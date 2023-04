C hiodo fisso? Ovvio! Il fascino della giacca da motociclista è davvero irresistibile. E per questo motivo ti spieghiamo come indossarla, nelle sue versioni in pelle o effetto pelle, traendo ispirazione dai look delle it-girls che ne hanno fatto diktat assoluto dello street style internazionale

Ci troviamo nel momento clou del transition style: il passaggio ai look per le giornate di sole più miti sta avvenendo gradualmente e con dolcezza. Abbiamo sperimentato l'uso dell'immancabile trench cammello, ma adesso è ora di lasciare spazio anche alla giacca di pelle. Perché se c'è una certezza che il guardaroba femminile può darci, non può che essere questa: la biker jacket è un must-have indiscusso.

Con camicia e cravatta, per uno stile preppy

Nulla è più semplice e sofisticato di un look black & white: il candore del bianco da una parte, la forza del nero dall'altra. Questi due colori si incontrano nello styling che ti proponiamo per indossare la giacca di pelle formato bomber. Tasche ed elementi metallici ne completano il design, mentre l'abbinamento con camicia bianca e cravatta nera diventa il punto focale della mise. Sotto la giacca, morbidi pantaloni neri e stivaletti. Il vero accento per dare sfogo alla propria anima fashionista? La borsa animalier: si porta a mano, e dà sfogo a un altro trend imperativo della moda primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics.

Sì al connubio biker jacket e minigonna

La giacca di pelle con la minigonna è sempre una buona idea, se è la tua self-confidence a guidarti nella scelta. Tra le tendenze street style della moda primavera 2023 emergono i tagli cropped che lasciano l'ombelico a vista: la minigonna è quindi leggermente a vita bassa, mentre la biker jacket si sceglie aderente e corta, da sfoggiare con T-shirt o tank top colorati al di sotto. Puoi completare il tuo look con un paio di stivali in pelle effetto-vernice e accessori declinati nelle nuances metallizzate.

Courtesy Launchmetrics.

Giacca di pelle e pantaloni cargo, per un look urban

Che i pantaloni cargo siano must-have assoluto, ce lo ha detto proprio lo street style. Ma in connubio con la biker jacket, ecco che il concetto di coolness si eleva al quadrato! Puoi dilettarti nella sperimentazione di un look total black prediligendo cargo neri oppure jeans in denim di questo colore e con tasconi. Sotto, sì alla T-shirt nera: semplice, classica, mai banale. Se hai voglia di seguire in tutto e per tutto il verbo dello street style, lasciati andare invece alla maglia in tulle trasparente con top in denim abbinato. Inutile dirlo, sarai la più cool!

Courtesy Launchmetrics.

Giacca di pelle e knitwear, per un accento bon ton

Sì, mille volte sì! L'abbinamento pelle e knitwear ha la nostra benedizione. Il risultato finale conserva la grinta e la tenacia tipiche della biker jacket, eppur le stempera con delicatezza se prediligiamo capi in maglieria dalle colorazioni morbide (a proposito, non dimenticare che crema e nocciola sono due colori di tendenza questa stagione). In questo look, la giacca di pelle ben si sposa con pantaloni marroni a costine, crop top nero e una stratificazione di elementi basic che conferiscono personalità alla mise: una camicia a righe e un cardigan, entrambi portati aperti lasciando spazio all'ombelico a vista.

Courtesy Launchmetrics.

Giacca da motociclista e gonna a tubino: è chic!

Dulcis in fundo, un abbinamento che trasuda carica femminile e anche tanta eleganza. La giacca di pelle è quella tipica dell'immaginario collettivo: da vera motociclista, con cerniera e profilature metalliche. Ma sotto, stavolta, non troveremo pantaloni cargo né denim: protagonista è la gonna a tubino, con spacco e chiusura asimmetrica. In questa validissima proposta di styling, ti invitiamo a sperimentarla nella versione effetto-pelle ma, trovandoci ormai nel pieno delle tendenze moda primavera 2023, perché non provare ad abbinarla a una gonna in raso o seta? Con décolletées o slingback, il risultato sarà davvero chic!