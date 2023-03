C ome scrisse il poeta inglese George Herbert, "un padre è meglio di cento insegnanti". Come dargli torto? Il papà è sempre il papà e, in attesa di festeggiarlo a dovere domenica 19 marzo, abbiamo pensato di selezionare per te le migliori idee regalo a prova di budget. Quale sceglierai?

Hai già radunato le tue idee regalo per la Festa del Papà? Se la risposta è no e se l'indecisione regna (ancora) sovrana, ecco la guida pratica che fa per te. Magari stai pensando di stupire il tuo papà proprio con una nuova cravatta in seta, un orologio da polso o - perché no? - esortarlo a passare a uno smartwatch digitale. O magari sei solo a caccia del regalo che sarà poi tua figlia o tuo figlio a consegnargli. In ogni caso, tieniti pronta: non ti resta che puntare il dito sul regalo giusto e correre ad acquistarlo. In questa guida troverai tutte le idee moda più carine per stupirlo. E sì, sono tutte sotto i 150€. Che la caccia abbia inizio!

Idee moda per i look del papà

Sportivo o elegante? Casual o sofisticato? Qualsiasi sia la sua età, approfittiamo della Festa del Papà per concederci il piacere di coccolarlo con un nuovo capo di abbigliamento. Dalla classica e mai banale maglia polo alla camicia di cotone, passando per un nuovo paio di jeans e una felpa stampata per i papà che non rinunciano a essere cool.

Polo a maniche corte. Geox, 55€

Felpa con messaggio floccato sul davanti e cuciture a contrasto. Desigual, 79,95€

Jeans effetto bleach. GAS, 99,90€.

Cardigan a righe. Fila, su Zalando, 100€

Camicia slim fit in cotone. Brooksfield Torino, 149€

I gioielli da regalare al papà

E se il papà ama i gioielli? L'idea regalo è servita. Qui troverai anelli, bracciali, gemelli e collane per lui, tutti sotto i 150€. Dai modelli più classici a quelli che non passano inosservati: come l'anello chevalier, un must-have nel portagioie maschile.

Collana in acciaio con crocifisso. Morellato, 59€

Bracciale in pelle nera con chiusura a T. Pandora, 49€

Gemelli in acciaio con bandierina incisa. Tommy Hilfigher, 79,90€.

Bracciale in argento 925 con cristalli. Mabina, 99€

Anello chevalier in argento rodiato. Stroili, 79,90€

Cravatte per tutti i gusti

La cravatta è un vero non plus ultra: se sei a corto idee, e se sei sicura di andare su un'idea regalo che il tuo papà indosserà al 100%, sei nel posto giusto. Qui troverai le cravatte in seta e in misto seta, stampate nelle fantasie tradizionali - come il motivo regimental - e in quelle più briose. Non ti resta che identificare quella che meglio esprime lo stile del tuo papà!

Cravatta in seta arancione. Canali, 130€.

Cravatta in seta con fantasia floreale. Boggi, 59€

Cravata in 100% seta stampata. Velasca, 95€

Cravatta in 100% seta. Paul Smith, su Zalando, 135€

Cravatta in 57% lino, 43% seta. BOSS, 109,95€

Gli orologi da polso e gli smartwatch

Papà tecnologico o amante dei classici intramontabili? Dal cinturino in pelle a quello in acciaio, dai quadranti in vecchio stile ai nuovi smartwatch compatibili con lo smartphone: tra i regali per la Festa del Papà non può mancare l'orologio da polso. Ecco la nostra selezione rigorosamente a prova di budget.

Orologio da polso. Nautica, 139€

Smartwatch con cinturino in maglia mesh color rosa. Boccadamo, 128€

Orologio con cinturino vera pelle stampa coccodrillo. Amen, 120€

Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino in silicone. OpsOpjects, 99€

Orologio da polso con cinturino in tela. Timex, 109€

Le sneakers per i papà casual

Magari i suoi look hanno conservato l'allure degli anni Novanta, magari invece punta sulle sneakers perfette da indossare anche con giacca e camicia. In ciascun caso, abbiamo le proposte giuste per te. Per la Festa del Papà, le sneakers sotto i 150€ - colorate, pratiche, belle! - si prospettano già come il perfetto regalo da effetto WOW!

Sneakers bianche con profilature viola. New Balance, 99,90€

Sneakers bianche in maglia elasticizzata. Freddy, 59,90€

Sneakers con suola ecosostenibile. Frau, 149€

Sneaker in pelle. Igi & Co, 89,90€