Le cose che non dovresti mai dire a chi è della Bilancia

C osa non dovresti mai dire a chi è della Bilancia? Le frasi da non pronunciare mai se vuoi evitare problemi

Primo segno autunnale dello Zodiaco, la Bilancia ispira l’idea di equilibrio e di armonia. All’eterna ricerca della giusta misura, i nati fra il 23 settembre e il 22 ottobre hanno un’intelligenza particolarmente vivace e una visione unica della bellezza. La grande sensibilità della Bilancia però la rende piuttosto…permalosa! Soprattutto se ti capita di pronunciare alcune frasi che non digerisce proprio!

Le caratteristiche del segno

Amanti delle parole e decisi a farsi amare da tutti, i nati sotto il segno della Bilancia hanno una marcia in più. Sono gentili e detestano litigare, ma possiedono anche una fortissima carica persuasiva. Se affrontate un discorso con loro, dunque, finirete sempre per dargli ragione.

Non subire il fascino della Bilancia è impossibile e sia in amore che in amicizia si rivela una persona leale e sempre pronta a dare una mano. Attenzione però: la Bilancia non sopporta attacchi, tradimenti e bugie, ma soprattutto fatica a perdonare. Le sue prese di posizione sono dure e forti: difficile fargli cambiare idea!

Gli errori da non fare

Tranquillità, equilibrio e giustizia: i super poteri della Bilancia sono anche il suo punto debole. Questo segno infatti ha una visione alta di ciò che bene e ciò che male, non sopporta in alcun modo le ingiustizie e non può fare a meno di ribellarsi quando le vede o – peggio ancora – le subisce. Socievole e di compagnia, è un segno particolarmente permaloso, soprattutto quando si trova a subire critiche riguardanti la sua estrema precisione o la voglia di analizzare ogni cosa.

Non solo: legata – come il Toro e il Cancro – ai propri affetti, la Bilancia difende strenuamente la famiglia. Questo rappresenta però un punto debole per il segno che si aspetta sempre moltissimo dalle persone che ama. Le sue richieste sono implicite e se non vede rispettato ciò che desidera potrebbe arrabbiarsi, peggio ancora, sentirsi tradito.

Uffa, sei troppo precisina!

Quando sei il segno dell’equilibrio è normale che desideri che tutto sia sempre in ordine e perfetto! La Bilancia non ammette che le cose siano fatte a caso e senza precisione, preferisce invece perdere tempo e calcolare tutto, anche il minimo dettaglio. Dunque fai attenzione: se la accuserai di essere particolarmente precisa, magari prendendola in giro o sbuffando spazientita.

Sono in ritardo

Con la Bilancia non ci sono scuse: non si arriva in ritardo. Questo segno zodiacale infatti ha un altissimo senso della giustizia. Per questo detesta ciò che reputa una grande mancanza di rispetto, ossia presentarsi in ritardo a un appuntamento. La Bilancia infatti considera il proprio tempo preziosissimo e se decide di concederlo vuole che sia considerato come tale. Un consiglio? Se vuoi conquistare davvero la sua fiducia cerca di arrivare sempre qualche minuto prima!

Quanto sei polemica!

Chi è nato sotto il segno della Bilancia adora andare a fondo nelle questioni, analizzarle e sviscerarle. Se hai un partner o un’amica di questo segno ti ritroverai spesso ad affrontare lunghissime discussioni ed elucubrazioni anche su tematiche che non vi riguardano per niente. La voglia di ragionare della Bilancia è così forte che spesso arriva persino a intromettersi nelle discussioni degli altri.

Attenzione però: non lo fa per creare litigi, ma per comprendere la posizione di tutti e arrivare a un accordo equo. D’altronde la razionalità e l’equilibrio dominano questo segno! Dunque non accusarlo mai di cercare lo scontro o di parlare per ore del niente, si offenderebbe mortalmente!

Non posso aiutarti

La Bilancia, in particolare quando si tratta di questioni pratiche, detesta fare le cose da solo. Per questo vorrebbe sempre affrontare le piccole o grandi incombenze quotidiane con qualcuno. Guai a non farti avanti per dargli una mano o a lasciare questo segno da solo nel momento del bisogno. Magari non dirà nulla, ma se lo segnerà a vita, soprattutto se non avrai rispettato la parola data.

Ma come sei vestita?

Se c’è qualcosa a cui la Bilancia tiene tantissimo quella è l’estetica. I nati sotto questo segno sono dei grandi esteti e particolarmente vanitosi. Amano curare il proprio look e trascorrerebbero ore allo specchio. Criticare il modo in cui una Bilancia si è vestita potrebbe rivelarsi un passo falso tale da trasformarti da amica a nemica mortale. In più offenderesti il suo orgoglio e riparare a un torto fatto alla Bilancia è difficilissimo!

Non fare l’indecisa

La Bilancia è uno dei segni più indecisi dello Zodiaco. Prima di fare una scelta – anche la più piccola – passa ore a rimuginare riguardo i possibili pro e contro della questione. Quando deve prendere una decisione impiega moltissimo tempo e non sopporta il fatto che qualcuno possa metterle fretta. Dunque se vuoi che faccia una scelta domanda molto tempo prima e non fare pressioni: rischieresti ti trovarti ad assistere a una crisi isterica!