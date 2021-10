Come vive le storie d’amore il segno della Bilancia?

D olce, attenta e molto affettuosa, la bilancia sembra sempre conoscere il modo migliore per relazionarsi con il proprio partner. Scopriamo come vive le storie d'amore la Bilancia.

Se sei riuscito a catturare l'attenzione di una Bilancia, considerati una delle persone più fortunate al mondo.

Questo segno, infatti, è il più romantico dello zodiaco e mette tutto il suo impegno per far evolvere la storia d'amore in un modo davvero magico e inaspettato.

È dolce, attenta e molto affettuosa e sembra sempre conoscere il modo giusto per relazionarsi con il proprio partner.

Sembra tutto troppo bello per essere, vero? La realtà è proprio così, anche se uno dei tratti distintivi di questo segno, l’incertezza, può emergere anche all’interno della relazione: ecco nel dettaglio, come vive il segno della bilancia, le storie d’amore!

È innamorata dell’idea dell’amore

Governata dalla dea dell'amore, Venere, la Bilancia è nata innamorata dell'idea dell'amore.

Questo segno dello zodiaco non può vivere una relazione seria e costruttiva se non è fondata sul vero sentimento; il coinvolgimento a 360 gradi è un elemento indispensabile per la bilancia che si getta nella relazione senza indugio, perché ama essere innamorata!

Adora essere corteggiata, perché vuole essere sicura che l’interesse nei suoi riguardi sia al 100% genuino.

Quindi via libera a piccole sorprese, ma non necessariamente di tipo materiale, a questo segno dello zodiaco interessa avere accanto a sé persone leali che la aiutino nelle incombenze quotidiane, anche solo con la loro vicinanza.

Il romanticismo è tutto, anche a prima vista

Per i nati sotto il segno della bilancia, il romanticismo è la vera essenza dell’amore. Il partner scelto dalla bilancia si sentirà come il co-protagonista di un film romantico di successo, perché sarà letteralmente inondato da tanto amore e affetto.

Si prende cura di del partner; lo ascolta e sa fornire calore e conforto. Trovarsi in una relazione con la Bilancia, fa sicuramente emergere la migliore versione di se stessi.

Dal momento è un segno d'aria, l'intelligenza è un’altra caratteristica imprescindibile. Non è strano che se innamori grazie a delle conversazioni appassionanti e prima vista o dopo un primo appuntamento andato molto bene. Il colpo di fulmine è sempre dietro l’angolo.

Una Bilancia innamorata è leale

È un segno molto leale e fedele, quando s’impegna in una relazione. Farli impegnare può rivelarsi, però un po’ difficoltoso, rispetto alla maggior parte degli altri segni, semplicemente perché sono pignoli e devono assicurarsi di volere veramente ciò che desiderano prima di gettarsi completamente nella relazione.

Sono “giusti” in modo letterale, come indica proprio il loro simbolo sullo zodiaco, e anche quando la relazione finisce, proprio la loro natura equilibrata, li porta a separarsi amichevolmente senza rancori. Sono le classiche persone che restano amiche del proprio ex.

Ama viziare ed essere viziata

Quando sono innamorati, inondano il loro amante di lodi e affetto. Apprezzano principalmente le cose belle della vita e questo vale anche per il loro partner.

Corteggiano in modo molto diretto e quindi è veramente facile sapere cosa ha in mente questo segno, perché quando ama qualcosa lo mostra apertamente senza finzioni o sotterfugi.

Ama chiacchierare quando è innamorata

Come forse saprai, questo segno ama fare amicizia e ci riesce abbastanza facilmente. Si tratta, generalmente di persone molto amichevoli, questa tendenza così socievole si ripercuote però sulla scelta del partner. È molto difficile che la bilancia accetti di buon grado un partner insicuro e taciturno, perché ama troppo fare conversazione e anche durante i litigi, preferisce uno scontro verbale a lunghi silenzi.

Questo segno d’aria è attratto da persone attraenti, ma soprattutto da persone carismatiche e complesse, in grado di attirare la loro attenzione.

Se vuoi fare colpo, quindi, preparati a sostenere delle conversazioni che spazi su temi diversi. Se conosci gli interessi della tua bilancia, questo ti farà guadagnare punti.

Può essere un po' volubile in amore

Tanti pregi, perché la bilancia, lo sappiamo, è uno dei segni più belli dello zodiaco, ma non sempre è tutto oro quello che luccica. Allora, come vive le storie d'amore il segno della Bilancia?

La bilancia è per eccellenza il segno zodiacale più indeciso e volubile. E questo potrebbe ripercuotersi nelle sue storie d'amore infatti, tutto il trasporto e l'affetto che la bilancia sa donare, può svanire velocemente. Così come s’innamora senza riserve, allo stesso modo, se non si sente stimolata, perde interesse.

Se stai vivendo una relazione con la bilancia, quindi, dovrai trovare il modo per mantenere viva la scintilla nella coppia.

Questo segno, ama condividere la vita sociale con il proprio partner. Uscire e trascorrere del tempo con amici e familiari è fondamentale e ha un grandissimo valore per il segno della bilancia è allo stesso tempo, un ottimo modo per far progredire la tua relazione e rinsaldarla e porla su basi solide e sicuramente e durature.

La cosa più importante, però, per evitare che questo segno perda interesse è solo mostrare loro quanto sono importanti! La bilancia, dopotutto, vuole solo essere amata sinceramente, in cambio, donerà tutto il suo amore e il suo affetto.