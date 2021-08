È più importante viverla, che condividerla, l’estate. Ecco perché dovresti staccare tutto e godertela fino in fondo

C’è un tormentone estivo di qualche anno fa che afferma che è “più importante condividere che vivere” che risuona nella mia testa come un monito. Lo stesso che mi conferma l’importanza di mettere in pausa i profili social quest’estate.

Perché è vero che la padronanza dei social network ci ha reso schiavi degli stessi e che non riusciamo a goderci un tramonto, o un cielo stellato, senza lo smartphone in mano. Perché la smania di dover condividere tutto sui social, ormai, è diventata una cattiva abitudine.

E quale stagione, meglio di quella estiva, può aiutarci a ristabilire le giuste priorità? Sole, cielo e mare sono le più belle distrazioni che abbiamo, le stesse che non ci faranno pentire di aver optato per un po’ di sano digital detox.

Mettere in pausa i profili social quest’estate per viverla

Il primo motivo per cui mettere in pausa i profili social quest’estate è davvero una buona idea, è già stato anticipato. Condividere ogni cosa, e ogni momento, su Instagram, Facebook e qualsiasi social network, non ci permette di vivere e godere appieno dell’esperienze.

Al contrario, invece, senza smartphone acceso e profilo connessi, possiamo dedicarci esclusivamente a quello che stiamo facendo, ai luoghi che stiamo osservando e all’esperienze che stiamo vivendo. E sì, hanno tutto un altro sapore.

Non è tutto oro ciò che luccica

Un altro motivo per cui mettere in pausa i profili social quest’estate è dato dal fatto che spesso, quello che vediamo, ci mette davanti a degli insani paragoni.

Basta scorrere il feed su Instagram per trovarsi davanti a fotografie di influencer che condividono i loro momenti più belli tra spiagge paradisiache, cocktail e dolce far niente. E questo non ci fa apprezzare quello che invece noi stiamo vivendo.

Ed è bene ricordare, però, che sui social le persone condividono solo i momenti migliori della loro vita, a volte anche un po’ forzatamente.

Quindi no, la nostra realtà non è noiosa. È semplicemente reale e imparare ad apprezzarla per quello che è, senza continui paragoni, può essere davvero un bel modo per sentirci meglio.

Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno

La possibilità di dimostrare al mondo intero che stiamo facendo qualcosa di superlativo è allettante, e nessuno lo può negare. Tuttavia questa smania di condividere a ogni costo può diventare stressante, ma soprattutto non ci permette di vivere le cose a pieno.

Riscoprire e vivere le emozioni

La voglia di mostrare a tutti i costi ogni aspetto della nostra vita, attraverso i social network, rischia di farci perdere di vista la cosa più importante: le nostre emozioni autentiche e irripetibili. Ecco perché fare un po' di digital detox non può che farci bene.

Mettere in pausa i profili social quest’estate per riscoprire il concetto di vacanza

C’era una volta, neanche troppo tempo fa, un’esistenza senza smartphone e tablet. Erano i tempi in cui si attendeva l’estate per le ferie e per le vacanze. E no, non c’era nessuna smania di far sapere alle persone cosa stessimo facendo in ogni momento della giornata.

Al massimo, a quei tempi, ci limitavamo ad acquistare e spedire una cartolina che comunque sarebbe arrivata sempre dopo il nostro ritorno.

Ma erano gli stessi tempi in cui una vacanza era tale nel senso più stretto del termine E forse ritornare indietro nel tempo può farci comprendere perché è importante mettere in pausa i profili social quest’estate.

Ritrovare l’energia

Uno dei motivi per cui mettere in pausa i profili social quest’estate è davvero una buona idea riguarda direttamente il nostro benessere psicofisico.

Il sole, il mare e la montagna ci permettono di staccare da tutto e da tutti, ma soprattutto di abbandonare quella routine quotidiana che ci rende esausti.

Il distacco è quindi necessario per ritrovare le energie perdute. E questo non vale solo per i viaggi dall’altra parte del mondo, ma anche per una sana pausa dal mondo virtuale.

La noia, questa sconosciuta

Lo facciamo quando siamo al mare, sotto l’ombrellone, o mentre siamo distesi sul prato a contemplare la natura, prendiamo lo smartphone e controlliamo i social, oppure pubblichiamo qualcosa.

Lo facciamo perché siamo spaventati dalla noia. Eppure questa è una condizione che ci permette di stimolare la creatività e la fantasia. Ed ecco quindi un altro motivo per mettere in pausa i profili social e vivere dei meravigliosi tempi di inattività.

Mettere in pausa i profili social quest’estate: guardare le cose con distacco

Spesso siamo così presi da tutto quello che ci circonda da non prestare attenzione alle cose che davvero contano. E questo è vero soprattutto quando perdiamo il nostro tempo a leggere le opinioni degli altri, per esempio, o a immergerci in delle polemiche che neanche ci riguardano.

Sì, i social network hanno anche questo potere, quello di coinvolgerci emotivamente in determinate cose a discapito di altro. E mettere in pausa i profili social quest’estate è davvero un’ottima idea per guardare le cose con il giusto distacco e rivedere tutto da un’altra prospettiva.

Nuove motivazioni

Una vacanza, indipendentemente dalla sua destinazione, è quello di cui abbiamo bisogno per riprenderci i nostri spazi, per ritrovare le energie e ripristinare il benessere fisico e mentale.

Ed è esattamente quello che può succederci se scegliamo di mettere in pausa i profili social quest’estate. Senza tutte quelle influenze esterne, senza l’ansia di controllare, guardare o condividere, possiamo ritrovare o rigenerare le nostre motivazioni.

Riappropriarsi del tempo libero

Tutti lo desideriamo, ma quando poi ce l’abbiamo lo lasciamo scorrere via. Sto parlando del tempo libero, quello durante il quale possiamo dedicarci alle nostre passioni, al relax o anche al dolce far niente.

Mettere in pausa i profili social quest’estate può aiutarci anche in questo: a focalizzarci sulle cose che davvero contano, a riposarci o dedicarci ai nostri hobby. Fare digital detox ci permette di riappropriarci del nostro tempo, e non è poco!