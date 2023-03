È il must-have prediletto del momento, ma ha anche un'allure vagamente anni Ottanta che non ci dispiace affatto. D'altronde, esiste forse qualcosa di più cool di un berretto da baseball dal cuore vintage? Che abbia una storia o che sia il tuo nuovo acquisto di stagione, in questa guida ti insegneremo come indossarlo in 5 modi differenti e tutti validissimi. E sì, non vorrai più farne a meno

Dimmi che vuoi essere cool senza dirmi che vuoi essere cool: con il berretto da baseball il desiderio è assolto. Ma come si indossa per rendergli davvero onore? Siamo andate a caccia di ispirazione tra i più bei look street style della moda primavera 2023 e queste sono 5 idee che dovresti assolutamente avere nel tuo radar. Perché, sì, il baseball hat si abbina in modo molto più semplice di quanto tu possa immaginare!

Il berretto con blazer, camicia e cravatta

A un look perfetto come questo, non sarebbe stato neppure necessario aggiungerlo. Eppure, ecco il berretto da baseball dimostrarsi essere l'accessorio sine qua non del guardaroba femminile. È sinonimo di carattere e personalità, ed è proprio questo il motivo per cui funziona sempre, anche a prescindere dalla sua stessa funzione: riparare gli occhi dal sole grazie alla visiera rigida sul davanti. Come copiare questo look della it-girl e stylist danese Emili Sindlev? Scegliamo il cappellino in una nuance morbida, abbinata a quella della camicia. Fondante nella costruzione di questo styling è sicuramente il blazer gessato, che risalta ancor di più grazie alla cravatta e gli shorts gialli. I gioielli perfetti da abbinare a un baseball cap? Gli orecchini a cerchio, ça va sans dire.

Foto Launchmetrics.

Denim su denim: quando il berretto è en pendant

Questo look ci ha colpite per due motivi. Numero #1: l'abbinamento impeccabile del berretto in denim insieme alla giacca bomber coordinata. Numero #2, lo styling monocromatico che vira dal blu all'azzurrino del denim. Replicarlo come da manuale sarà facilissimo: vi occorrerà una gonna plissettata da indossare a vita alta, che potete preferire sia lunga sia midi al ginocchio. Aggiungente un crop top o magari una T-shirt dello stesso colore. Infine, stratificate con la giacca bomber in denim e chiudete il look con il berretto di jeans. Risultato finale? Coolness all'ennesima potenza.

Foto Launchmetrics.

Il berretto rosa, ed è subito bon ton

Je vois la vie en rose! Il colore pastello più delicato e romantico fa da protagonista in questo look street style a prova di tendenze moda primavera 2023. Il berretto con visiera trova spazio su uno styling essenzialmente molto semplice e così costruito: gonna a tubino di colore nero e maglia a coste rosa candy. Largo poi agli accessori, con la borsa a spalla in una vivida tonalità di verde, gli stivaletti rosa con maxi fiocco e il nostro accessorio must-have portato con occhiali da sole griffati.

Foto Launchmetrics.

Come abbinare il berretto con i look (quasi) total white

Che si tratti di un tailleur o di un completo sportivo come questo, fidatevi: il berretto da baseball troverà sempre il suo spazio. Questo look porta il concetto di stratificazione al livello pro: sopra la camicia bianca, una giacca in denim grigio chiaro dal taglio cropped. I pantaloni sono invece morbidissimi joggers con vita elasticizzata, al di sopra dei quali la it-girl Gabriella Berdugo ha indossato scaldamuscoli e borsa-cintura (altra tendenza accessori della moda primavera-estate 2023). Da notare anche la raffinatezza dei piccoli dettagli: la borsa rosa candy formato box e le slingback celeste pastello. E ovviamente il cappellino, accento di stile unico e insostituibile.

Foto Launchmetrics.

Sciarpa, occhiali da sole e berretto: come coordinare gli accessori

Parola d'ordine: divertirsi! C'è più gusto a costruire uno styling abbinando cromaticamente gli accessori. E poi, in tutta onestà, è anche un processo molto semplice perché non ci sarà bisogno di ragionare troppo a lungo sugli accostamenti dei colori. Procedi così: sopra la giacca di jeans (questa è griffata Miu Miu ed è divina, ma puoi indossarne anche una monocromatica e senza logo alcuno), avvolgi una sciarpa arancione. Quando la temperatura primaverile sarà finalmente mite, sostituiscila con un foulard o una pashmina. Infine, chiudi il look con occhiali da sole e berretto da baseball arancioni. Con un accento di colore così vivace, sarà impossibile passare inosservate!