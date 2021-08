D a La Profezia di Celestino a Siddharta sino all'Ikigai: 5 libri che ci insegnano quanto è importante e preziosa la felicità.

La felicità si può insegnare e un libro può davvero cambiare la tua vita? La risposta è sì. Esistono infatti dei testi che possono aiutarti a modificare il tuo modo di approcciarti all’esistenza e fartela osservare da un punto di vista inedito e (forse) migliore. Si tratta di manuali o romanzi che hanno scalato le classifiche, conquistato i lettori con il passaparola e cambiato tante esistenze. Una vera e propria magia che si ripete grazie alla lettura e che anche tu potresti vivere. Da La profezia di Celestino, che ci porta attraverso un viaggio interiore, all’Ikigai, il metodo giapponese per trovare il vero senso della vita ed essere felici: 5 libri che ci insegnano quanto sia importante (e preziosa) la felicità, spingendoci a non smettere mai di cercarla.

La profezia di Celestino di James Redfield

Un manuale e un libro che apre la mente: La profezia di Celestino venne pubblicato per la prima volta nel 1993 a spese dell’autore, James Redfield. La sua avventura alla ricerca del profondo significato dell’esistenza in breve tempo, complice il passaparola, si trasformò in un caso editoriale. Il best seller, con venti milioni di copie vendute in tutto il mondo e una traduzione in 34 lingue, divenne una guida per tantissime persone alla ricerca della felicità e del profondo senso delle cose. Fra le pagine de La profezia di Celestino, Redfield ci porta alla scoperta di un percorso di iniziazione. Tutto parte da un antichissimo manoscritto che contiene nove chiavi in grado di aiutare l’uomo a interpretare l’esistenza. La Chiesa e il Governo perseguitano chiunque cerchi di leggerlo e cercano in tutti i modi di distruggerlo. Un insegnante di storia americano inizia la ricerca del manoscritto completo e per farlo inizierà un viaggio avventuroso fra le Andre e le rovine nascoste in una foresta tropicale. “Dobbiamo partire dal presupposto che ogni avvenimento abbia un significato – spiega Redfield - e contenga un messaggio che si riferisce in qualche modo alle nostre questioni, soprattutto a quelli che definiamo come fatti negativi.

Siddharta di Hermann Hesse

Un romanzo breve che è divenuto un cult, pubblicato per la prima volta nel 1922 da Hermann Hesse. Siddharta racconta le vicende di un giovane indiano alla ricerca della vita che lo porterà alla felicità. Fra prosa e lirismo, l’autore premio Nobel, ci conduce in un viaggio di formazione, mescolando religiosità indiana e cultura europea. “L’amore mi sembra di tutte la cosa più importante – si legge -. Penetrare il mondo, spiegarlo, disprezzarlo, può essere opera di filosofi. A me importa solo di poterlo amare; a me importa solo di poter considerare me, tutti gli esseri e il mondo con amore, ammirazione e rispetto”.

Manuale del guerriero della luce di Paulo Coelho

Lo straordinario scrittore Paulo Coelho, grande maestro di vita, ci guida alla scoperta di un tesoro: la felicità. Quando la vita di tutti i giorni soffoca la nostra voce interiore è arrivato il momento di prepararsi alla battaglia e risvegliare il “guerriero della luce” che vive in ognuno di noi. Da quel momento inizierà un lungo cammino, fra tentazioni e lusinghe, in un percorso difficile, ma necessario. “A volte il guerriero della luce ha l'impressione di vivere due vite nello stesso tempo – scritte Paulo Coelho -. 'C'è un ponte che collega quello che faccio con ciò che mi piacerebbe fare', pensa. A poco a poco, i suoi sogni cominciano a impadronirsi della vita di tutti i giorni, finché egli avverte di essere pronto per ciò che ha sempre desiderato. Allora basta un pizzico di audacia, e le due vite si trasformano in una”.

Messaggio per un'aquila che si crede un pollo di Anthony De Mello

Anthony De Mello ha scelto di dedicare la sua intera esistenza agli altri, tentando di aiutarli a ritrovare le energie per affrontare con ottimismo il presente, ma soprattutto il futuro. In Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, con umorismo e in modo molto diretto, spinge i “polli” ad aprire finalmente gli occhi e a riprendere in mano la propria vita per “volare come aquile”. “Ma cosa facciamo, in genere, quando abbiamo un sentimento negativo? – svela l’autore -. "È colpa sua. Deve cambiare". No! Il mondo è a posto. Chi deve cambiare siete voi”.

Ikigai. Il metodo giapponese: trovare il senso della vita per essere felici di Bettina Lemke

Ikigai è una parola giapponese che significa “qualcosa per cui vivere”. Nella cultura nipponica l’ikigai indica il vero motore che guida tutta la nostra esistenza. Ognuno di noi ne ha uno, ma spesso individuarlo è davvero difficile. Bettina Lemke, reduce da un viaggio in Giappone, ci aiuta a guardarci dentro, a trovare il nostro Ikigai e a capire cosa ci trasmette energia e positività, per raggiungere la felicità che abbiamo sempre desiderato. Il libro è un vero e proprio manuale che offre al lettore tutti gli strumenti per comprendere al meglio ciò che desidera e fare di tutto per trovare la serenità.