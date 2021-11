5 cose che probabilmente non sapevi su LinkedIn

L inkedIn è un social utile per creare connessioni e, se usato nella maniera corretta, è un ottimo biglietto da visita professionale. Ma lo conosci bene? Ecco alcune cose che potresti non sapere su LinkedIn

È il social dedicato al mondo del lavoro, perfetto per fare network: stiamo parlando di LinkedIn, amato da molti ma ancora poco conosciuto da tanti. O - per lo meno - poco sfruttato in tutte le sue numerose funzionalità.

Se non sei certa di saperlo usare nel modo giusto, o di sapere tutto ma proprio tutto di questo social, allora queste cinque cose che probabilmente non sapevi su LinkedIn potrebbero fare al caso tuo.

È infatti la piattaforma più utile per creare ottimi contatti professionali, per promuovere le proprie competenze (un po’ di sano e corretto personal branding) e per cercare e offrire lavoro.

Un biglietto da visita utile sia per i singoli individui che per le aziende.

Ottimi punti di partenza, no?

Hashtag

Le parole chiave sono il metodo migliore per inserirsi in un discorso o per essere trovati dalla persona giusta. Ormai spopolano su tutti i social, ma lo sapevi che sono molto utili anche su LinkedIn?

In questo caso servono a farsi trovare (o a cercare) senza perdere tempo e centrando il focus. Scegliere l’hashtag giusto è un po’ come dare le giuste coordinate geografiche per arrivare in un luogo: se sbagli nessuno potrà raggiungerti, oppure sarà un percorso più tortuoso e casuale, ma se trovi quelli giusti allora avrai più possibilità di attirare l’attenzione. E del resto è anche per questo che si sta su un social come LinkedIn.

Per selezionare gli hashtag migliori ti consiglio di guardare ai tuoi competitor, ma anche di focalizzarti su quei termini chiave che pensi ti possano rappresentare al meglio.

Ottimizzare la tua pagina

Siamo sul web, per cui – anche solo a grandi linee - sappiamo quanto sia importante essere precisi nei contenuti e fare sì che questi siano ottimizzati al meglio, del resto quello che scriviamo e come lo scriviamo sono un biglietto da visita importante per la nostra attività.

Forse, però, tra le cose che potresti non sapere di LinkedIn c’è la funzionalità che ti permette di sistemare la URL del tuo profilo personale.

Un piccolo dettaglio, ma assolutamente non insignificante che sicuramente qualcuno noterà e apprezzerà.

Non si dice che sono i dettagli a fare la differenza? Ecco, e dal momento che è vero: teniamo conto anche di quelli.

Come si può fare? Nella pagina del proprio profilo viene messa in evidenza (sulla sinistra, in alto) questa opzione, basta cliccarci sopra per andare nella sezione modifica. Come è meglio ottimizzare la URL del proprio profilo? Dal semplice nome e cognome, fino all’aggiunta di specifiche lavorative.

Formazione

Forse non lo sapevi ma su LinkedIn si può fare formazione, proprio come accade su altri social molto utilizzati (anche Facebook, ad esempio, offre un ampio ventaglio di corsi formativi per i propri utenti).

Se si clicca la sezione lavoro, si può scegliere di essere reindirizzati nella parte Learning del sito in cui sono presenti diversi corsi selezionati in base ai propri interessi o al proprio settore lavorativo.

Se si ha voglia di approfondire le proprie conoscenze e dare una sferzata alle competenze la sezione formativa di LinkedIn offre diverse proposte interessanti. Il primo mese di prova è gratuito, poi esistono due tipologie di abbonamento: annuale e mensile. Le certificazioni poi possono essere aggiunte direttamente al proprio profilo andando a implementare le competenze.

Scaricare le informazioni presenti sul proprio account

Tra le varie funzionalità di LinkedIn c’è anche quella che offre agli utenti la possibilità di scaricare le informazioni presenti sul proprio profilo. Un’opzione molto utile, ad esempio, per avere una lista dei contatti, o dei propri articoli.

Come si fa? La procedura è semplicissima basta andare cliccare Impostazioni e privacy del proprio profilo e accedere alla sezione “ottieni una copia dei tuoi dati”. A quel punto si aprirà una pagina che ci permette di scegliere cosa scaricare. Tra le opzioni c’è anche quella di fare una copia tutte le informazioni relative al nostro account, diversamente si può scegliere se scaricare i contatti più importanti, i collegamenti, gli articoli e molto altro.

Navigare in modalità anonima

Lo sapevi che su LinkedIn si può navigare in modalità anonima? In generale, essendo un social utile per creare connessioni professionali, sarebbe più utile lasciare il profilo visibile, ma se si desidera si possono selezionare opzioni che permettono di ridurre le informazioni che vengono visionate dagli altri utenti quando si visita la loro pagina.

Del resto a tutti noi è capitato di accorgersi che profili anonimi avevano visitato il nostro (e la curiosità di sapere a chi appartenevano è stata grande).

Ecco come fare. Basta andare su Impostazioni e privacy, in seguito bisogna selezionare Visibilità e infine Opzioni di visualizzazione del profilo. A questo punto si può scegliere: quando si naviga su LinkedIn gli altri possono vedere tutti i nostri dati, oppure unicamente il nostro settore lavorativo di appartenenza, senza nome e cognome, e infine la dicitura membro anonimo di LinkedIn.