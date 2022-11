B asandosi sullo stile di vita e sul microbiota individuale, Giuliani ha messo a punto un piano di integrazione per ogni esigenza e microbiota individuale

Probiotici e attivi naturali, si sa, favoriscono il benessere dell'organismo. Ma ogni persona ha il suo microbiota individuale (ovvero l’insieme di microrganismi che popolano il tratto intestinale) e ha bisogno, quindi, di un piano di integrazione personalizzato.

Partendo da questa consapevolezza Giuliani – storica azienda italiana leader nel settore farmaceutico – ha messo a punto Nutrivel.

Per mettere a punto il primo piano di integrazione personalizzato l’Innovation team dell’azienda ha coniugato il proprio know-how scientifico con l’intelligenza artificiale; ha così elaborato le informazioni e identificato l’area in cui intervenire. Il risultato? Soluzioni per qualsiasi esigenza, create tramite la selezione tra 12 attivi naturali e 5 mix di probiotici.

Come funziona il piano Nutrivel

Grazie a un avanzato algoritmo che analizza stile di vita e microbiota, Nutrivel definisce il percorso di integrazione più adatto a ciascun individuo.

L'assunto di partenza è che per ritrovare e mantenere l’equilibrio è fondamentale seguire un percorso su misura, che risponda a bisogni ben precisi. Il sistema messo a punto dagli esperti Giuliani si basa sull’individuazione di 3 integratori scelti tra ben 17 referenze, ovvero 5 mix di probiotici e 12 attivi naturali.

I 3 integratori proposti sono sempre un mix di un probiotico e 2 attivi naturali, per un’integrazione completa e personalizzata.

Le fasi del percorso

Il percorso di integrazione Nutrivel inizia con la compilazione di un questionario sul sito nutrivel.it.

Alcune semplici domande con risposta multipla permettono di definire l’ambito in cui l’organismo ha maggiore bisogno di supporto. Sono 5: metabolismo e digestione, umore e concentrazione, difese, energia, vitalità e longevità.

Lo step successivo consiste nella selezione dei nutrienti, Nasce così il Kit Attivi Nutrivel personalizzato. L’utente potrà scegliere tra due opzioni: il Piano Nutrivel a personalizzazione base e il Piano Nutrivel a personalizzazione avanzata.

I Piani Nutrivel

Il Piano Nutrivel a personalizzazione base si riceve direttamente a casa, è una box con 3 flaconi da 90 capsule che copre un arco temporale pari a 3 mesi di integrazione e costa 100 euro. Per quanto riguarda il secondo, invece, occorre prenotare lo speciale Kit Test Microbiota per la raccolta di un campione di urine che Giuliani provvederà a recapitare, ritirare e analizzare. Sarà così possibile raccogliere un maggior numero di informazioni sul macrobiota intestinale e rilevare l’attività dei batteri che causano squilibrio.

In attesa dei risultati del test, l’utente dovrà compilare sul sito o sull’app il Diario Alimentare che permetterà di creare il Piano Nutrizionale per ogni persona. Alla fine si riceverà a casa la box Nutrivel contenente 3 flaconi da 90 capsule per 3 mesi di integrazione, il referto dell’analisi del test Microbiota e il Piano Nutrizionale personalizzato. Prezzo complessivo: 200 euro.

Per entrambi i Piani Nutrivel, Giuliani mette inoltre a disposizione un'Area Personale che accompagna l’utente nei 3 mesi di trattamento e lo aiuta a tenere sotto controllo i progressi attraverso aggiornamenti quindicinali e suggerimenti degli esperti.

Un prodotto per tutti

Nutrivel di Giuliani non contiene glutine né lattosio ed è adatto anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana. La capsula può essere aperta e la polvere miscelata con liquidi: per esempio acqua o tè (non caldi), succhi di frutta, yogurt. Nutrivel è venduto esclusivamente online e solo da Farmaè.