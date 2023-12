C 'è l'accessorio gioiello e il nastro di velluto. Su capelli raccolti o fluenti sulle spalle, possibilmente resi bellissimi da messe in piega da foto ricordo. Ma non manca nemmeno il mollettone, che per Natale è prezioso come un bijoux. Insomma, quest'anno i look delle feste sono all'insegna della democrazia!

Appuntamento con le acconciature per le feste di Natale e Capodanno. Un classico che molte di noi aspettano per divertirsi con i capelli, anche se si prevede un semplice cenone in casa. Del resto, uno dei comportamenti più diffusi è proprio quello di postare su Instagram foto e storie del proprio look, no?

Nelle righe che seguono ti diamo una manciata di idee per popolare il tuo album di foto delle feste natalizie con i capelli agghindati per l’occasione.

Se stai pensando a un mollettone in testa (noto come “ciappo” o pinza a seconda della latitudini di Italia), sei la benvenuta: quest’anno il fermaglio casalingo per eccellenza è stato sdoganato, anche per i party fuori casa. E se invece sei più propensa a raccogliere i capelli, ben vengano chignon, code e trecce. Ma la tendenza più nuova del 2023 (che vedremo anche nel 2024) è senz’altro quella dei capelli sciolti per le occasioni eleganti.

Acconciature per le feste: i capelli sciolti eleganti

Nell’ultimo anno i capelli sciolti eleganti hanno sfilato sempre più sui red carpet di tutto il mondo. Morbidi e fluenti, li abbiamo visti agli Oscar, a Cannes, a Venezia e nei più recenti Golden Globe. È un segno del cambiamento dei tempi, che sta ammorbidendo la rigidità dei formali dress code per le grandi occasioni. Come si portano? Con onde scolpite stile Hollywood anni ’40, lisci con punte all’insù o bombate verso l’interno, vaporosi e luminosissimi. Sempre con una bella messa in piega e mai spettinati.

Launchmetrics

Eleganti onde ben disciplinate sulle punte dei capelli per un effetto glamour da sera.

Launchmetrics

L’acconciatura liscia vaporosa è più trendy se impreziosita da un piccolo fermaglio gioiello.

Launchmetrics

Messa in piega liscia effetto volume con l’effetto bombato delle punte che si piegano verso l’interno.

I fermagli gioiello per le acconciature delle feste

Quello degli accessori per capelli è un trend che non conosce limiti. Del resto, fermagli e cerchietti sono pratiche soluzioni capaci di cambiare in pochi secondi il look un’acconciatura. Via libera a ferrettini di strass, mollette in tessuto, fermagli gioiello e cerchietti preziosi. Per capelli sciolti di tutte le lunghezze, raccolti e persino trecce.

Launchmetrics

Fermagli a forma di fiore per raccogliere con eleganza i capelli di lato.

Launchmetrics

Un simpatico fermaglio a forma di catena impreziosisce le boxer braid della modella Barbara Palvin.

Launchmetrics

Insetti giocosi tempestati di strass danno un tocco di carattere all’acconciatura messy per le feste.

Launchmetrics

Cerchietto gioiello in metallo dorato en pendant con l’abito per stupire tra Natale e Capodanno.

Launchmetrics

Un grande classico che ogni amante degli accessori per capelli dovrebbe avere: il ferretto con strass in diverse fogge e misure, tutte da abbinare insieme.

Acconciature eleganti semplici per Natale e Capodanno

Se la priorità di queste feste è la praticità, anche in fatto di acconciature, non si deve per questo rinunciare all’eleganza. Di idee semplici ma glamour le passerelle ne forniscono diverse. Si tratta ora di arrotolare una ciocca su se stessa e poi puntarla con forcine nascoste, ora di aggiungere qualche treccina sui capelli sciolti. Gli effetti saranno sorprendenti.

Launchmetrics

Un torchon laterale rende grintoso il capello sciolto e liscio al naturale. Prima di avvolgere la ciocca su se stessa bisogna renderla malleabile “sporcandola” con una mousse. Solo così si ottiene quel bell’effetto definito che spicca su un’acconciatura tutto sommato molto semplice.

Launchmetrics

Riga in mezzo, capelli lisci e due treccine che partono dalla discriminatura centrale. Ed ecco servita l’acconciatura semplice ma d’effetto di Natale.

Code insolite per capelli di festa

Anche la coda sa essere elegante. Basta giocare con gli accessori per fissarla o divertirsi ad annodarla con i capelli stessi. La coda bassa è l’ideale per look composti adatta a cene e pranzi al ristorante (o in casa). La coda alta, invece, è più indicata per feste in disco o locali da ballo.

Launchmetrics

Nastro in broccato che richiama i ricami dell’abito per impreziosire un’acconciatura semplice come la coda bassa.

TONI&GUY

Il finto elastico creato dagli stessi capelli è sempre un’idea vincente per code di cavallo ad alto impatto.

Launchmetrics

Ecco un’acconciatura gettonata per le feste: la coda alta che per l’occorrenza può essere creata con una extension a clip.

Launchmetrics

Un look grintoso per le sere di festa è la coda a sbuffo, realizzata con almeno 4 elastici posti a distanza di 3-4 cm l’uno dall’altro. Conditio sine qua non per quest’acconciatura: capelli lunghissimi, possibilmente lisci o piastrati.

Acconciature per le feste passate in casa

Secondo i sondaggi, la maggior parte di noi passerà le feste di Natale e Capodanno in casa. E se il mollettone in testa è stato sdoganato anche fuori dalle mura domestiche, i ferrettini sono la vera novità di quest’anno. La tendenza? Portarli in grande quantità, tutti accostati vicini vicini fino a creare una sorta di reticolo che decora la capigliatura. Perché non provare?

Launchmetrics

Un’idea originale di ferrettini a clip vista nello street fashion di Parigi.

Launchmetrics

La classica camelia di Chanel sotto forma di fermaglio su capelli semiraccolti: un’elegante idea casalinga.

Launchmetrics

Feste natalizie con il mollettone? Sì, purché sia prezioso e decorato con piccoli strass o borchie.

Launchmetrics

E se ci piace la coda, non ci resta che rovistare nel cestino dei lavori da cucito per trovare un nastro in velluto. L’eleganza è assicurata in un secondo!

E per veglioni e party di Natale e Capodanno

Festa esclusiva in vista? Asseconda la tua voglia di lusso con delle acconciature opulente che lasceranno il segno nelle feste di quest’anno. La tendenza più attuale prevede il ritorno delle onde piatte anni ’20, dette anche finger wave, poiché si modellano con le dita. Riprodurle da sole non è facilissimo, a meno che di non essere una parrucchiera provetta, e per questo può essere un’idea da chiedere in salone.

Launchmetrics

In alto e in basso due acconciature raccolte con onde piatte anni ’20.

Launchmetrics

Framesi

In alto una sontuosa acconciatura proposta da Framesi.

Chignon per acconciature di festa più tradizionali

Con lo chignon non si sbaglia mai! Sia a casa che fuori con gli amici. La tendenza per le feste natalizie prevede capelli raccolti in modo morbido anche per le acconciature più composte come gli chignon bassi. Per rendere meno rigoroso il look, si lasciano uno o due ciocche libere dall’acconciatura.

Launchmetrics

Un classico chignon basso.

TONI&GUY

Un intreccio morbido che mette in risalto la bellezza del collo.

Launchmetrics

Un’idea glamour per raccogliere i capelli ricci e voluminosi.

Launchmetrics

Un grande fiocco in velluto impreziosisce l’acconciatura cotonata, ideale per feste a tema vintage.

Acconciature di festa per capelli corti

Tra tanti capelli lunghi e medi, quelli corti non sono certo dimenticati, anzi. Basta un po’ di gel o cera modellante per cambiare il look di un taglio corto, che sia un pixie cut o un più facile (da acconciare) caschetto.

Il look alla Twiggy si crea con tanto gel e un paio di ciglia finte!

Punte all’insù per rendere più festaiolo il caschetto pari.