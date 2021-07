10 mete europee che sembrano uscite da un libro delle fiabe

T ra profumi di mare, boschi incantati e villaggi inglesi, le mete europee che non deludono mai: Positano e Manarola in Italia, Cotswold in Inghilterra (per le super romantiche). Luoghi da sogno.

Hai voglia di un viaggio? Ci sono 10 mete europee da fiaba pronte ad attenderti: paesaggi idilliaci, che ti permettono di trovare la pace interiore e di sentirti una principessa. Da Positano a Manarola in Italia, andremo alla scoperta di Mostar (e non ci siamo dimenticate di Mont Saint-Michel).

La meravigliosa Europa nasconde dei segreti speciali, delle località a cui è impossibile resistere. Pronta ad appuntare le prossime mete da sogno da visitare assolutamente? Ti portiamo in giro per l'Europa, con il cappello in testa e gli occhi pieni di sogni.

Positano – un sogno che si avvera

Non potevamo non iniziare la lista delle 10 mete europee da fiaba con un luogo nostrano: tra le scelte, ci siamo innamorate profondamente di Positano.

La vera essenza del luogo è la possibilità di smarrirsi nei suoi vicoli, di respirare a pieni polmoni l'odore del mare. Quelle strade che sono dei dedali pieni di scorci da non perdere.

Rothenburg – come in una favola

Alcune città di ispirazione medioevale sono imperdibili in Europa, come Rothenburg in Germania. Famosissima e rinomata per le sue case con struttura "a traliccio", passeggiare per le sue vie ti farà sentire in un libro delle favole.

Una città super romantica, per un viaggio che, tra relax e bellezza, ti conquisterà assolutamente. Inoltre, il suo centro storico è uno dei più apprezzati: le influenze medioevali sono ancora oggi perfettamente conservate.

Bibury – alla scoperta di Cotswold

Cotswold è forse una delle aree più affascinanti dell’Inghilterra. Se vuoi vivere una vacanza da favola, non perderti il pittoresco villaggio di Bibury. Lo scrittore inglese William Morris lo definì addirittura il "più bel villaggio d'Inghilterra".

Se il tuo desiderio è di vivere una vacanza immersa nella natura, alla riscoperta dei paesaggi più suggestivi a Cotswold, qui ti innamorerai: è magico, ed è pieno di folletti ed elfi (o almeno lo pensano gli abitanti).

Colmar – la Piccola Venezia della Francia

Oh là là, direbbero i francesi, e non possiamo che concordare con loro quando si parla di Colmar, che ha subito innumerevoli influenze nel corso dei secoli. È la Piccola Venezia della Francia, ed è un gioiello inestimabile.

Lo splendore di questo luogo è assolutamente unico da vivere. Di stampo medioevale, è anche un posto in cui si mangia benissimo: ti ritroverai ogni mattina a fare colazione nelle patisserie, di cui i francesi sono maestri.

Manarola – che tripudio di colori

Con il suo profumo di mare e i colori vividi, Manarola ci porta per mano attraverso uno dei luoghi più suggestivi della Liguria e in particolare delle Cinque Terre.

Puoi tuffarti nel mare blu di Manarola, o scattare delle fotografie dall'alto. O ancora puoi visitare il porto roccioso, un punto panoramico che ti mozzerà il fiato: le Cinque Terre sono un tesoro tutto italiano.

San Gimignano – nel cuore della Toscana

Si trova a solo un’ora da Firenze ed è una delle mete più incredibili per vivere un giorno immersi nella storia. Fare una gita a San Gimignano ti permetterà di scoprire la Manhattan del Medioevo!

Dalla Piazza della Cisterna - il suo cuore pulsante - fino al Duomo e al Palazzo del Popolo, potrai fare un tuffo indietro nel tempo. E il suo paesaggio è davvero come in un libro delle favole più belle.

Hallstatt – l’Austria idilliaca

Tra le mete europee, l’Austria è sempre stata una delle più scelte: idilliaca, bucolica, affascinante. E Hallstatt è la meta ideale per te, se ami la montagna, indicata sia in estate che in inverno.

Uno dei borghi austriaci migliori di sempre, in cui ammirare il lago, camminare per il suo centro storico (piccolo, ma con scorci enormemente evocativi). Mediante la funicolare, non perderti una visita alle Miniere di Sale.

Undredal – qui ci vivono solo 100 persone

Ci sono delle mete europee che ci ispirano pace, tranquillità, silenzio. Non solo sembrano uscite da un libro delle favole, ma diventano dei luoghi amati per quello che rappresentano. Undredal si trova in Norvegia, ed è un gioiello più unico che raro.

Noto come "il villaggio delle capre", è famosissimo per i suoi formaggi, molto apprezzati nel mondo intero. Una visita qui è d'obbligo se hai in mente di visitare la Norvegia e le sue bellezze rurali.

Mont Saint-Michel – un luogo magico

Ritorna la Francia con le sue bellezze nella nostra lista, e non potevamo non consigliarvi Mont Saint-Michel. Si trova a circa tre ore e mezza da Parigi, ed è un simbolo delle meraviglie francesi.

Lo scrittore Victor Hugo descrisse il luogo come "Una piramide sul mare", ed è assolutamente vero. Affascinante, poi, il fenomeno delle maree. Ammirare Mont Saint-Michel al tramonto è tra le cose da fare almeno una volta nella vita.

Mostar – una cittadina suggestiva da scoprire

Perché visitare la città di Mostar? Un luogo che ha un’anima storica importante, ma che rappresenta al contempo un segno di rinascita. Conosciuta come la Città del Ponte, ti immergerai in un'affascinante atmosfera.

L'icona della città è infatti lo Stari Most, che è stato anche inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Non è solo un'attrazione: è un simbolo, un esempio di meravigliosa architettura. Quale delle mete europee da favola suggerite sceglierai? Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare, cantava Fabrizio De André: per fortuna, in Europa i luoghi d'incanto non mancano di certo.