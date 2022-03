5 funzioni di whatsapp che (forse) ancora non conosci

T utto quello che non sai di whatsapp: ecco 5 funzioni poco conosciute che possono cambiarti la vita

I social riempiono le nostre giornate ed entrano nelle nostre vite. Al punto da fare fatica ad immaginarle senza. App come facebook, instagram, whatsapp sono sempre più numerose. E conoscerle bene diventa sempre più sfidante.

Ecco 5 funzioni di whatsapp che ancora molti non conoscono, e sulle quali puntare per usare a 360 gradi una delle app di messagistica più amate di sempre.

Messaggi effimeri

Whatsapp ha sicuramente il merito di unire le persone ed accorciare le distanze. Ma ha anche un inconveniente: quello di appesantire le memorie, dei nostri smartphone naturalmente.

Il colosso di messagistica non poteva però deludere i suoi miliardi di utenti. Anche per questo problema è stata quindi elaborata una soluzione: la funzione "messaggi effimeri".

Le chat, sia quelle singole, ma soprattutto i gruppi, rappresentano infatti un raccoglitore indiscriminato di contenuti di qualunque tipo.

La funzione "messaggi effimeri", presente nel menu dell'applicazione, consente di selezionare il contatto o il gruppo a cui applicarla, cercando l'omonima voce e impostando l'opzione "messaggi che si cancellano dopo una settimana".

Fissa in alto

Su whatsapp viviamo in pratica un'esistenza parallela, che scorre veloce a ritmo di notifiche a tamburo battente. Qui la vita professionale si mescola con quella privata in un click, e spesso bisogna scegliere quale delle due ignorare, almeno momentaneamente.

Per evitare che informazioni e messaggi importanti vengano però risucchiati dalla social routine quotidiana, la funzione di whatsapp "fissa in alto" corre in nostro soccorso.

Le cose importanti infatti non possono perdersi in fondo alla lista delle conversazioni. Se un messaggio arriva nel momento sbagliato, per evitare di dimenticarsene basta scorrere la chat da sinistra a destra e cliccare l’icona a forma di puntina.

La funzione consente di bloccare un numero massimo di tre chat. Probabilmente perché tre è il numero perfetto di cose importanti da tenere a mente. Oppure perché aumentarlo farebbe venire meno la stessa ragion d'essere che ci ha spinto a selezionare l'opzione.

Togliere l’auto download

Whatsapp scarica di default sul nostro smartphone foto e video ricevuti in chat singole e gruppi.

Questo finisce inevitabilmente per intasare le memorie dei nostri device. E, spesso, ci costringe a cancellare di fretta contenuti di cui invece potremmo in seguito avere l'esigenza di disporre.

Per avere un maggiore controllo del nostro cellulare e optare per un decluttering consapevole è sufficiente togliere l'auto download dei file multimediali.

Su iOS la funzione è disponibile in "Impostazioni chat", dove bisogna scegliere l’impostazione di download che si preferisce. Successivamente basta poi proseguire su "Salva media ricevuti" e portare l'interruttore a sinistra.

Così facendo i contenuti whatsapp di cui disponiamo saranno salvati esclusivamente sull'app: il nostro smartphone sarà meno ingolfato e più veloce.

Su Android invece la situazione si complica. Innanzitutto bisogna selezionare dai Media la cartella di immagini, audio e/o video di cui si vuole sgravare la memoria del telefono.

Tenendo premuto su questa apparirà poi l'opzione "Hide", che consentirà di togliere l'auto download. E quindi impedirà così che questi contenuti appaiano nella galleria principale.

WAMR

Effettuare videochiamate, singole o di gruppo, inviare file audio, e naturalmente, messaggi: con whatsapp si può fare praticamente di tutto. O quasi.

E se, ormai già da tempo, esiste la possibilità di cancellare un messaggio inviato, ora abbiamo anche gli strumenti che ci consentono di recuperarlo.

Oltre alle funzioni di whatsapp in senso stretto, ne esistono infatti alcune sviluppate da applicazioni di terze parti. Utili e gratuite, interagiscono con l'app originale come se fossero da sempre incluse nel pacchetto dell'utilizzatore. WAMR è una di queste.

Una delle funzioni più ricercate dai fruitori dell'app, e particolarmente adatta a soddisfarne la curiosità.

Capita infatti fin troppo spesso di ricevere un messaggio che non si ha il tempo di leggere o ascoltare perché chi lo invia decide poi di cancellarlo.

WAMR consente di recuperare qualsiasi contenuto: messaggio di testo, video e foto. E soprattutto ci da l'opportunità di capire cosa aveva spinto il mittente ad eliminarlo.

Unseen

Altra funzione accessoria di whatsapp, sviluppata da terze parti è Unseen. Una specie di mantello invisibile da indossare quando l'occasione lo richiede. Spesso siamo infatti impegnati in più conversazioni contemporaneamente.

E, alle volte, abbiamo anche degli interlocutori abbastanza impazienti, che sembrano non prestare troppa attenzione ai dovuti e necessari tempi di reazione. Tempi che ognuno di noi dovrebbe potersi prendere prima di rispondere ad un messaggio.

Dotando il nostro whatsapp di questa funzione potremo visualizzare tutte le nostre chat in tempo reale, senza dover necessariamente effettuare l'accesso. Saremo quindi presenti, ma non visibili sulla piattaforma.

I nostri contatti, e un pensiero va in particolar modo a quelli meno pazienti e più esigenti, non potranno quindi vedere se siamo online. Né tantomeno sapere quindi se abbiamo letto i loro messaggi.

Saremo attivi ma coperti quasi da un sorta di velo di Maya, che impedendo agli altri di vedere la realtà, ci consentirà finalmente di vivere la nostra.