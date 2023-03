S ono così belli che indossarli solo in palestra ci sembra davvero riduttivo. Hai mai sperimentato i leggings anche con décolletées in vernice, mocassini col tacco e sandali alti? Se la risposta è no, il momento è arrivato. Questa è la guida definitiva a 5 look da provare questa primavera

Comodi, pratici, elasticizzati. Se sportivi, anche molto performanti. I leggings sono una vera coccola da indossare, ma perché rendergli onore solo con i look da work out? Lo street style internazionale ne ha già fatto il suo must-have: le it-girls li indossano con sandali con il tacco, abitini coordinati, décolletées a punta e mocassini. E in questo manuale di stile ti sveleremo 5 idee moda a prova di effetto WOW.

Leggings e abito corto, abbinati sono très chic

Siamo solite associare i leggings al mondo sporty, ma la verità è che questi comodi alleati di stile sanno rivelarsi essere molto di più. Lo dimostra questo look - molto pittoresco - che fa leva sull'abbinamento con il minidress. Il vestito corto in questione presenta la stessa identica fantasia. Indossarlo da solo? Certo, sarebbe stata un'opzione. Ma è proprio insieme ai leggings coordinati che il look acquisisce carattere e personalità. Deliziosa la scelta di completare la mise con i sandali arancioni con il tacco: la nuance è stata suggerita direttamente da uno dei colori della fantasia protagonista. E non avrebbe potuto essere più azzeccata.

Foto Launchmetrics

Leggings stampati e giacca di pelle: che coolness!

Ebbene sì. Questi potrebbero essere proprio i leggings che sei solita indossare in palestra, eppure qui assumono un aspetto completamente diverso. Via le sneakers e via le felpe! Come costruire un look ancora più cool e in linea con le tendenze moda primavera 2023? Scende in campo un must-have del guardaroba femminile: la giacca di pelle nera. Che trova spazio sopra una maglia verde acido, colore protagonista anche degli occhiali da sole e le décolletées a punta. Consiglio di stile: sentiti libera di sperimentare questa mise anche in ottica di altri colori.

Foto Launchmetrics

In chiave colour blocking

Come dare vitalità a un paio di leggings neri? Risponde lo street style. Possiamo indossarli con una maglia dolcevita oppure con un body inserito all'interno, avendo cura di abbinare il tutto tono su tono. Successivamente, spazio al colour blocking! Per realizzare questo effetto brioso, ci serviremo di un piumino blu (nota bene: funzionerebbero a perfezione anche un blazer oversize o uno spolverino leggero), una cintura maxi, una borsa a tracolla (da portare eventualmente a mano) e un paio di décolletées. L'importante è che ciascun elemento chiave sia di colore differente dall'altro: regola (aurea) del colour blocking!

Foto Launchmetrics

Eleganza in modalità ON, con top e décolletées

Iniziamo a concederci un primo assaggio dei leggings con le staffe, che ci ricordano tantissimo lo stile degli anni Novanta. Le it-girls dello street style internazionale ne hanno fatto un elemento imprescindibile dei propri look, adattandoli a nuovi contesti: più chic, più sofisticati. E di gran lunga meno sportivi. Per approcciare questa tendenza moda primavera 2023, testiamoci nello styling dei leggings con una camicia bianca leggermente oversize o con un top smanicato e in stile safari. Dulcis in fundo, le décolletées in vernice nera.

Foto Getty

I leggings con le staffe, con blazer e mocassini

In primavera non avremo più bisogno di giacche e cappotti pesanti. Finalmente, potremo portare il blazer al centro dell'attenzione e concedergli un posto d'onore all'interno del look. Il merito del risultato finale sarà anche dei leggings neri con le staffe: gli reggeranno il gioco, e sarà incredibilmente semplice metterci alla prova in questo styling. Occorrerà in primis un paio di mocassini tono su tono, sia bassi sia con tacco medio o alto (a te la scelta). Imprescindibile anche la presenza degli accessori: una clutch andrà benissimo ma, se hai intenzione di copiare il look e sfruttarlo in chiave daily, sentiti libera di sostituirla con una borsa grande da portare spalla. Infine, gioielli oro e occhiali da sole. Voilà.