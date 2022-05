D alla luce al potere dei colori, ecco 5 idee moderne ed eleganti per rinnovare il tuo home office

Lavorare da casa ha i suoi vantaggi, ma a volte è difficile delimitare i confini tra vita lavorativa e privata. Per questo è importante sentirsi in armonia con l’ambiente, rendendo gli spazi in cui viviamo e lavoriamo accoglienti e insieme adatti a svolgere le nostre attività quotidiane.

Là dove vita privata e lavoro si incontrano, un tocco di creatività può decisamente aiutare ad uscire dalla monotonia e a trasformare con poche semplici mosse il tuo ufficio in un luogo confortevole e al tempo stesso professionale. E la buona notizia è che basta poco: scopriamo insieme 5 idee moderne ed eleganti per rinnovare il tuo home office.

La luce giusta

E luce fu. Sono tanti i benefici di un ufficio – o di un home office – illuminato dalla luce naturale: indubbiamente l’umore che migliora, ma anche la qualità del sonno e una maggiore produttività, testimoniata da diversi studi. Quindi il primo consiglio per rinnovare il tuo home office è quello di posizionare, se possibile, la scrivania vicino a una finestra, per godere il più possibile della luce naturale, ma anche per riposare gli occhi stanchi ed evadere all’occorrenza con lo sguardo qualche minuto, guardando il mondo là fuori.

Accanto alla luce naturale, è importante scegliere la giusta luce artificiale, per creare un equilibrio che ti permetterà di lavorare al meglio. Opta per una lampada che illumini la tua scrivania nel modo più adatto ma che sia anche un oggetto di arredo in armonia con l’ambiente, in grado di dare quel tocco in più al nostro home office. Non solo lampade da tavolo, ma anche a muro o da soffitto. E poi candele, di tutti i tipi e profumate, per rendere ancora più piacevoli le giornate di smart working.

Comodità prima di tutto

Avete sempre adorato le sedie del vostro tavolo in sala o quella della scrivania in camera, ma ora che siete costrette a usarle per gran parte della giornata iniziano decisamente a perdere il loro fascino. Infatti, per lavorare al meglio e mantenere una postura corretta, è fondamentale utilizzare una sedia ergonomica. Oltre a eliminare fastidiosi mal di schiena, in questo modo il vostro rendimento migliorerà e vi sentirete sicuramente meglio.

E poi, scegliere una nuova sedia può anche essere l’occasione per rinnovare l’ambiente e dargli quel tocco di vivacità in più. Via libera ai colori – chi l’ha detto che le sedie ergonomiche devono essere sempre tristi? – e all’originalità: divertiti a scovare la sedia giusta per te e per la tua abitazione, unendo stile e comodità.

L'armonia dei colori

Cromoterapia, armocromia: sono tante le discipline che studiano i colori, indicandone i benefici a livello estetico ma anche terapeutico. I colori infatti possono migliorare il nostro umore e favorire concentrazione e creatività. Ecco perché è importante scegliere quelli giusti, approfittando magari dell’estate in arrivo per tinteggiare e rinnovare le pareti di casa.

In linea generale, se il vostro home office è molto luminoso, si può optare per colori scuri, in grado di assorbire la luce. Al contrario, se la luce naturale scarseggia, le tinte chiare aiutano a riflettere la luce. Tra queste, meritano una menzione particolare i colori pastello, che possono essere usati per le pareti ma anche nell’arredamento. Con la loro delicatezza, aiuteranno la vostra concentrazione, aumentando anche la percezione della luce e dello spazio.

Green power

E rimanendo in tema di colori, come non pensare al verde speranza? Pareti a parte, circondarsi di verde e di piante renderà il vostro home office più accogliente ma non solo. Le piante infatti purificano l’aria, riducono lo stress e ci aiutano a mantenere un contatto prezioso con la natura.

E poi, diciamocelo, sono davvero bellissime e riescono con poco a dare quel tocco di eleganza in più all’ambiente. Inoltre, ogni pianta ha determinate caratteristiche che la rendono unica: oltre alla purificazione e al miglioramento dell’aria, esistono piante fonoassorbenti in grado di attenuare i suoni dell’ambiente circostante. Con le loro varie dimensioni e forme, infine, si adatteranno a qualunque spazio e riusciranno a rendere il vostro home office elegante e accogliente.

Organizzarsi è meglio

Il punto dolente, la composizione degli spazi. Se infatti è possibile decorare l’home office con piante, lampade e candele in grado di migliorare l’ambiente in cui lavoriamo, più difficile è riuscire a ricavare spazio là dove non ce n’è. Ma come ci hanno sempre ripetuto fin da piccoli, l’organizzazione è fondamentale.

Se hai a disposizione uno spazio limitato, cerca di sfruttarlo più che puoi, con idee di design moderne ed eleganti. Prova a utilizzare anche le pareti verticali, con lavagne su cui appuntare tutte quelle note che diversamente avrebbero riempito fogli su fogli di carta, andando a creare disordine sulla scrivania. E a proposito di scrivania, circondati di contenitori per raccogliere quegli oggetti che sono sempre fuori posto: in questo modo, eviterai quella spiacevole sensazione di confusione che di certo non aiuta a migliorare la percezione degli spazi angusti. Puoi divertirti scegliendo organizer colorati, in palette con l’arredamento e gradevoli alla vista.

La cosa importante è sempre la sensazione che ci trasmette l’ambiente intorno a noi, utile per capire se lo spazio ha bisogno di qualche cambiamento o se ci fa sentire serene e pronte per affrontare una nuova giornata di lavoro nel nostro nuovo home office!