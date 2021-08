Matrimoni estivi: 10 regole per sopravvivere (e divertirsi)

H ai ricevuto l’invito e, stringendolo ansiosamente tra le mani hai letto la data. Piena estate. E ora? Non temere! Esiste un modo per sopravvivere ai matrimoni in estate, basta non farsi prendere dal panico e seguire le nostre regole. Pronta? Partiamo!

I matrimoni estivi sono i più temuti. Si suda, si soffre e le temperature proibitive ti spaventano. Non devi avere paura: bastano pochi e semplici accorgimenti per sopravvivere a quello che potrebbe sembrarti un incubo. Dopotutto, non puoi farne a meno. Le nozze sono quelle della tua migliore amica e sei una delle invitate più attese. E, magari, sei anche la testimone.

Armati di coraggio (e di buonsenso) e affronta serenamente questa grana che ti è capitata nel bel mezzo dell’estate. Scopriamo insieme quali sono i migliori alleati per vivere serenamente la cerimonia e la festa, nonostante le temperature infernali che ti hanno impensierita fin dal momento in cui hai ricevuto l’invito!

Crea un piccolo kit di bellezza

Il matrimonio al caldo va affrontato con coraggio, meglio se con un kit di bellezza che ti aiuti a sistemare il tuo look provato dalle temperature elevate.

Prima di andare è bene preparare un set da viaggio nel quale puoi includere dei prodotti per capelli e per il trucco, da usare in caso di danni atmosferici. Anche quelli causati dalla pioggia che in estate potrebbe fare comunque capolino.

Usa il filtro solare

Sempre prima di andare, scegli e indossa una buona protezione solare, adatta alla tua pelle. La crema può salvarti dalle scottature e ti protegge al meglio se la festa si svolge all’aperto. Valuta anche di applicare qualcosa di più delicato sul viso, sempre esposto ai raggi solari. Talvolta, sono i trucchi a venirti in soccorso. Verifica che questo sia presente sulla confezione e goditi il ricevimento in totale relax!

Metti in borsetta una lozione anti-zanzare

Se le nozze sono all’aperto, allora non puoi davvero fare a meno del repellente anti-zanzare. Le punture d’insetti sono fastidiose e sono in grado di rovinarti la festa. È per questo che devi dotarti di un buon prodotto, senza profumo e che non macchi l’abito. Opta per le lozioni naturali, che puoi anche applicare ripetutamente senza rischiare di rovinare la pelle o, addirittura, peggiorare la situazione.

Opta per un make up waterproof

Hai già imparato a usarlo ma, in questo caso, non puoi proprio farne a meno. Scegli un make-up naturale e che non si rovini durante la giornata, così da non preoccuparti di doverlo ritoccare in ogni momento. Via libera alla fantasia con i colori estivi ma tutti adatti a contrastare l’effetto lucido. Le polveri sono le migliori alleate del trucco e amiche delle temperature elevate. Il make-up non deve colare e, con questa soluzione, puoi essere perfetta per molte ore.

Raccogli i capelli

Qui, ci sta un imperativo categorico. Non puoi presentarti con i capelli sciolti. Averli ben acconciati (e raccolti) ti aiuta a sopportare il caldo e ti garantisce un’ottima tenuta per tutto il tempo della cerimonia. Se non sei amante di questo tipo di styling, ti rimane l’opzione del semi-raccolto che è sempre molto elegante.

Scegli degli occhiali da sole chic

Gli occhiali da sole possono essere chic e sono facili da abbinare. Ti donano un tocco di eleganza in più e – per tutti questi motivi – non fai fatica indossarli anche durante la festa di nozze. Sono fondamentali se il party si svolge all’aperto poiché proteggono gli occhi e parte del viso. Ti fanno avvertire una temperatura minore perché oscurano la visuale, oltre a evitarti quei brutti mal di testa da sovraesposizione alla luce.

Indossa abiti in fibre naturali

L’abito va scelto in base all’orario della cerimonia e anche al valore che vuoi dare alla tua figura. Se vuoi mettere in risalto l’abbronzatura, allora via libera alle spalle scoperte. Se le nozze si svolgono di pomeriggio, puoi anche optare per un vestito lungo. Scegli di portare fibre naturali, come il cotone, la seta e il lino. Questo trucco vale anche per la sposa, che dovrebbe indossare qualcosa di fresco per tenersi al riparo dalla calura estiva.

Non dimenticare i cerotti

Le scarpe da cerimonia sono tanto belle quanto scomode. Sono anche specialiste nel procurarti vesciche e ferite.

Nel tuo kit di sopravvivenza al matrimonio estivo, non possono mancare i cerotti per coprire le escoriazioni che ti sei procurata con le tue meravigliose décolleté, soprattutto nella parte del tallone che è sempre la più vulnerabile. Previeni i problemi ai piedi scegliendo calzature di qualità e morbide, magari con un cinturino alla caviglia che dia sostegno al piede e alla camminata.

Porta con te delle infradito

Se sei arrivata a leggere fino a qui, allora i cerotti non sono bastati. Almeno, l’ultima volta non ti hanno salvata. Non temere, esiste un piano B. Porta con te un paio di infradito o delle ciabatte confortevoli. Non sono il massimo dell’eleganza ma possono aiutarti a vivere la festa con maggiore tranquillità e farti scatenare nelle danze più sfrenate!

Bevi in maniera frequente e costante

Bere qualcosa di fresco è il modo migliore per abbassare la temperatura del corpo ma dovresti evitare l’alcool. Preferisci le bevande dissetanti e non farti mai trovare senza un bicchiere in mano. Questo stratagemma può aiutarti a contenere il caldo e farti rimanere perfettamente idratata, nonostante la colonnina di mercurio punti sempre più in alto.