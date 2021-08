Mascara e forma delle ciglia: tutti i trucchi per un’applicazione perfetta

I mascara non sono tutti uguali e a seconda del tipo di occhi e ciglia dovresti scegliere quello più indicato per ottenere risultati top.

Il mascara potrebbe essere eletto prodotto make up per eccellenza. La sua presenza, infatti, è imprescindibile anche nella beauty bag della più minimalista delle ragazze, visto che ne basta una passata veloce per accendere lo sguardo e donare quel tocco in più anche ad un viso acqua e sapone.

Tuttavia, quando si parla di mascara la scelta è pressoché illimitata e anche se ad un primo sguardo possono sembrarti tutti uguali sappi che non è così.

A seconda del tipo di scovolino, dei pigmenti e delle modalità di utilizzo, si possono infatti ottenere risultati molto diversi, indicati o meno a determinate forme di occhi.

Qualunque sia la tua, prima di passare al trucco è consigliabile usare un piegaciglia, in modo da rendere le tue pronte a ricevere il mascara che hai scelto.

Se non sai da dove partire, ecco qualche dritta per guidarti all’acquisto del mascara perfetto per le tue esigenze.

Mascara per occhi piccoli o infossati

Se hai occhi di questo tipo probabilmente ti sarai già accorta che sbagliando trucco rischino un po’ di sparire e non risaltare all’interno del volto.

Per evitare che ciò accada devi armarti di pazienza e spendere un po’ più di tempo del necessario alla stesura del mascara, visto che più ne metti, più lo sguardo sarà aperto e valorizzato. Il metodo per farlo è allungare le ciglia il più possibile, quindi al momento dell’acquisto concentrati su un mascara che abbia tale caratteristica. In questo caso, solitamente lo scovolino è sottile e dritto, con le setole ben distanziate.

Una volta individuato il prodotto giusto insisti soprattutto sulle ciglia esterne, in modo da allungare lo sguardo all’esterno e creare il famoso effetto farfalla.

Se le tue ciglia non sono molto folte cerca una formula che sia anche volumizzante, e che abbia lo scovolino con setole di diversa lunghezza in modo da consentirti di raggiungere sia le ciglia più corte sia quelle più lunghe. In alternativa acquistane due e applicali entrambi, uno dopo l’altro.

Per un look naturale stendi il mascara solo sulle ciglia superiori, mentre se vuoi incorniciare lo sguardo e definirlo ancora di più, passalo anche su quelle inferiori.

Mascara per occhi tondi

Gli occhi dalla forma tondeggiante, soprattutto se sono piccoli, perché risaltino devono essere truccati in modo che le ciglia siano orientate verso l’esterno.

Se i tuoi occhi sono così, il mascara che devi scegliere è senza alcun dubbio allungante e devi applicarlo con il classico movimento a zig zag, ma non solo dalla radice alle punte, anche leggermente verso l’esterno. Insistere con questa tecnica ti regalerà i così detti occhi a cerbiatta.

Se i tuoi occhi tondi sono anche grandi, replica i consigli per questa tipologia, e se vuoi far risaltare ancora di più lo sguardo, trucca sia le ciglia superiori sia quelle inferiori.

Mascara per occhi sporgenti

Gli occhi sporgenti, al contrario di quelli infossati, si caratterizzano per una presenza marcata nel viso e il modo per valorizzarli al meglio è quello di optare per un mascara incurvante. Riconoscerlo è semplice visto che anche lo scovolino segue questa caratteristica e si presenta leggermente curvo, oltre che abbastanza grande e con setole fitte.

Gli occhi sporgenti non hanno bisogno di essere portati ancora più in evidenza, quindi limitati a passare il mascara solo sulle ciglia superiori.

Se le ciglia sono folte punta tutto sulla lunghezza.

Mascara per occhi incappucciati

Questa tipologia viene spesso confusa con quella degli occhi infossati ma non è la stessa cosa. Per occhi incappucciati, infatti, si intende quelli in cui la palpebra è cadente e la classica piega tra la palpebra mobile e l’arcata sopracciliare non si vede.

Anche se sono tecnicamente due tipologie diverse, questi occhi come quelli infossati, per essere valorizzati necessitano di un mascara che apra lo sguardo. Sì quindi ad un modello allungante con lo scovolino dritto e sottile, se le tue ciglia sono piuttosto corte e vuoi aggiungere visivamente qualche centimetro, meglio quello a pettine in caso siano folte, o conico se vuoi volumizzare e allungare con un solo prodotto.

Mascara per occhi standard o a mandorla

Gli occhi che non siano né sporgenti né infossati non necessitano di una tipologia di mascara specifico perché il loro essere sostanzialmente armoniosi li rende adatti praticamente a tutti.

In questo caso la differenza la fa il tipo di ciglia e l’effetto finale che desideri ottenere. Se le vedi piuttosto corte e vuoi allungarle, scegli formula e scovolino ad hoc, così come in caso il tuo desiderio sia quello di ottenere ciglia più piene, stile Diva del cinema.

Anche il metodo di applicazione può influenzare la resa finale. Più passate fai, maggiore sarà visibile il prodotto. Non dimenticarti che il movimento giusto per stendere il mascara è quello a zig-zag, dalla radice alle punte.

Se i tuoi occhi sono sottili o leggermente a mandorla, non è necessario allungarli ancora di più. Insisti quindi di più sulle ciglia centrali.