I profumi migliori in base al tuo carattere

S ensualità, dolcezza, determinazione. Un profumo può essere davvero in grado di esaltare particolari caratteristiche del nostro carattere? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco le tipologie che si adattano maggiormente alla nostra personalità

Legnosi, caldi, orientali, freschi, aldeidati, i profumi si declinano in tante anime e sfumature diverse, ognuna della quali si addice in particolare a un determinato carattere e una determinata inclinazione naturale.

Scegliere un profumo in base al propria personalità è un’idea vincente per enfatizzare la nostra immagine e la nostra persona attraverso note capaci di sottolineare i sottointesi e i dettagli che definiscono ciò che siamo o almeno ciò che vogliamo mostrare al mondo. Ecco quali sono i profumi migliori da scegliere in base al carattere e come imparare a riconoscerli.

Eau de toilette leggere per una personalità frizzante

Eau de parfum, eau de toilette, colonie, estratti di profumo, qualunque sia la tipologia di fragranza più o meno intensa che amiamo indossare, una cosa è certa, la nostra signature scent è perfetta per sublimare la nostra allure naturale. Ma come scegliere quella più adatta a noi? Lo scopriamo subito. Avete una personalità vivace e frizzante e il vostro entusiasmo è contagioso? Un profumo fresco è ciò che vi rappresenta al meglio.

Optate per eau de toilette e colonie, più leggere rispetto alle eau de parfum e agli estratti e scegliete fragranze in grado di esaltare la vostra gioia di vivere contagiosa. Sentori vicini al mondo della natura, note agrumate, accenti verdi e acquosi e succosi, sono i vostri migliori alleati. Fragranze fresche floreali, aromatiche e legnose ma sempre declinate verso un’attitudine leggera, impalpabile, frizzante e freschissima. Alcuni esempi? La Vie est Belle di Lancôme e Acqua di Parma Bergamotto di Calabria, perfetti per una personalità spumeggiante, briosa e positiva.

Estratti caldi per un’anima misteriosa e sensuale

Gli estratti di profumo hanno la maggiore concentrazione di oli essenziali che varia dal 25 al 30%. Per questo motivo rappresentano la tipologia più intensa e persistente tra le fragranze. Questa caratteristica lo rende impeccabile per le donne seducenti che amano ammaliare con la propria aura misteriosa e raffinata e che non temono di lasciare il segno, o meglio, la scia. Le note più indicate per nobilitare queste caratteristiche sono i profumi gourmand, caldi, sensuali, golosi e maliziosi, le note legnose del sandalo, le sfumature speziate floreali della tuberosa e del narciso.

Persistenti, fautori di un ricordo indelebile una volta annusati, questi profumi, soprattutto in versioni come l’estratto e la classica eau de parfum, sono pensati per chi ama lasciare la propria impronta nel mondo e non ha paura di osare con la propria immagine in un mix unico di sensualità e fascino misterioso. I profumi che rientrano a pieno titolo in questa categoria? Narciso Rodriguez Poudrée e Yves Saint Laurent Black Opium. Un’esplosione di seduzione pura.

Eau de parfum decise per chi ha un carattere da leader

Siete delle leader nate? Vi sentite perfettamente a vostro agio nel prendere decisioni anche complicate? Allora dovete assolutamente puntare su fragranze capaci di enfatizzare questo vostro lato così interessante e di sublimarlo al meglio. I profumi più indicati per voi sono rappresentati dalle versioni eau de parfum (ma anche eau de toilette ed estratti possono rivelarsi ottime scelte). Profumi capaci di adattarsi a una personalità determinata e risoluta che non ama scendere a compromessi.

Una donna con queste caratteristiche sarà sicuramente affascinata da fragranze chypre, da note che richiamano i sentori della madre terra. Bouquet legnosi, non floreali, muschiati e verdi. Avvolgenti, intense, ma mai stucchevoli, non gourmand né troppo leggere, le note olfattive ideali per rappresentare al meglio una donna forte e decisa attingono a piene mani a sentori spesso unisex, a suggestioni che si sprigionano grazie alle foglie, al patchouli, al vetiver, capaci di delineare al meglio ogni dettaglio nascosto della donna leader. Salvatore Ferragamo Tuscan Creations La Commedia e Gucci Oud sono due alternative vincenti.

Fragranze dolci e caramellate per chi ama il suo lato infantile

Siamo donne, ma non dobbiamo mai dimenticarci delle bambine che siamo state. Molte di noi amano rivelare questo loro lato infantile e puro, un’essenza profonda che un buon profumo può sublimare nella maniera giusta. Se avete voglia di osare con fragranze capaci di riportarvi con la mente al mood dell’infanzia allora dovete puntare di fragranze dolci e vanigliate. Giocate con mix femminili e sbarazzini, note di zucchero a velo, caramello, frutti esotici succosi capaci di esaltare sia il lato più maturo di una donna, sia, in particolar modo, la sua essenza fanciullesca.

Un’ode al passato e al presente che attinge a piene mani da gruppi agrumati e vanigliati miscelati in maniera molto equilibrata con note più sensuali come quelle ambrate. Le alternative più gettonate? Prada Candy e Dolce&Gabbana The Only One, davvero unici nell’enfatizzare i lati più dolci della nostra personalità.