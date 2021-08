5 cose che dovresti chiederti se non sai ancora come arredare la tua casa

D evi arredare la tua casa? Benissimo, allora fermati e inizia facendoti alcune essenziali domande. Per arredare realmente secondo i tuoi gusti e creare un ambiente che ti assomigli davvero.

Che lo stiate facendo per la prima volta, in un luogo totalmente nuovo o che siate delle veterane del mestiere e vogliate dare libero sfogo alla vostra creatività, nel momento in cui decidi di arredare la tua casa ci sono delle domande che è sempre bene farsi. Per capire esattamente cosa si vuole ottenere ed evitare di cadere in quei piccoli errori dati dalla fretta che possono compromettere la riuscita del vostro progetto.

Domande semplici e dirette. In grado di darvi un’idea immediata di ciò che desiderate dalla vostra casa. Per arredarla con lo stile e i colori giusti, in modo funzionale e totalmente personale. Donandovi tutta l’armonia e la tranquillità che solo un ambiente che vi somiglia può trasmettervi. Ecco allora cosa è bene chiedersi se ancora non sai bene come arredare la tua casa. Per regalarle e regalarvi uno stile unico e assolutamente su misura.

Step numero uno per arredare la tua casa: capire cosa piace (e cosa no)

La prima domanda da porsi quando si decide di arredare casa, è cosa ci piace e cosa, invece, no. Con un’attenzione particolare verso tutto quello che, in effetti, proprio non si vorrebbe avere. Difficile? Forse, ma non se iniziate a farlo come un gioco. Per esempio sfogliando riviste di settore e individuando ciò che proprio non vi piace o osservando le case dei vostri amici (vi sarà capitato di sicuro di fare dei commenti sul loro arredamento).

O ancora avendo un’idea di ciò che proprio non rientra nei vostri gusti. Per esempio se amate lo stile minimalista è piuttosto chiaro che un arredamento in stile Granny chic non è quello che fa per voi. Stessa cosa per gli oggetti di design troppo moderni o vintage, i colori troppo forti o troppo neutri, gli open space, ecc. Un modo facile e anche divertente di fare una prima importante selezione. Escludendo una buona parte di soluzioni che chiaramente non vanno bene per arredare la tua casa. Senza seguire mode o lo stile di tendenza del momento (che prima o poi vi stancherà) ma solo i vostri reali gusti.

A quale stanza si vuole dedicare più importanza?

Ci sono gli amanti dei salotti, quelli che adorano le cucine grandi e luminose e quelli che invece, amano i bagni in stile spa. Quando decidi di arredare la tua casa è bene che tu sappia a quale gruppo appartieni e quale ambiente domestico è il tuo preferito. Il motivo? Dedicargli la stanza più grande, luminosa, particolare ecc., della casa.

Se il vostro sogno è sempre stato quello di avere una cucina in stile americano, grande e spaziosa, allora dovrete optare per assegnarle la stanza che meglio si avvicina a questa immagine. Al contrario, se la vostra idea di cucina è più che altro un minuscolo angolo cottura per ricette pratiche e veloci, potrete optare per una soluzione diversa. Dando magari la priorità a salotto. La fortuna di avere una casa vuota è di poter giocare con l’immaginazione. Creando soluzione diverse a costo zero per avere un’idea di come gestire gli spazi anche e soprattutto, in base ai vostri gusti e stile di vita.

Devi arredare la tua casa? Valuta lo spazio che hai a disposizione

Una volta scelta l’ubicazione delle varie stanze è arrivato il momento di fare i conti con i vostri desideri e domandarvi: quanto spazio posso occupare con l’arredamento? Se hai deciso che nel momento in cui avresti dovuto arredare la tua casa la prima cosa da acquistare sarebbe stato un divano a sei posti, è con la realtà che devi fare i conti adesso. Chiedendoti quali dei tuoi desideri possono essere realizzati e come.

Considera ogni stanza in base alla funzione che le hai assegnato e valuta se la tua idea di arredamento, in termini di quantità, dimensioni ecc., si può soddisfare. Anche trovando qualche compromesso magari, non esattamente la copia della tua idea originale ma nemmeno troppo lontana.

Quali colori ti donano armonia?

Una delle scelte più delicate quando dovrai arredare la tua casa sarà quella che riguarda i colori. E non solo quelli delle pareti (importantissima e determinante) ma anche dei complementi d’arredo, dalle tende, ai cuscini. Dalla poltrona, alla mobilia. Tutto. Ogni colore, infatti, oltre al proprio gusto personale, è in grado di suscitare emozioni diverse. E proprio per questo è importante avere bene in mente quali sono quelli che maggiormente donano serenità e tranquillità.

Quelli che riescono a calmare anche la giornata più tesa, che rilassano e che non vi stancherebbero mai. Se non amate i colori forti evitateli, anche se sulla vostra rivista del cuore sono indicati come il must della stagione. Se volete donare un‘aria di freschezza e luminosità all’ambiente (e dentro di voi) preferite il bianco, e così via. E mantenete questo principio anche nella scelta dei complementi, creando intorno a voi uno stile d’arredo che si abbini al vostro sentire più che alla moda. Creando degli spazi fuori dal tempo ma sempre in linea con ciò che siete.

Cosa volete, cosa vi serve e di cosa potete fare a meno

Il momento di arredare la tua casa è arrivato e la voglia di sbizzarrirti negli acquisti che hai tenuto sopita fino a ora può finalmente avere la sua occasione per uscire. Evviva! Fai attenzione però. Molte delle cose che acquisterai potresti non usarle mai (e magari non piacerti nemmeno così tanto). Come fare, quindi, per evitare inutili spese e oggetti senza uno scopo?

Chiedendosi prima di andare a fare shopping cosa realmente si vuole avere in casa, cosa serve e cosa, invece, seppur bellissimo, non si userà mai. E soprattutto evitando gli acquisti frettolosi, quelli del “tutto subito”. Avete tempo. Iniziate dalle cose essenziali e datevi modo di arredare giorno per giorno la vostra casa. Scoprendo con il tempo tutte le cose di cui avete bisogno e che vi piacerebbe avere.

Vivendo gli ambienti e facendo sì che questi prendano forma in modo naturale sotto i vostri occhi. Permettendovi di arredare la casa secondo il vostro personalissimo stile, impreziosendola di ricordi e di dettagli, passo dopo passo.