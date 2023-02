Contouring, il trucco per nascondere le imperfezioni

C rea un effetto di luci e ombre sul tuo viso, levigando i lineamenti e illuminando lo sguardo: scopri cos'è il contouring e come realizzarlo

Per sfoggiare un viso limpido e pulito, senza imperfezioni in bella vista, non puoi fare a meno del contouring. È una delle tecniche di make up più amate dalle donne e anche le star non ci rinunciano. È perfetta persino per addolcire i nostri difetti. Ma come applicarla? Ecco i consigli per un contouring impeccabile.

Make up, scopri come nascondere le imperfezioni

È il segreto del make up di Kim Kardashian ed è la tendenza del momento. L’obiettivo del contouring è nascondere le imperfezioni, ma correttore e fondotinta questa volta non bastano. La tua pelle ha bisogno di volume e tridimensionalità. Come fare? Serviti di un meraviglioso gioco di luci e ombre. A tuo piacimento, puoi optare per un trucco leggero oppure per uno più estremo, ma come realizzarlo?

Un contouring viso ben fatto richiede una certa manualità. Quindi, se non hai mai provato prima d’ora, ti conviene seguire qualche tutorial e fare un po’ di allenamento. Assicurati di disporre dei prodotti giusti e più adatti a te, in base alle caratteristiche del tuo volto e della tua pelle. Non puoi rinunciare a due diverse tonalità di fondotinta, correttore e cipria. In alternativa usa la terra, purché sia senza glitter. Se il make up è la tua passione, puoi sbizzarrirti con pennelli e palette ad hoc.

Per illuminare il tuo sguardo, serviti dell'applicatore per distendere una base levigante sulla palpebra e sugli angoli esterno e interno dell'occhio. In quest'ultimo punto, successivamente, sfuma l'illuminante viso che preferisci. Ripeti l'azione sotto le sopracciglia. Infine, è il momento di passare alla tonalità più scura che va applicata lungo le ciglia e sulla piega della palpebra, verso l'esterno. Usala anche alla radice del naso (lungo i lati), sfumando bene.

Per rendere i tuoi lineamenti più scolpiti, invece, usa la spugnetta per applicare sulla mandibola la nuance più scura (dal lobo dell'orecchino fino al mento). Devi fare lo stesso sotto gli zigomi, ma anche sui lati del naso e della fronte (seguendo l'attaccatura dei capelli). Come previsto dal contouring, passa poi alla nuance chiara da stendere anch'essa sugli zigomi. Applicala anche al centro della fronte, lungo il naso, sul mento e sull'arco di Cupido. Per concludere, divertiti con il gioco di luci e ombre: termina la tua operazione di make up sfumando delicatamente le due nuance ed evitando contrasti troppo visibili.

Non solo il viso: scopri il contouring per naso e bocca

Se non sopporti il tuo naso importante, troppo imponente, storto o aquilino, ecco che il contouring ti viene in soccorso. Non a caso, si tratta di una tecnica di make up perfetta anche per singole parti del viso. Con delle linee ben sfumate, definisci i lati o la punta del viso in modo da aggraziare il tuo naso.

Se il doppio mento non ti fa dormire sonni tranquilli, usa il contouring per nascondere il difetto estetico. In che modo? Scurisci la zona per rimuoverlo alla vista. In più, se usi una tonalità più scura nella parte bassa e illumini quella più alta, gli zigomi si alzeranno e il tuo viso apparirà ringiovanito.

Se le labbra sottili proprio non ti piacciono, perché non volumizzarle? Per esaltare la tua bocca puoi optare per l'overlining, ma non solo. Anche il contouring labbra, infatti, è perfetto per ingrandirle e creare un effetto XL.