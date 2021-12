I nvita solo persone che si amano e vanno d’accordo, usa tante candele per creare la giusta atmosfera, sorreggi il bicchiere con la mano sinistra: ecco alcune regole del galateo del Capodanno. Così sarai chic ed elegante anche in questa festa

Finalmente è arrivato il momento dei brindisi e dei festeggiamenti. Ma anche se il 31 dicembre è un giorno di festa, non puoi rilassarti troppo e dimenticarti il bon ton. Non sai come comportarti per essere impeccabile pure in questa occasione? Non preoccuparti: è sufficiente che ti attieni alle regole del galateo del Capodanno.

Sì, esiste un’etiquette specifica anche per questa celebrazione, che ti suggerisce che cosa fare e che cosa evitare per essere elegante e di classe mentre saluti l’anno vecchio e accogli quello nuovo.

Scegli con attenzione i tuoi ospiti

La prima regola del galateo del Capodanno riguarda gli inviti. Se hai deciso di organizzare un cenone o una festa a casa tua, devi stendere una lista ben ragionata degli ospiti. Non temere: se a Natale sei stata costretta a includere nel tuo elenco anche famigliari un po’ noiosi, per il cenone del 31 dicembre non hai alcun obbligo in questo senso.

Attenzione, però: non solo l’etiquette, ma anche il buon senso suggeriscono di scegliere con cognizione di causa. Se non vuoi rischiare che si creino spiacevoli situazioni, evita di invitare persone che sai che non si sopportano o che la pensano in maniera totalmente opposta su argomenti caldi, che sicuramente verranno affrontati nel corso della serata, come i vaccini.

Manda inviti scritti

Ma come invitare i tuoi ospiti? Il massimo dell’eleganza sarebbe ricorrere ai biglietti, magari scritti a mano: sono molto chic. Puoi usare formule più o meno formali, a patto di essere sempre cortese. Ricordati di chiedere di confermare la presenza entra una data precisa, così da poterti organizzare per tempo.

Se, però, sei “arrivata un po’ lunga”, in via eccezionale, puoi anche trasgredire alla regola degli inviti scritti. La prima alternativa è rappresentata dalle telefonate: chiama personalmente ospite per ospite e spiega nel dettaglio che cosa hai organizzato.

Ultima spiaggia: sms e messaggi whatsapp. Sono quanto di più lontano possa esserci dal galateo del Capodanno, ma sono effettivamente molto comodi e moderni, per cui saranno ben accetti dai destinatari. Anche in questo caso, non dimenticarti di fornire i dettagli.

Stabilisci il dress code

Per un tuo ospite potrebbe essere imbarazzante presentarsi a casa tua in jeans e felpa quando tutti gli altri invitati sono in smoking e abito lungo. Se vuoi che tutti si sentano a proprio agio e che la serata riesca bene, dunque, stabilisci in anticipo il dress code.

Specifica sugli inviti se è richiesto l’abito elegante, se la serata ha un tema particolare oppure se ciascuno è libero di optare per l’outfit che preferisce.

Cura la tavola

Per il cenone del 31 dicembre la mise en place deve essere impeccabile. Secondo il galateo del Capodanno, è fondamentale scegliere una palette di colori per la tavola: puoi puntare sulla classica accoppiata rosso e oro, sull’eleganza del blu, ma anche sul verde o il rosa antico. L’importante è che non fai un’accozzaglia di tonalità troppo differenti.

Sì, poi, alle candele, che in queste occasioni non sono mai troppe. Puoi usarle sia per decorare la tavola sia disporle qui e là per creare atmosfera. Puoi scegliere la forma e il modello che preferisci.

Se vuoi attenerti alle regole del galateo del Capodanno, non dimenticare i segnaposti, anche fai da te. Non rinunciare nemmeno ai centrotavola, anche floreali.

Non iniziare a bere anzitempo

Bere un bicchiere di spumante o un cocktail per sdrammatizzare prima del grande evento può sembrarti una buona idea, ma attenzione. Secondo il galateo del Capodanno, non dovresti iniziare la serata da brilla. Devi sempre presentarti in una luce positiva e comportarti da ubriaca non è certo un modo per mostrare rispetto e gratitudine ai tuoi ospiti.

Tuttavia, una volta che sono arrivati tutti gli invitati, puoi “rompere le righe” e iniziare a bere. Anzi, proporre un brindisi ben augurale è una buonissima mossa. Ricordati: se vuoi essere bon ton, sorreggi il bicchiere con la mano sinistra.

Avvisa i vicini

Se i tuoi vicini non sono nella tua lista degli invitati, assicurati di informarli della festa e scusati in anticipo per qualsiasi disturbo potresti arrecare loro con la tua cena.

Anzi, secondo il galateo del Capodanno potresti fare un ulteriore passo. Il giorno seguente, perché non dai loro un piccolo regalo come ringraziamento per la pazienza che hanno dimostrato? Si tratta sicuramente di un bel gesto, a maggior ragione se abiti in un condominio.

Galateo del Capodanno, i consigli per gli ospiti

E se sei tu l’ospite? Il galateo del Capodanno dà suggerimenti preziosi anche per gli invitati. Eccone alcuni.

Ovviamente in questo caso non puoi dire la tua sugli invitati. Tuttavia, puoi chiedere, in maniera discreta, educata e cortese, se sarà presente quell’amico che proprio non tolleri e che potrebbe rovinarti la festa.

Tieni presente che arrivare con un regalo per i padroni di casa è sempre una buona idea.

è sempre una buona idea. Prima di entrare in casa chiedi se devi toglierti le scarpe . Se c’è brutto tempo potresti anche portarne un paio di ricambio, per evitare di lasciare tracce di neve o fango ovunque.

. Se c’è brutto tempo potresti anche portarne un paio di ricambio, per evitare di lasciare tracce di neve o fango ovunque. Anche se sei timida, fai uno sforzo e cogli l’opportunità per incontrare nuove persone e socializzare.

Andartene con qualcuno di diverso dalla persona con cui sei andata alla festa non è quasi mai una buona idea.

Il primo abbraccio del nuovo anno dovrebbe essere dedicato al padrone di casa e/o alla persona che ami di più nella stanza.

Chiedi a chi ti ospita se c’è qualcosa che puoi portare oppure porta una bottiglia di champagne.