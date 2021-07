V acanze al mare? Ecco come organizzare la tua giornata perfetta in spiaggia, in solitaria o con gli amici

Quando il sole splende alto nel cielo, e le temperature sono destinate solo ad aumentare, non ci sono dubbi: la stagione più bella di sempre è arrivata, e con essa anche la voglia di trascorrere il tempo con vista mare. E di cose da fare in spiaggia, ce ne sono davvero tantissime.

Sia che si tratti di una singola giornata in solitaria o condivisa con gli amici, sia che stiamo organizzando una vacanza al mare super romantica, con il nostro partner, ci sono un paio di cose che ci aiuteranno a rendere il tutto ancora più gradevole e delizioso.

Dai libri da mettere in borsa, alla preparazione di una summer vanity bag per essere sempre impeccabile, fino all’aperitivo con tramonto sul mare: ecco le cose da fare in spiaggia per rendere la giornata memorabile.

Cose da fare in spiaggia: come rendere la giornata indimenticabile

Il sole, il mare e la pelle dorata: eccolo il sogno d’estate che si realizza. Del resto, tutte noi attendiamo con ansia il momento in cui possiamo staccare la spina e dedicarci al relax più totale, meglio ancora se con vista mare.

Così, in compagnia del nostro partner o dell’amica di sempre, ma anche in solitudine - perché no - ecco che finalmente riusciamo a ritagliarci del tempo per organizzare una gita al mare o una vacanza condivisa.

Certo che però, la noia è sempre dietro l’angolo. Abituate, infatti, a trascorrere la maggior parte del nostro tempo tra impegni professionali e personali, potremmo ritrovarci a non saper gestire quel troppo relax. Folle, ma vero.

Ed ecco che allora possiamo organizzare la nostra giornata al mare con alcune cose da fare in spiaggia, per rendere quest’estate davvero perfetta. Noi ne abbiamo selezionate 5, curiose di scoprirle e replicarle?

Relax e cultura

Cosa c’è di meglio che unire l’utile al dilettevole? E questo è vero soprattutto quando la lettura, di qualsiasi genere, è un po’ anche la nostra passione, la stessa che a causa del tempo che scorre troppo velocemente, tendiamo ad accantonare.

Ed ecco che, tra le cose da fare in spiaggia, troviamo ovviamente anche la lettura. Così possiamo trascorrere una giornata all’insegna del relax e della cultura con la vista più bella di sempre, quella del mare.

Non dimentichiamoci, quindi, prima di partire per qualsiasi destinazione, di mettere in valigia, o in borsa, almeno tre libri, di qualsiasi genere essi siano. Ci aiuteranno a trascorrere il tempo in maniera slow e super rilassante.

Scavare una buca

Probabilmente tra le cose da fare in spiaggia nessuno metterebbe in programma mai di scavare una buca, non qualcuno con un’età superiore ai 10 anni. E invece questa è un’attività che, secondo noi, andrebbe riscoperta, anche da grandi.

Il contatto con la sabbia, infatti, è un vero toccasana, un’esperienza sensoriale che dovremmo ripetere anche da adulte. Ecco che allora, in occasione di una vacanza o di una gita al mare, possiamo tornare bambine e metterci lì, sul bagnasciuga, a scavare un buca.

Tutto diventa ancora più divertente se riusciamo a coinvolgere le persone che sono con noi. Una cosa è certa, nessuno si annoierà.

L’aperitivo al tramonto

Tra le cose da fare in spiaggia per rendere la giornata memorabile c’è anche l’aperitivo durante la golden hour. Mentre il cielo si tinge delle mille sfumature dell’oro, niente è più magico e incredibile di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il sole scomparire all’orizzonte, tra le onde del mare.

Un’esperienza che riscalda il cuore e l’anima e che merita di essere vissuta, in solitaria o condivisa. Ovviamente se a portata di mano abbiamo il nostro smartphone, non dimentichiamoci di immortalare questo momento con una foto.

La passeggiata all’alba

Un’altra cosa da fare se stiamo organizzando una giornata in spiaggia, è quella di ammirare l’alba, magari accompagnata da una bella passeggiata a piedi nudi sulla sabbia.

Insieme alla golden hour, infatti, il momento dell’alba sul mare è uno dei più suggestivi di sempre. Certo, la sveglia dovrà essere impostata molto presto ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.

Cose da fare in spiaggia: prima di andare

L’ultimo consiglio che vi diamo, tra le cose da fare in spiaggia durante una giornata al mare, è quello di preparare una summer vanity bag. Più che di una vera e propria attività da fare in loco, questa è un’attività strategica da programmare prima.

La summer vanity bag è, infatti, un kit di sopravvivenza che tutte noi dovremmo sempre avere in estate, non solo per andare al mare.

In una borsa possiamo riunire tutti i nostri prodotti beauty indispensabili, da quelli per sistemare il trucco a quelli dedicati al parrucco. In questo modo potremmo rifarci il make up prima dell’aperitivo, sistemare i capelli tra un bagno e l’altro e proteggere la pelle dal sole con le migliori creme solari!