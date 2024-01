Acquario: caratteristiche e affinità

O riginale, indipendente e sognatore: chi è nato sotto il segno dell'Acquario ha un grande bisogno di libertà, di sentirsi stimolato mentalmente e se si sente braccato batte in ritirata. Non ama sentirsi dire quello che deve o non deve fare: ecco tutto ciò che c’è da sapere per conquistarlo

Innovativo, anticonformista, indipendente, imprevedibile, altruista: l’Acquario è un segno d’aria dalle mille qualità. Come fare a conquistarlo? Quali sono le frasi da non dire assolutamente se non si vuole metterlo in fuga? E ancora: quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario? Scopriamo tutti i segreti di uno dei segni d’aria più affascinanti dello zodiaco.

Come conquistare un Acquario

In amore non ha paura di osare e ha un’idea progressista dei rapporti interpersonali, anche quelli intimi vengono vissuti con curiosità. L’Acquario ha bisogno di essere stimolato innanzitutto a livello mentale, in quanto segno cerebrale per eccellenza. Sa dimostrarsi affidabile e sincero nel rapporto di coppia ma non si lascia andare facilmente. Se da un lato teme di perdere la propria libertà, dall’altro necessita di profonda complicità con la persona amata. Che dev’essere innanzitutto un’amica. Ecco allora quali sono i segreti per fare innamorare un Acquario.

Sii disponibile al dialogo

La prima regola per conquistare una persona dell’Acquario è il dialogo. L’Acquario, segno governato dai pianeti Urano e Saturno, ama dialogare a lungo, potrebbe intrattenersi ore e ore parlando dei più svariati argomenti, e apprezza anche i punti di vista diversi dai suoi, che lo stimolano particolarmente, purché non si cerchi di fargli cambiare idea. In cuor suo ritiene di avere comunque ragione.

Essendo un segno d’aria, la comunicazione per lui è molto importante, anche nel rapporto di coppia. Una partner taciturna non fa proprio al caso suo. E nemmeno una persona troppo dimessa, che finirebbe per stancarlo.

Rispetta l’estrema indipendenza dell’Acquario

L’Acquario, undicesimo dei 12 segni zodiacali, compreso tra Capricorno e Pesci, ha bisogno di estrema libertà e indipendenza. Tendenzialmente non tollera i rapporti di coppia soffocanti e pur condividendo volentieri idee, pensieri, progetti con la persona amata, tiene molto ai propri spazi. Che per lui sono assolutamente inviolabili.

Se vuoi conquistarlo evita atteggiamenti invadenti, non farlo sentire in trappola e ricorda che, finché non si lascia andare, tende a vivere l’amore come un dovere più che come un piacere. I sentimenti che implicano un coinvolgimento profondo e duraturo lo mettono infatti in ansia. Non perché sia un dongiovanni, ma perché è molto attaccato alla propria indipendenza. Se si sente braccato batte in ritirata. Se si sente rispettato e capito, sa essere adorabile, fedele e super-complice. Un alleato, un compagno e un amico formidabile.

Ricorda che ha bisogno innanzitutto di complicità mentale

Essendo un segno zodiacale d’aria, per l’Acquario la complicità mentale viene prima di tutto. Ha bisogno di una compagna che gli sia amica, che lo capisca e che, pur avendo idee diverse dalle sue, provi sincera ammirazione per la sua eclettica personalità e per il suo spirito innovativo e stravagante, in perpetuo mutamento.

Si sente infatti stimolato da una donna che sia intellettualmente vivace, con cui può trascorrere ore e ore a parlare di qualunque cosa, ovviamente anche delle sue folli idee. Considera l’amicizia molto importante anche all’interno di un rapporto di coppia.

Non andare troppo di fretta con un Acquario

Visto che tiene così tanto alla complicità mentale, per innamorarsi ha bisogno di conoscere bene la persona che ha accanto. Non è molto portato per il classico colpo di fulmine, di solito preferisce fare le cose con calma, concedendosi il giusto tempo. Guai a mettergli fretta in questioni di cuore. Non lo sopporta.

Considera inoltre che con questo segno è più facile passare dall’amicizia all’amore, perché in questo modo ha il tempo di approfondire la conoscenza lasciandosi andare pian piano.

Dimostra interesse per i suoi ideali e i suoi progetti innovativi

L’Acquario è un segno zodiacale molto altruista e generoso, ci tiene a rendere il mondo un luogo migliore. Non a caso si dedica spesso al volontariato, a progetti solidali di vario genere, o a cause nobili che ritiene di vitale importanza, a cui si dedica con tutto se stesso.

Ama molto lavorare in gruppo perché ritiene importantissima la collaborazione tra persone. Farsi beffa dei suoi alti ideali o dei suoi visionari progetti di cambiamento sociale è il miglior modo per vederlo fuggire a gambe levate. Se invece gli dimostri sincero interesse, te ne sarà per sempre grato.

Rispetta i suoi numerosi amici

L’Acquario tende ad avere moltissimi amici e conoscenti perché, pur avendo bisogno dei suoi spazi inviolabili, è un segno molto socievole. Ama la compagnia e non potrebbe mai stare con una persona che lo mette alle strette chiedendogli di rinunciare alle sue abituali uscite.

Tiene molto alla propria libertà e sa rispettare, a sua volta, gli spazi della persona amata, verso la quale non si dimostra per niente geloso, ma sempre aperto e disponibile. Se rispetti queste sue esigenze, dimostrandoti altrettanto di larghe vedute, saprà essere un partner ideale. In caso contrario, difficile che la relazione duri a lungo, prima o poi si dileguerà nel nulla o taglierà corto il rapporto, senza troppi ripensamenti.

Dimostrati altrettanto indipendente

Avendo un animo molto indipendente, e non essendo troppo portato per il “romanticismo”, l’Acquario è attirato da persone altrettanto indipendenti e sicure di se stesse, che non lo assillino, non lo controllino e non lo facciano sentire in trappola. Cosa che detesta.

Inoltre tende a vivere la coppia in modo anticonformista, infischiandosene delle convenzioni e dei ruoli stereotipati, quindi necessita di una compagna altrettanto libera mentalmente. Capita per esempio che, pur avendo una relazione duratura, preferisca non convivere sotto lo stesso tetto.

Cosa non dire a chi è dell’Acquario

Estremamente indipendenti e liberi, non hanno mai paura di esprimere le loro opinioni sui fatti della vita, ma soprattutto mal sopportano di ricevere ordini: proprio per questi motivi sono queste le cose che non dovresti mai dire a chi è dell’Acquario.

Odio viaggiare

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario ama muoversi, viaggiare e ha sete di conoscere cose sempre nuove. Indipendente e libero, l’Acquario è una persona eccentrica ed esuberante che non ama mai stare ferma e sfrutta qualsiasi cosa ha davanti per tramutarla in divertimento ed allegria, per sé e per gli altri.

Chi nasce sotto questo segno ha una passione per i viaggi, per l’avventura e per tutto ciò che è esotico e diverso. Per loro il piacere della scoperta quando si viaggia è qualcosa di veramente importante e irrinunciabile. Per tutto ciò, tra le cose da non dire assolutamente se si ha di fronte un Acquario c’è la frase: “Odio viaggiare” anzi, bisogna aver ben presente che frequentare un Acquario è sinonimo di avventura e improvvisazione. Ogni giorno con lui o lei, ricordatevelo, sarà diverso dall’altro perché non si sa mai che cosa aspettarsi ma, ne siamo certi, ciò che vi colpirà di più è proprio la loro naturalezza e spontaneità.

Stai con i piedi per terra

Una caratteristica tipica degli Acquario è il fatto di essere spesso sovrappensiero. Queste persone tendono infatti a lasciarsi trasportare facilmente dai loro pensieri, dalle loro incertezze o semplicemente dalle loro fantasie. Alcuni fanno fatica a tornare coi piedi per terra perché sono troppo presi a pensare a come realizzare i loro sogni, progetti e propositi.

Per questo motivo tra le cose che gli Acquario proprio non vogliono mai sentirsi dire c’è la frase: “Stai con i piedi per terra” perché la loro dimensione, ricordiamolo, è quella dell’aria. I loro pensieri non sono mai superficiali e hanno bisogno dei loro tempi e dei loro spazi per trovare ispirazione e nuove idee. Nel loro essere con la testa “per aria”, gli Acquario restano comunque le persone tra le più spontanee ed espansive dello zodiaco e per questi motivi sono una compagnia davvero piacevole e rassicurante.

Cosa non dire a un Acquario: Decido io anche per te

Se c’è una cosa che chi è nato sotto questo segno proprio non digerisce è che gli venga limitata la libertà. Non c’è infatti cosa a cui tiene di più della propria indipendenza.

Rivoluzionario e sempre all’avanguardia, l’Acquario ha la mente davvero proiettata nel futuro. Ecco il motivo per il quale non sopporta chiunque gli restringa il campo visivo o limiti minimamente la sua libertà d’azione. Guai a dirgli: “Decido io anche per te”!

E questo è anche il motivo per cui all’interno di una relazione amorosa, gli Acquario non hanno paura di impegnarsi a patto che il partner gli conceda quel pizzico di indipendenza di cui hanno bisogno. Un Acquario tiene molto alla sua libertà ma, va detto, sa rispettare a sua volta gli spazi della persona amata, senza frenare le ambizioni e i desideri dell’altro.

Stai mentendo

Tra i grandissimi pregi degli Acquario c’è il fatto di essere persone molto oneste e fedeli. Per loro, la lealtà ricopre un ruolo importantissimo e difficilmente rinunceranno a questo valore. Per questo motivo, chi è dell’Acquario non tollera che qualcuno possa raccontargli bugie o nascondergli qualcosa. Ma ancora peggio, non possono proprio sopportare di essere accusati di falsità. Mai mettere in dubbio la sincerità di un Acquario o dirgli che sta mentendo, difficilmente riuscirà a perdonarvi!

L’Acquario, infatti, è incapace di mentire e per loro l’ipocrisia è un grande difetto: un Acquario piuttosto che non dire una bugia, resterà in silenzio. Questo significa però che intrecciare una relazione con un Acquario vuol dire avere accanto qualcuno di assolutamente trasparente… nella buona e nella cattiva sorte.

L’amicizia non è importante

Anche quando sono in coppia, gli Acquari tengono moltissimo all’amicizia e non mettono mai in discussione il valore dei loro rapporti. Chi è nato Acquario non smetterà mai di frequentare i propri amici solo perché ha iniziato una storia d’amore e al proprio partner chiederà sì rispetto degli spazi, ma anche e soprattutto delle sue persone e dei suoi amici.

Sono degli ottimi ascoltatori e sanno dispensare buoni consigli: sempre disponibili a tendere una mano verso chi amano, piuttosto che perdere un’amicizia sono anche disposti a passare sopra ad un torto subito. D’altra parte i nati sotto al segno dell’Acquario sono sempre circondati da amici e in buona compagnia proprio grazie alla loro esuberanza, curiosità e voglia di fare. Sempre a caccia di nuovi stimoli e interessi, l’Acquario vuole costruire, inventare, scoprire. Non si ferma mai e, statene certi, con chi è dell’Acquario non ci si annoia proprio mai!

5 segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario

Contrariamente a quanto si possa immaginare, siamo di fronte a un segno che – anche se vuole trovare sempre nuovi stimoli fuori e fra le lenzuola – non ricerca necessariamente l’amore libero. Anzi, spesso desidera un legame sincero, incontrare un’anima colorata come la sua che possa accompagnarlo nella ricerca della bellezza e delle novità.

Crede nell’importanza dell‘indipendenza nei rapporti sessuali e nel diritto di ogni individuo a una propria vita personale, ma non è più libidinoso e non è meno fedele di qualsiasi altro segno. L’unico paletto che mette è: non annoiarsi. In base a quanto sinora detto, andiamo alla ricerca dei segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario. Quali sono le persone compatibili con le persone nate a inizio anno?

Certamente quelle che hanno gli stimoli e il desiderio per mantenere vive le relazioni, di qualsiasi natura siano. La regola è coltivare i cambiamenti. Ecco allora che può tornare utile conoscere quali sono i segni zodiacali che amano davvero fare festa. Gli Acquario posseggono un loro codice morale, ricercano determinati standard, difficilmente si conformano ma accettano e prevedono la diversità e la libertà altrui. Le differenze anagrafiche, sociali, sessuali, mentali non sono barriere ma opportunità. Se un nato sotto questo segno dice “ti amo”, vuol dire che ha incontrato l’amore vero.

Gemelli

Un segno che, secondo le stelle, è perfetto per l’Acquario è il Gemelli. Diverso ma altrettanto complesso e affascinante. Una coppia così assortita ha moltissime chances di durare nel tempo e di avere sempre nuovi stimoli da vivere e apprezzare. Entrambi, infatti, tendono ad avere un approccio abbastanza cerebrale e distaccato rispetto all’amore e ai rapporti interpersonali. Tutti e due ricercano e apprezzano nell’altro la varietà e il desiderio di sperimentare. Se l’esternazione dei sentimenti non arriva a stretto giro, per nessuno degli attori in gioco è un problema. Insomma, per loro l’importante è la sincerità e il rispetto di un codice stabilito. Per il resto tutto è lecito.

Leone e Acquario

Fra i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario troviamo anche il Leone. Sia a letto che nei rapporti sentimentali e interpersonali in generale, c’è un’ottima intesa e una comprensione reciproca. Sono caratterizzati da una forte polarità yin-yang: questo aspetto dà loro la possibilità di completarsi a vicenda. Sono l’espressione massima del concetto delle due metà di una stessa mela.

È ovvio, però, che ci sia un do ut des. Per il segno del Leone la grande sfida è evitare di fare troppe richieste sessuali all’Acquario, che dal canto suo ama la libertà. L’Acquario, invece, deve fare i conti con il desiderio prepotente del Leone di essere protagonista, anche fra le lenzuola. Anche in questo caso, è sufficiente trovare la giusta intesa: le carte per riuscirci ci sono tutte.

Sagittario

Anche il Sagittario ha delle caratteristiche che ben si sposano con il segno zodiacale oggetto della nostra analisi. Entrambi, infatti, sono alla costante ricerca di stimoli, di eccitazione. Si divertono nella fase del flirt e del corteggiamento: mettono in campo tutta la loro fantasia.

Inoltre, quale miglior terreno di gioco del letto per sperimentare e conoscersi? Che nasca o meno una relazione stabile e duratura dipende dalle persone coinvolte, tutto è possibile. Che sia un continuo tira e molla o l’amore della vita non lo si può sapere se non si sta alle regole del gioco. In ogni caso, l’intesa c’è e se si è sinceri tutto si può affrontare e vivere con serenità.

Acquario

Può sembrare banale ma non lo è, e non funziona così con tutte le accoppiate astrologiche, ma fra i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario c’è proprio l’Acquario.

Due persone nate tra il 21 gennaio al 19 febbraio, generalmente hanno tanto in comune. I loro obiettivi e le loro passioni coincidono, sia a livello letterale che più metaforico.

Se si entra nell’ambito delle relazioni sentimentali, stabili e durature non è detto che si trovi l’intesa. Se si punta o meno a un rapporto profondo e impegnato dipende dai singoli individui. Tutto è possibile e l’imprevedibilità è un ingrediente che non dispiace a questo segno.

Ariete

Fra le lenzuola Ariete e Acquario hanno molti punti di incontro. Si intendono alla perfezione. Anche in questo caso la ricerca degli obiettivi è la stessa: il brivido è l’elemento che crea eccitazione, che permette di non annoiarsi. Questa connessione è replicabile anche quando si parla di legami più profondi e duraturi.

La regola, sia che ci si voglia impegnare in un rapporto stabile o meno, è sperimentare e non cadere nell’accezione negativa dell’abitudine. Attenzione, però: può sembrare strano, ma anche per un tipo come l’Acquario l’Ariete può risultare eccessivo. Insomma, fra tutti i segni sinora chiamati in causa, quest’ultima accoppiata può essere un pizzico più rischiosa, ma vale la pena provare.

6 consigli di salute e benessere per l’Acquario

Le donne nate sotto il segno dell’Acquario non amano essere appariscenti e al centro dell’attenzione, ma si distinguono per originalità, guizzi geniali e generosità. La donna Acquario ama l’innovazione e tutto ciò che è fuori dagli schemi e anticonformista attira inevitabilmente la sua attenzione. Dunque, perché stiano bene, i nativi dell’Acquario hanno bisogno di sentirsi liberi e al passo coi tempi.

Curiosi per natura, gli Acquario amano arricchire la dieta con alimenti particolari, virando il menu verso cibo etnico e fusion. Sfruttare il potere terapeutico delle spezie, per esempio, è una soluzione ideale per coniugare i gusti del segno e salute. E lo sport? Decisamente meglio se praticato in compagnia. 6 utili consigli per mantenerti in salute, sia fisicamente sia psicologicamente, se appartieni al segno dell’Acquario.

Assecondare la propria natura

Il modo più rapido per sottrarre benessere a una donna nata sotto il segno dell’Acquario, è imbrigliarne i guizzi creativi e geniali. Si tratta, infatti, di uno dei segni più arguti dello zodiaco, sempre alla ricerca di nuovi stimoli intellettivi. Quindi, è importante che la donna Acquario mantenga la sua libertà e lo spazio necessario per potersi muovere nel mondo dinamico delle idee. Altrimenti, trovandosi in situazioni coercitive e oppressive, potrebbe sviluppare reazioni di tipo psicosomatico come emicranie o problemi gastrointestinali. Insomma, come sosteneva Jung, è fondamentale far emergere l’inconscio e farlo diventare consapevolezza. E, nel caso delle Acquario, attività generatrice di idee e novità.

Il valore dell’amicizia

Stare in mezzo agli amici, e fare nuove conoscenze, è un toccasana per la donna Acquario che tutto è fuorché “un’isola”. L‘amicizia, per questo tipo di personalità, è ancora più importante e più forte dell’amore. Poiché è dal rapporto amicale che i nativi del segno prendono energia ed è nello stesso tipo di relazione che esprimono in modo generoso tutta la loro energia vitale. Progettare, ridere insieme e buttarsi in nuove avventure sono consigli d’oro per questo segno dinamico.

Una dieta fantasiosa

Solitamente, i nativi del segno dell’Acquario sono attratti dai piatti tipici di altri Paesi, di luoghi lontani in cui sognano di viaggiare. Quindi la cucina per loro è sperimentazione e i menu si arricchiscono sempre di qualcosa di insolito, di esotico. La propensione verso la cucina etnica, l’uso delle spezie e le scelte fusion, può essere sfruttata per perdere peso senza soffrire la fame. Per esempio, aggiungendo sempre peperoncino (termogenico, grazie alla capsaicina), zenzero (bruciagrassi e digestivo) e curcuma ai piatti e puntando sulla pietanza unica (con carboidrati “alternativi”, proteine e tanta verdura). Le vitamine e i minerali possono provenire, invece, dagli estratti colorati di frutta: ultimo trend, saranno apprezzati dagli innovativi Acquario.

Relazioni non oppressive

L’amore per l’Acquario parte spesso da un rapporto di amicizia o, comunque, senza l’amicizia non può esistere. Però sono vietate le relazioni ad alto tasso di gelosia, perché per l’Acquario la libertà è sacra. Per mantenere ottimale il benessere psico-fisico del segno, è importante che nella relazione ci siano ampi margini di indipendenza e autonomia. Una storia d’amore possessiva potrebbe creare seri problemi alla salute psicologica della donna Acquario. Dunque, in tal senso, meglio prediligere rapporti con una buona componente di amicizia oppure storie libere, senza vincoli rigidi.

Viaggio come terapia

Quando le cose non sembrano funzionare perché domina lo status quo, condizione odiata dal segno, è importante concedersi pause rigeneranti. In questo caso, è indicata la vacanza avventurosa zaino in spalla, meglio ancora se verso località molto lontane e “difficili”. La donna Acquario, però, apprezza molto anche le innovazioni tecnologiche quindi è giusto non si separi da tablet e smartphone. Questi ultimi andrebbero usati come risorse per potersela cavare al meglio durante i viaggi ritempranti in giro per il mondo. La compagnia ideale? Gli amici! Ma anche se partisse in solitaria, la donna del segno non troverebbe difficoltà a stringere nuove conoscenze in men che non si dica.

Sport di squadra

“Una per tutte, tutte per uno” è il motto della donna Acquario. E l’attività fisica prediletta da questo segno zodiacale è per forza legata allo spirito di squadra. Quindi, per mantenersi in forma e felici, via libera a: pallavolo, basket, beach volley, pallanuoto, baseball… Anche in questo caso, più uno sport è originale e più fungerà da calamita per la donna Acquario. Anche corsi di danza del ventre, meditazione e arti marziali possono fare al caso dell’Acquario.