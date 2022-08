M agari non metti piede né in palestra né in piscina. Ma un po' per stare comoda un po' per tenere il passo con l'athleisure e soprattutto per essere sempre pronta e scattante, lo stile sportivo è quello che ci vuole dopo le vacanze

Un paio di leggings con una giacca elegante in Principe di Galles, un cappellino da baseball indossato con un tailleur e abbinato alle sneakers, una canotta a costine bianca sovrapposta alla più elegante delle gonne, un paio di "ciclisti" e top sportivi portati con tacchi alti e chiodo in pelle, oppure pantaloni della tuta, il capo più sportivo che esista sulla faccia della Terra, sfoggiato con camicia bianca o azzurra botton-down e sulle spalle un trench del classico color sabbia oppure verde oliva (il must-have di questo autunno).

Pensate che siamo impazzite? Tranquille abbiamo semplicemente preso spunto dalle star per garantirvi le idee più trendy con cui fare rientro in città. Sì, perché l'athleisure è esattamente lo stile del momento? Di cosa si tratta? Della tendenza di indossare capi originariamente pensati solo per le attività sportive, ma in contesti glamour o più formali. Proprio come il rientro al lavoro, in presenza, dopo due anni di smartworking!

Non solo: voi avreste mai immaginato di poter uscire per un brunch o per un aperitivo in felpa, tuta e sneakers? La tendenza "athleisure" che ha già da mesi conquistato star del calibro di Heiley Bieber, Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber, ma anche Zoe Kraviz, Dakota Johnson, Gwynet Paltrow, Kim Basinger e Sharon Stone, diventa un vero e proprio urban-dress-code da seguire in ogni momento del giorno per sentirsi più cool.

Ma partiamo dal principio (perché non è che questa tendenza sia stata inventata oggi). All'inizio del XX secolo, in Europa, ma soprattutto in Gran Bretagna, migliorarono moltissimo le condizioni di vita di una grande fetta di popolazione. Il che, concesse ai lavoratori più tempo libero da dedicare ad attività sportive e soprattutto rilassanti. Ecco quindi che arriva anche la ricerca (per necessità prima che per piacere e stile) di un abbigliamento dedicato: nasce così lo sportswear, diventato poi negli anni 2000 activewear e, infine, athleisure. È il primo termine che esprime ufficialmente la commistione tra attività atletica (athl-), ma anche tempo libero e relax (-leisure).

Sicuramente negli ultimi decenni si sta più attenti all'attività fisica, ma dietro la scelta di brand e stilisti di abbinare capi tradizionalmente classici ed eleganti, a pezzi più sportivi e di uso sportivo e unisex, c'è proprio una rivoluzione sociale che nel tempo ha sempre più assottigliato il divario tra i capi e gli stili, tra passerelle e strade, tra uomo e donna e tra sporty e chic.