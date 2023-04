V estito o tailleur? Completo abbinato o spezzato? Con il denim o con la tuta? In questo manuale di stile pronto all'uso abbiamo riassunto le migliori idee moda per indossare il rosso questa stagione. Non senza sognare prima davanti alle proposte più incantevoli delle sfilate moda primavera-estate 2023!

I colori neutri hanno il loro fascino, e questo è innegabile. Ma anche il rosso, colore di tendenza del guardaroba moda primavera-estate 2023, saprà darti le sue soddisfazioni in fatto di styling. Energico, deciso, vibrante: la sua tonalità più vivida contraddistingue i look più belli dalle sfilate e quelli delle it-girls regine dello street style internazionale. Ecco le migliori idee moda, da assimilare e mettere in campo subito.

I vestiti rossi dalle sfilate primavera-estate 2023

Voce del verbo "sognare": facciamone subito un diktat imperativo. Dalle sfilate moda primavera-estate 2023 arriva un concentrato di bellezza dal livello altissimo. Il rosso si fa portavoce di sensualità e femminilità: come in passerella da Alexander McQueen, tra aderenze e dettagli cut-out. Anche la volumetria è protagonista, pronta a dare forma e textures a questo colore: lo notiamo nella collezione di Acne Studios come in quella firmata Carolina Herrera. Drappeggi strategici rendono gli abiti come sculture. Infine, la sinuosa leggerezza di Blumarine e Ralph Lauren tra slip dress strutturati e trasparenze all'insegna del colore rosso.

Foto Launchmetrics. Alexander McQueen primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Acne Studios primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Blumarine primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Ralph Lauren primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Carolina Herrera primavera-estate 2023.

Paillettes rosse, street style edition

Di sera, ma anche di giorno. Non temere di indossare le paillettes rosse: che il glamour sia con te, e con te rimanga sempre! La voglia di brillare ci accompagna, a piccole o grandi dosi. Per sperimentare la formula total look, opta per abiti lunghi o al ginocchio, eventualmente una tuta jumpsuit o un completo maglia e pantaloni dritti. Se il total look ti porta a uscire fuori da una zona di comfort, dici sì agli ensemble spezzati. Ad esempio: una gonna color crema, a vita alta, ben si sposa con un top di paillettes rosse (il risultato sarà molto sofisticato). Invece, se non ti spaventa il colour blocking, inoltrati nella sperimentazione del blazer rosso con i pantaloni declinati in una golosa nuance fragola: non te ne pentirai.

Foto Launchmetrics.

Il colore rosso in chiave sporty, con o senza denim

Per sfoderare il rosso in chiave sporty, le tendenze moda primavera 2023 offrono più di una sola alternativa e il denim è sicuramente un'opzione valida: i jeans sono alleati di top e piumini rossi formato cropped, protagonisti di look in cui anche gli accessori tono su tono - come gli occhiali da sole - giocano la propria parte. In alternativa, abbina i capi eleganti a contrasto con quelli del guardaroba sportivo: la gonna rossa con la felpa grigia, i joggers rossi con un blazer color cammello. Sì ai contrasti cromatici, ma anche a quelli frutto di abbinamenti che non ti aspetti!

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.

Il tailleur rosso, très chic

Conosci un'idea moda più chic? Il tailleur rosso ha un potere davvero energizzante. Puoi indossarlo con slingback o décolletées se sei alla ricerca di un effetto finale molto raffinato, oppure "sdrammatizzare" il tutto con comode e pratiche sneakers bianche. Spezziamo una lancia a favore del tailleur rosso anche per un altro motivo: indossarlo è un vero trionfo del power dressing. Fa bene gli occhi, ma anche al cuore e allo spirito: vedersi - e sentirsi, soprattutto - bene nei propri abiti è di grande supporto all'autostima.

Foto Launchmetrics.

Look da cerimonia? Ode ai look (quasi) total rouge

A una cerimonia in rosso, perché no? L'abito midi al ginocchio acquisisce grande sofisticatezza se indossato nel mondo giusto. L'eleganza passa per décolletées nere e blazer abbinato: ce lo insegna questo look street style avvistato a Parigi durante le sfilate di Haute Couture. L'aggiunta chic è costituita dai gioielli color oro, come i maxi orecchini pendenti che richiamano cromaticamente la nuance metallica dei bottoni.

Foto Launchmetrics.

Collant rossi, guida all'uso (anche in primavera)

Sono la nuova ossessione - forse addirittura un feticcio - delle it-girls: i collant rossi sono la nuova tendenza moda primavera 2023. L'avresti mai detto? Se hai voglia di osare, questo è il momento. Indossiamoli finché il clima consente, con slingback o décolletées, prima che il caldo faccia il suo arrivo definitivo. Ma soprattutto, diamogli la scena che meritano! Come? Minigonna nera e capospalla abbinato, contrastando (e alleggerendo il tutto) con accessori in tonalità più morbide, come una borsa a secchiello color nocciola. Non pensarci due volte: osa, la moda è (anche) un gioco!

Foto Launchmetrics.