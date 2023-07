L i indosseresti? Millennial e Gen Z ne sono pazze: con oltre 51,6 milioni di visualizzazioni su TikTok, i boxer shorts sono la tendenza moda più cool del momento

Boxer da uomo: le tendenze dalle sfilate

La ciclicità delle tendenze moda? Che processo magico! Già negli anni Novanta, la maison Chanel propose i boxer uomo nella sua collezione moda primavera-estate 2023. In passerella, Carla Bruni: un vero fashion moment, indimenticabile. Certo, provocatoria invece fu la proposta dell’allora direttore creativo Karl Lagerfeld, che abbinò ai pantaloncini da uomo un reggiseno minuscolo che a stento copriva i capezzoli. Ma la moda, si sa, talvolta è fatta anche di frivolezze tutt’altro che pratiche!

Foto Getty. Carla Bruni in passerella per Chanel primavera-estate 1996.

Il ritorno dei boxer in passerella è iniziato già molti mesi fa, prima ancora dell’arrivo della stagione calda: la maison Celine li ha infatti presentati per l’autunno-inverno 2022-2023, abbinandoli a un cardigan lasciato aperto e un paio di stivali con suola urban: un’idea di look da cui prendere spunto, per indossare i boxer da uomo anche ad estate finita.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Celine autunno-inverno 2022-2023.

Ed eccoci catapultate nelle sfilate moda primavera-estate 2023, tra cui spicca quella Miu Miu: in passerella, sotto minigonne dai tagli (inguinali) radicali, ecco ricomparire il boxer con tanto di logo visibilissimo. Amatela o odiatela (noi la amiamo), la lingerie non è mai stata così tanto a vista.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2023.

Dulcis in fundo, il leisurewear secondo Etro: il direttore creativo Marco De Vincenzo prende in prestito il concetto boxer da uomo per farne un must-have tutto al femminile, completo di righe e bottoncini. Va da sé che abbinare la camicia diventa imperativo, e total look sia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro primavera-estate 2023.

Dallo street style a TikTok: il diktat è imperativo

Dalle passerelle allo street style, passando per TikTok: millennial e generazione Z sono ossessionate dai boxer, e l’hashtag più utilizzato sulla piattaforma social ne è la prova. #Boxershorts conta oltre 51,6 milioni di visualizzazioni, accompagnate dalle 29,4 milioni di visualizzazioni per l’hashtag #Boxershort (al singolare). Tra i contenuti più gettoni sulla piattaforma, spiccano i cosiddetti “fit check” e i “get ready with me”, tutorial in pillole video che mostrano come indossarli e quali acquistare.

Foto Getty. Street style.

Guida shopping: i boxer da uomo da comprare ora

Righe, quadretti, bottoncini. I dettagli emblematici a cui risponde il concetto di boxer shorts ci sono tutti. C’è anche chi invece osa con fantasie estrose, le stampe Liberty dal fascino senza tempo. Prerogativa essenziale? Selezionarli in base al tessuto: quelli in 100% cotone sono freschi e perfetti per la stagione calda.

A righe, Uniqlo (€7,90)

A righe rosa in cotone, Chitè Milano (€40)

Con stampa a righe blu, in 100% cotone, Mango (€12,99)

In cotone Liberty London, Telerie Spadari Milano (€45)

A quadretti, Polo Ralph Lauren (€34,95)