

Ma è facile intuire come funziona, prestando un po’ di attenzione. Ovviamente sono supposizioni, ma a volte basta un po’ di buon senso ed è possibile intuire che un utente sta visitando il tuo profilo se non spesso, almeno con una certa assiduità.

Ti è mai capitato di notare che Instagram ti suggerisce degli utenti come “persone che potresti conoscere”? Lo fa secondo diversi parametri, ad esempio amici in comune o magari interessi simili; secondo una teoria che circola in rete però potrebbero essere anche utenti che ogni tanto si fanno un giretto sul tuo account, senza però lasciare tracce. Se sia davvero così non è dato saperlo, ma potrebbe avere tutto sommato senso.

Ha senso sapere chi visita il tuo profilo Instagram?

Se non è possibile sapere con certezza chi ha visitato il tuo profilo Instagram, tranne che per quanto riguarda le storie, ha senso impazzire per sapere chi sono queste persone che non hanno nemmeno trovato il tempo o la voglia di lasciare un like o un commento?

Forse non ne vale molto la pena, e se ci sono delle questioni da chiarire al di là dei social network meglio farlo nella vita reale.

Se invece vuoi sapere se il tuo ex guarda cosa fai online e la cosa proprio non ti va giù le strade più sensate sono due: lo ignori e vai avanti con la tua vita o metti il profilo in privato per un po’. In questo modo sei sicura di poter controllare al 100% ci guarda quello che posti online.

Certo, se sei una conten creator non è una scelta ottimale, ma un piccolo detox dal mondo dei social network (la dipendenza dai social esiste, è un fatto provato) non ha mai fatto male a nessuno, anzi ti farà tornare online più positiva e serena di sempre.

E se proprio vuoi prenderti una pausa e cerchi un'alternativa a Instagram, puoi sempre provare con delle app che ti fanno guadagnare mentre cammini, e unire l'utile al dilettevole!