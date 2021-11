Galateo del compleanno: conosci già tutte le regole del bon ton?

È possibile festeggiare in anticipo? E chi paga cosa? I regali quando vanno aperti? Ecco alcune delle domande alle quali il galateo del compleanno tenta di dare una risposta (forse) definitiva

Hai deciso di celebrare il tuo compleanno con una festa in grande stile? Oppure preferisci festeggiarlo un po’ in sordina? In realtà, non importa quale sia la tua decisione: in entrambi i casi, secondo il galateo del compleanno è importante che rispetti tutta una serie di regole. Se non vuoi sembrare una persona scortese e maleducata, infatti, devi ricordarti di fare alcune cose e di evitarne altre.

L’etiquette ti guida passo passo in ogni momento di questo evento che, comunque vada, ha un grande significato: dalla gestione degli auguri all’accoglienza degli ospiti, fino ai ringraziamenti. Ecco i suggerimenti principali.

Non fare finta di nulla

La prima regola del galateo del compleanno è che l’occasione va celebrata, sempre e comunque. Non serve necessariamente fare una festa o una cena in pompa magna: può bastare anche il taglio della torta con i famigliari, un aperitivo con gli amici più stretti, un film con il partner, un’esperienza speciale con una persona a cui si vuole bene, una coccola.

L’importante è non fare finta di nulla. In primis con se stessi e poi con gli altri. Se stai pensando di considerare il giorno del tuo compleanno alla stessa stregua degli altri 364 giorni dell’anno, dunque, cambia rotta.

Ricordati che tu sei preziosa e meriti di essere festeggiata ogni anno. Pensa a qualcosa di bello che ti piacerebbe fare e, nel limite del possibile, fallo.

Meglio non festeggiare in anticipo

In alcune culture, festeggiare il compleanno (così come fare gli auguri) in anticipo porta sfortuna. Nel dubbio, dunque, se puoi evita di portarti avanti con i festeggiamenti.

L’ideale sarebbe organizzare il tuo evento nel giorno esatto. Se la cosa non è possibile, meglio rimandare di qualche giorno. Ma se non sei superstiziosa, non farti troppi problemi: organizzati come meglio credi e come sei più comoda e goditi il tuo momento.

Altra questione annosa: chi paga? Come dice anche il galateo del conto, se hai organizzato tutto tu, spetta a te saldare il conto: i tuoi ospiti ti “ripagheranno” portandoti un regalo. Se, invece, sono stati gli altri a pensare a tutto, tu non devi sentirti in obbligo di mettere mano al portafoglio, anche se potresti offrire il tuo contributo.

Accogli calorosamente i tuoi ospiti

Sia che tu abbia organizzato un semplice aperitivo con pochi intimi sia che tu abbia affittato un intero locale accogli calorosamente ogni singolo ospite. Se li hai invitati, evidentemente, è perché tieni a loro: faglielo sapere. Impegnati per fare in modo che si sentano a proprio agio e importanti per te e il tuo compleanno.

Tratta allo stesso modo le persone che si avvicinano a te, ti telefonano o ti scrivono per farti gli auguri: si sono prese del tempo per farti sapere che ti hanno pensata, il minimo che tu possa fare è ringraziarle con le parole, ma anche con i gesti. Un sorriso, un abbraccio, una piccola chiacchierata ricompenseranno loro e anche te.

Apri subito il regalo

Il momento “regali” è bello e accettabile solo nelle feste dei bambini. Quando si tratta di adulti, le regole sono ben diverse. Infatti, i doni accumulati e aperti tutti insieme non danno soddisfazione né a chi li riceve né a chi li fa: il rischio è che alcuni finiscano per passare un po’ “in sordina”.

Il galateo del compleanno vuole che i regali si aprano subito, appena ricevuti. A meno che non sia il tuo invitato a chiederti espressamente di guardare il contenuto del pacchetto in differita, dunque, non rimandare. Prendilo non appena te lo porge e, naturalmente, spenditi in ringraziamenti e sorrisi: farai sentire bene gli altri, ma ti sentirai meglio anche tu stessa. Poi scartalo immediatamente, così da dare al gesto la giusta importanza.

Dai la giusta attenzione ai gesti altrui

Dopo che hai aperto il dono, mostrati entusiasta. Sì, anche se non ti piace particolarmente. Secondo il galateo del compleanno, e anche quello dei regali, in questi casi l’onestà può tranquillamente essere messa da parte: solo se hai un rapporto molto stretto con chi ti sta di fronte (o se non ti importa di urtare i suoi sentimenti) puoi permetterti di dire che non ti piace ciò che hai ricevuto.

In tutti gli altri casi, abbozza un sorriso e pronuncia elogi a profusione: “wow”, “ma che grazioso”, “che meraviglia” sono tutte esclamazioni perfette in queste occasioni. Se sei una brava attrice, o se il dono ti ha davvero conquistata, potresti anche dire in che modo lo userai.

I consigli per gli invitati

Non sei la festeggiata, bensì un’invitata? Niente paura: il galateo del compleanno fornisce suggerimenti preziosi anche per gli ospiti.

Prima regola: dai un giusto peso agli auguri. I messaggi whatsApp o, peggio, sui social vanno bene solo per colleghi o persone che frequenti poco. Gli amici valgono lo sforzo di una telefonata al mattino, anche se poi li vedrai per i festeggiamenti.

Ricordati: scrivere un biglietto di auguri pensato non è solo un ottimo modo per rispettare le buone maniere, ma anche per celebrare e prenderti cura di qualcuno a cui vuoi bene.

Quando ti invitano a una festa non rispondere mai “devo prima chiedere a mio marito” o “forse ho già un impegno” perché entrambe le frasi sono scortesi. Se hai già un impegno dillo chiaramente, ma senza lesinare sulle scuse.

Quando acquisti il regalo non pensare ciò che piace a te, ma ai gusti della persona alla quale lo vuoi donare.